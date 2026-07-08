शादी से पहले हर लड़की को पता होनी चाहिए ये 5 इंटीमेट हाइजीन टिप्स!
अगर आपकी भी शादी होने वाली है, तो इंटीमेट हाइजीन से जुड़ी ये टिप्स आपको ज्यादा फ्रेश और कॉन्फिडेंट बनाने में मदद कर सकती हैं। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगी तो जलन, बदबू, इन्फेक्शन या खुजली जैसी कई प्रॉब्लम्स दूर रहेंगी।
शादी होने से कुछ महीने पहले का टाइम हर लड़की के लिए काफी नए एक्सपीरियंस वाला होता है। नई जिंदगी की शुरुआत को ले कर तरह-तरह के सवाल उनके मन में चल रहे होते हैं, जिनमें से अपनी बॉडी को ले कर भी तमाम तरह की बातें शामिल होती हैं। कई सारी ब्राइड्स टू बी अपनी इंटीमेट हाइजीन को ले कर थोड़ी इनसिक्योर बनी रहती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि प्राइवेट पार्ट्स की सही देखभाल कैसे की जाए। ताकि उस एरिया में फ्रेशनेस बनी रहे, बदबू, जलन, खुजली और इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम्स ना हों। ऐसे में अगर शादी से पहले कुछ बातें जान ली जाएं, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और हेल्दी महसूस कर सकती हैं। ब्यूटी क्रिएटर उर्वशी ने गाइनेकोलॉजिस्ट के द्वारा बताई गई ऐसी ही कुछ इंटीमेट हाइजीन टिप्स साझा की हैं, जो आपको जरूर जाननी चाहिए।
ब्रीदेबल कॉटन अंडरवियर पहनना शुरू करें
डेली वियर के लिए हमेशा थोड़े ढीले और ब्रीदेबल कॉटन के अंडरवियर पहनना सबसे अच्छा होता है। इनमें नमी और पसीना कम जमा होता है, जिस वजह से बैक्टिरियल और फंगल इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। साथ ही खुजली या रैशेज से जुड़ी समस्या भी कम होती है। वहीं, अगर आप स्विमिंग, जिम या हेवी वर्कआउट करती हैं तो अंडरवियर को तुरंत चेंज कर लें। लंबे समय तक पहनने से बदबू, इन्फेक्शन या खुजली की प्रॉब्लम हो सकती है।
बिना डॉक्टर की सलाह के महंगे क्लींजर या प्रोडक्ट्स ना लें
मार्केट में कई तरह के फैंसी इंटीमेट एरिया क्लींजर और प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिन्हें लेने की जरूरत नहीं है, जब तक आपकी डॉक्टर सलाह ना दें। आमतौर पर ये सिर्फ मार्केटिंग होती है, जिसमें प्राइवेट पार्ट्स को लाइट और फेयर करने का दावा किया जाता है। ये प्रोडक्ट्स कुछ भी नहीं करते, उल्टा आपकी सेंसेटिव स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए बिना गाइनेकोलॉजिस्ट की सलाह के कोई भी प्रोडक्ट इंटीमेट एरिया पर यूज ना करें।
हमेशा जेंटल क्लींजर का इस्तेमाल करें
इंटीमेट एरिया की सफाई के लिए हमेशा जेंटल और फ्रेगरेंस फ्री क्लींजर इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि इसे सिर्फ बाहरी हिस्से यानी वल्वा पर ही लगाएं। प्राइवेट पार्ट के अंदर किसी भी तरह का सोप या क्लींजर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा करने से वहां जलन, ड्राइनेस और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है।
हाइड्रेशन का ध्यान रखना सबसे जरूरी है
गाइनेकोलॉजिस्ट के मुताबिक पर्याप्त हाइड्रेशन इंटीमेट एरिया की हाइजीन के लिए भी बहुत जरूरी है। शरीर में पानी की कमी से आपके इंटीमेट एरिया में अजीब सी स्मेल आ सकती है। आपकी ओवरऑल हेल्थ और अच्छी स्किन के लिए भी पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है।
शादी से पहले कोई नया एक्सपेरिमेंट ना करें
शादी से ठीक पहले आपको कोई भी नया एक्सपेरिमेंट करने से बचना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर बहुत सी ब्राइड्स शादी से पहले ही फर्स्ट टाइम वैक्सिंग करती हैं, जो सही नहीं है। आप अगर पहले से ट्रिमिंग करती थीं या शेविंग करती थीं, तो वहीं करें। अगर आपको कुछ नया ट्राई करना भी है, तो शादी से कम से कम 6 महीने पहले एक बार जरूर कर के देख लें।
कितने दिनों पहले शुरू करें इंटीमेट हाइजीन
ये टिप्स काफी बेसिक हैं, जिन्हें आपको हमेशा ही फॉलो करना चाहिए। शादी में एक साल भी बचा है, तो भी ये बातें हमेशा ध्यान में रखें। इंटीमेट हाइजीन पर ध्यान देने का कोई एक परफेक्ट टाइम नहीं होता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
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