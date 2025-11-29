Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीBridal Glow Lep with simple home ingredients and Achieve Flawless Skin
ब्राइडल ग्लो लेप: दुल्हन की त्वचा के लिए सुरक्षित और असरदार

ब्राइडल ग्लो लेप: दुल्हन की त्वचा के लिए सुरक्षित और असरदार

संक्षेप:

शादी के मौके पर हर दुल्हन चाहती है दमकती और स्वस्थ त्वचा। कस्तूरी हल्दी, मसूर दाल पाउडर, चंदन, दूध या गुलाब जल और कुमकुमादी तेल वाला ब्राइडल ग्लो लेप प्राकृतिक निखार और पोषण देता है।

Sat, 29 Nov 2025 01:48 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शादी के मौके पर हर दुल्हन चाहती है कि उसका चेहरा दमकता और स्वस्थ दिखे। आजकल बाजार में कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं लेकिन प्राकृतिक और घर पर बनाए जाने वाले लेप अधिक सुरक्षित और असरदार साबित होते हैं। इस आर्टिकल में हम ब्राइडल ग्लो लेप की जानकारी देंगे जिसमें कस्तूरी हल्दी, मसूर दाल पाउडर, चंदन पाउडर, ताजे दूध या गुलाब जल और 2-3 बूंदें कुमकुमादी तेल शामिल हैं। यह लेप त्वचा को पोषण देने के साथ-साथ प्राकृतिक चमक भी प्रदान करता है। हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, मसूर दाल त्वचा को साफ और मुलायम बनाती है, चंदन पाउडर त्वचा की जलन और दाग-धब्बों को कम करता है, जबकि कुमकुमादी तेल और दूध त्वचा में नमी और निखार लाते हैं। यह लेप हर प्रकार की त्वचा के लिए उपयुक्त है और विशेष अवसरों के लिए आदर्श माना जाता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लेप के लिए आवश्यक सामग्री:

1 चम्मच कस्तूरी हल्दी, 1 चम्मच मसूर दाल पाउडर, 1 चम्मच चंदन पाउडर, 1–2 चम्मच कच्चा दूध या गुलाब जल, 2–3 बूंद कुमकुमादी तेल

लेप कैसे बनाएं?

  • एक साफ कटोरी में मसूर दाल पाउडर, कस्तूरी हल्दी और चंदन पाउडर मिला लें।
  • अब इसमें धीरे-धीरे कच्चा दूध या रोज वॉटर मिलाते हुए एक स्मूद पेस्ट तैयार करें।
  • अंत में 2–3 बूंद कुमकुमादी तेल डालकर अच्छी तरह मिक्स करें।
  • लेप ना बहुत पतला हो, ना बहुत गाढ़ा- ठीक फेस पैक जैसी कंसिस्टेंसी रखें।

चेहरे पर लेप लगाने का तरीका

  • चेहरे को हल्के क्लींजर से धोकर सुखा लें।
  • ब्रश या उंगलियों से लेप को चेहरे और गर्दन पर समान रूप से लगाएं।
  • आंखों के आसपास लगाने से बचें। 15–20 मिनट तक सूखने दें।
  • गुनगुने पानी से हल्के हाथों से मसाज करते हुए धो लें।

ये भी पढ़ें:सिर्फ 4 चीजों से पाएं सर्दियों में नेचुरल ग्लो: बनाएं ये कमाल का फेस पैक

लेप के कमाल के फायदे

  • कस्तूरी हल्दी दाग-धब्बे हल्के कर और त्वचा को नेचुरल ग्लो देती है।
  • मसूर दाल स्किन की डीप क्लीनिंग करके टैनिंग कम करती है।
  • चंदन पाउडर ठंडक देता है और लालिमा–जलन कम करता है।
  • कच्चा दूध स्किन ब्राइटनेस और एक्सफोलिएशन में मदद करता है।
  • रोज वॉटर स्किन को सूदिंग और हाइड्रेटेड रखता है।
  • कुमकुमादी ऑयल शादी जैसा ब्राइडल ग्लो लाने में फेमस है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Beauty Tips Skin Care Tips Home Remedies

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।