ब्राइडल ग्लो लेप: दुल्हन की त्वचा के लिए सुरक्षित और असरदार

शादी के मौके पर हर दुल्हन चाहती है कि उसका चेहरा दमकता और स्वस्थ दिखे। आजकल बाजार में कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं लेकिन प्राकृतिक और घर पर बनाए जाने वाले लेप अधिक सुरक्षित और असरदार साबित होते हैं। इस आर्टिकल में हम ब्राइडल ग्लो लेप की जानकारी देंगे जिसमें कस्तूरी हल्दी, मसूर दाल पाउडर, चंदन पाउडर, ताजे दूध या गुलाब जल और 2-3 बूंदें कुमकुमादी तेल शामिल हैं। यह लेप त्वचा को पोषण देने के साथ-साथ प्राकृतिक चमक भी प्रदान करता है। हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, मसूर दाल त्वचा को साफ और मुलायम बनाती है, चंदन पाउडर त्वचा की जलन और दाग-धब्बों को कम करता है, जबकि कुमकुमादी तेल और दूध त्वचा में नमी और निखार लाते हैं। यह लेप हर प्रकार की त्वचा के लिए उपयुक्त है और विशेष अवसरों के लिए आदर्श माना जाता है।