बॉर्डर 2 फेम दिलजीत दोसांझ का स्किन-हेयर रूटीन पुरुष करें फॉलो, दाढ़ी के बाल से त्वचा तक बनेंगे चमकदार

संक्षेप: बॉर्डर 2 में सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ की एक्टिंग की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। तो वही रियल लाइफ में उनकी फ्लॉलेस स्किन और शाइनी बालों को देखकर लड़के नुस्खा पूछते रहते हैं। चलिए आज दिलजीत का दिल जीत लेने वाला स्किन-हेयर केयर रूटीन बताते हैं।

एक्टर-सिंगर दिलजीत दोसांझ दुनियाभर में अपना नाम कमा चुके हैं और वह गाने के साथ एक्टिंग में भी अपना हाथ आजमाते रहते हैं। दिलतीज देशभर के लोगों का दिल पहले ही लूट चुके हैं और अब बॉर्डर 2 में उन्हें देखकर लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। दिलजीत दोसांझ दुनियाभर में अपने कॉन्सर्ट्स करते रहते हैं और ऐसे में वह कम समय निकाल पाते हैं स्किन-हेयर केयर करने के लिए। दिलजीत दोसांझ कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन साथ में पर्सनल केयर भी करते हैं। चलिए पुरुषों को आज हम दिलजीत दोसांझ के सिंपल स्किन-हेयर केयर टिप्स बताते हैं, जिससे आपके बाल और त्वचा चमकदार हो सकती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्या है स्किन केयर रूटीन सिंगर-एक्टर दिलजीत स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रखने के लिए डेली केयर रूटीन फॉलो करते हैं। इसके लिए वह सुबह से शाम तक कुछ आसान स्टेप्स में फेस को क्लीन करते हैं। चलिए आपको उनके स्किन केयर टिप्स स्टेप्स में बताते हैं-

मॉर्निंग स्किन रूटीन 1- दिलजीत सुबह सबसे पहले चेहरे को क्लींज करते हैं। सल्फेट फ्री फेस वॉश से एक्टर चेहरा क्लीन करते हैं।

2- फेस क्लीन करने के बाद सिंगर टोनर अप्लाई करते हैं। टोनर लगाने से त्वचा चमकदार बनती है, ये स्किन को अंदर से हाइड्रेट करता है। आप गुलाबजल को भी बतौर टोनर इस्तेमला कर सकते हैं।

3- दिलजीत के ब्यूटी प्रोडक्ट्स में विटामिन सी सीरम भी मौजूद है। वह टोनिंग के बाद विटामिन सी सीरम लगाते हैं। इससे त्वचा ग्लोइंग और हेल्दी रहती है।

4- सुबह के स्किन केयर स्टेप में दिलजीत मॉइश्चराइजर लगाकर स्किन केयर को लॉक कर देते हैं। हमेशा हाइड्रेटिंग मॉइश्चराइजर खरीदें। हाइलूरोनिक एसिड वाला मॉइश्चराइजर सबसे बेस्ट होता है।

5- बाहर जाने से पहले दिलजीत सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलते हैं। लड़कों को लगता है कि सनस्क्रीन की जरूरत उन्हें नहीं है, जबकि सूरज की किरणों से उनकी त्वचा भी डैमेज हो सकती है।

ईवनिंग स्किन रूटीन 1- शाम में दिलजीत फिर से चेहरे को अच्छे से क्लींज करते हैं। ऐसा करने से दिनभर की धूल-मिट्टी, पसीना चेहरे से साफ हो जाता है और स्किन ग्लोइंग बनी रहती है।

2- फिर नाइट सीरम या क्रीम लगाकर वह सोने के लिए जाते हैं। अगर आप क्रीम-सीरम यूज नहीं करते हैं, तो नारियल तेल लगाकर मसाज करें। इससे भी स्किन पर नमी बनी रहेगी।

3- हफ्ते में 2-3 बार स्किन को एक्सफोलिएट करें। ऐसा करने से डेड स्किन निकल जाती है और त्वचा चमकदार बनी रहती है।

हेयर केयर टिप्स हेयर वॉश- दिलजीत सिर-दाढ़ी के बालों को चमकदार, काला, घना बनाए रखने के लिए लगभग हर दिन शैंपू करते हैं। रोजाना बाहर जाने से धूल-मिट्टी बालों में चिपक जाती है, ऐसे में अगर आप बालों को वॉश नहीं करेंगे, तो ये फंगल इंफेक्शन का कारण बनेंगे।

ऑयल- दिलजीत का कहना है कि उनकी नानी-दादी हमेशा बालों में तेल लगाया करती थीं और वही तरीका वह भी अपनाते हैं। एक्टर बालों और दाढ़ी के बालों को धोने से कुछ देर पहले तेल लगाकर छोड़ देते हैं। इससे बालों में नमी बनी रहती है।

बियर्ड हेयर केयर- दाढ़ी के बालों को क्लीन रखने के लिए दिलजीत हफ्ते में 1 बार कटिंग-ट्रिमिंग करवाते हैं। इससे बाल शेप में रहते हैं और गंदगी भी नहीं जमती। इसके अलावा वह बियर्ड सीरम का इस्तेमाल भी करते हैं।