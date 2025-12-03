Hindustan Hindi News
होम रेमेडी: बालों में जान डालता है चुकंदर का पानी- जानें इसके कमाल के फायदे

संक्षेप:

उबले चुकंदर का पानी बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है। यह स्कैल्प को डिटॉक्स करता है, हेयर फॉल कम करता है और बालों में नैचुरल शाइन लाता है। आसान घरेलू उपाय होते हुए भी इसके फायदे बेहद प्रभावी हैं।

Wed, 3 Dec 2025 10:09 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
उबला हुआ चुकंदर का पानी बालों की सेहत को बेहतर बनाने का एक बेहद आसान, सस्ता और पूरी तरह प्राकृतिक उपाय है। चुकंदर में आयरन, पोटैशियम, विटामिन C, एंटी ऑक्सिडेंट और नेचुरल पिगमेंट पाए जाते हैं जो स्कैल्प को पोषण देने के साथ-साथ बालों की जड़ों को भी मजबूत करते हैं। कई हेयर एक्सपर्ट चुकंदर के पानी को हेयर रिंस की तरह इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं क्योंकि यह बालों को शाइन, स्ट्रेंथ और स्मूथनेस देने का तेज और असरदार तरीका है। जानें इसके कमाल के फायदे-

  1. हेयर फॉल को कम करता है: चुकंदर के पानी में मौजूद आयरन और एंटी ऑक्सिडेंट जड़ों में रक्त संचार बढ़ाते हैं जिससे हेयर फॉल कम होता है और नई ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है।
  2. स्कैल्प को करता है डिटॉक्स: यह स्कैल्प पर जमा ऑयल, डैंड्रफ और बिल्डअप को घटाकर स्कैल्प को साफ और हेल्दी बनाता है। इससे बालों का टूटना और खुजली दोनों कम होते हैं।
  3. बालों में नेचुरल शाइन जोड़ता है: चुकंदर के पानी में मौजूद नेचुरल पिगमेंट और मिनरल्स बालों को ग्लॉसी, सिल्की और फ्रेश लुक देते हैं।
  4. डैंड्रफ और स्कैल्प इरिटेशन में राहत: एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण स्कैल्प की लालिमा, खुजली और डैंड्रफ को शांत करते हैं जिससे स्कैल्प की हेल्थ बेहतर होती है।
  5. फ्रिज और रफनेस कम करता है: नियमित रिंस से बाल मुलायम होते हैं, नमी बनी रहती है और फ्रिज काफी हद तक नियंत्रित हो जाता है।
  6. कलर-ट्रीटेड बालों के लिए फायदेमंद: चुकंदर का पानी हल्का गुलाबी-रेड टिंट देकर हेयर कलर को चमकदार बनाता है, खासकर रेड और बरगंडी टोन पर।

कैसे करें इस्तेमाल?

1 चुकंदर को टुकड़ों में काटकर 2 कप पानी में उबालें, फिर पानी को ठंडा कर लें। शैंपू के बाद इसे हेयर रिंस के रूप में बालों पर डालें और 10 मिनट बाद साधारण पानी से धो लें। बेहतर परिणाम के लिए इसे हफ्ते में 2 बार उपयोग कर सकते हैं। ध्यान दें, हर किसी के बालों का टाइप अलग होता है, किसी भी चीज से एलर्जिक हैं या कोई हेयर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो पहले एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहतर होता है।

