महंगे क्रीम नहीं, ये DIY नाइट जेल बनाकर लगाती हैं भारती! अपनी ग्लोइंग स्किन का बताया राज
भारती सिंह ने हाल ही में एक नाइट जेल शेयर किया है, जिसे वो रात में सोने से पहले अपने चेहरे पर लगाती हैं। ये होममेड जेल स्किन को ग्लोइंग, हाइड्रेटेड और फ्रेश रखने में मदद करता है। आप भी इसे अपने नाइट टाइम स्किनकेयर में शामिल कर सकते हैं।
हर कोई चाहता है कि उनकी स्किन ग्लोइंग, हाइड्रेटेड और फ्रेश नजर आए। आजकल तो कोरियन ग्लास स्किन का ट्रेंड भी काफी चल रहा है। ऐसे में लोग महंगे-महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी त्वचा पर कुछ नेचुरल और घर का बना हुआ लगाना पसंद करते हैं, तो आज वाला नुस्खा आपके लिए ही है। मशहूर कॉमेडियन और टीवी एंकर भारती सिंह ने अपने यू ट्यूब चैनल पर एक नाइट जेल बनाने की विधि शेयर की है। भारती बताती हैं कि वो रोजाना रात में सोने से पहले ये होममेड जेल चेहरे पर अप्लाई करती हैं। इसे लगाने से उनकी त्वचा बहुत ग्लोइंग, हेल्दी और शाइनी नजर आने लगी है। इसके अलावा वो मार्केट की कोई क्रीम अपने फेस पर नहीं लगाती हैं। इस जेल को बनाना काफी आसान है और आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे।
होममेड नाइट जेल बनाने के लिए चाहिए होंगी ये चीजें
भारती सिंह का होममेड नाइट जेल बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी-
अलसी के बीज (2 बड़े चम्मच), पानी (1 कप), एलोवेरा जेल (2 चम्मच), विटामिन ई कैप्सूल (2), गुलाब जल (1-2 बड़े चम्मच), ग्लिसरीन (आधा से एक चम्मच)। एक बार में आप कितनी मात्रा में जेल बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से चीजों की क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं।
ऐसे बनाएं भारती सिंह का होममेड नाइट जेल
स्टेप 1- सबसे पहले एक पैन में पानी और अलसी के बीज डालकर उन्हें मीडियम फ्लेम पर उबलने दें। इन्हें तब तक पकाएं, जब तक पानी गाढ़ा और चिपचिपा ना होने लगे और इसका जेल जैसा टेक्चर ना आ जाए।
स्टेप 2- अब इस पानी को छान लें ताकि अलसी के बीज और जेल अलग-अलग हो जाएं। इस जेल को हल्का ठंडा होने दें।
स्टेप 3- तैयार अलसी के जेल में थोड़ा सा एलोवेरा जेल, गुलाब जल, ग्लिसरीन और विटामिन ई कैप्सूल मिलाएं।
स्टेप 4- सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब तैयार जेल को किसी साफ, सूखे जार या बोतल में भरें और फ्रिज में स्टोर कर के रख दें।
कब और कैसे लगाना है ये जेल?
भारती इस जेल को नाइट क्रीम की तरह इस्तेमाल करती हैं। वो रोजाना रात में सोने से पहले अपना फेसवॉश करने के बाद इसे अच्छे से पूरे चेहरे पर अप्लाई करती हैं। आप भी इस होममेड जेल को रोजाना सोने से पहले अपने नाइट टाइम स्किनकेयर का हिस्सा बना सकते हैं।
क्या-क्या फायदे होंगे?
- चेहरे को अंदर से हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है।
- स्किन ज्यादा ग्लोइंग, सॉफ्ट और हाइड्रेटेड नजर आती है।
- चेहरे के दाग-धब्बे कम होने में मदद मिल सकती है।
- स्किन की ड्राइनेस कम करने में भी फायदेमंद है।
- चेहरे की त्वचा और टाइट रखने में मदद करता है।
जरूरी बात- वैसे तो ये रेमेडी पूरी तरह नेचुरल और सेफ है, लेकिन फिर भी पहले पैच टेस्ट करना सही रहता है। खासकर अगर आपकी स्किन सेंसेटिव है, तो पैच टेस्ट के बाद ही कोई रेमेडी अपने डेली स्किनकेयर रूटीन में शामिल करें।
(Images Credit- Pinterest
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
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