ब्राइडल ग्लो के लिए बेस्ट नाइट रूटीन: न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह की सलाह
शादी से पहले नेचुरल ग्लो और मजबूत बालों के लिए रात की सही आदतें बेहद जरूरी हैं। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह के अनुसार, आयुर्वेदिक नाइट रिचुअल्स शरीर, त्वचा और बालों को अंदर से पोषण देते हैं।
शादी से पहले हर दुल्हन चाहती है कि उसकी त्वचा में नेचुरल चमक हो और बाल घने, मजबूत व हेल्दी दिखें। लेकिन सिर्फ फेशियल या हेयर स्पा ही ब्राइडल ग्लो की गारंटी नहीं देते। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह के अनुसार, असली और लंबे समय तक टिकने वाला ग्लो रात की सही दिनचर्या से आता है। आयुर्वेद मानता है कि रात का समय शरीर की रिपेयरिंग और रीजेनेरेशन प्रक्रिया के लिए सबसे अहम होता है।
अगर सोने से पहले मन शांत हो, पाचन सही हो और त्वचा व बालों को सही पोषण मिले, तो शरीर खुद को नेचुरली हील करता है। यही वजह है कि एक सिंपल लेकिन डिसिप्लिन्ड नाइट रूटीन—जैसे एलोवेरा और गुलाब जल से स्किन केयर, भृंगराज-ब्राह्मी तेल से स्कैल्प मसाज, हल्का डिनर और स्क्रीन डिटॉक्स—ब्राइडल ग्लो और मजबूत बालों का आधार बनता है। यह रूटीन ना सिर्फ बाहरी खूबसूरती बढ़ाता है, बल्कि अंदरूनी संतुलन भी बनाए रखता है।
स्किन केयर: एलोवेरा + गुलाब जल मास्क
एलोवेरा जेल और गुलाब जल को मिलाकर हल्की परत चेहरे पर लगाएं। यह स्किन को हाइड्रेट, शांत और रिपेयर करता है। रोजाना उपयोग से ब्राइडल ग्लो नेचुरली उभरता है।
हेयर केयर: भृंगराज + ब्राह्मी ऑयल मसाज
सोने से पहले 5–7 मिनट हल्की स्कैल्प मसाज करें। भृंगराज बालों की जड़ों को मजबूत करता है, जबकि ब्राह्मी स्ट्रेस कम करती है। नियमित मसाज से हेयर फॉल कम और शाइन बढ़ती है।
ओवरऑल हेल्थ के लिए
- पैरों की तेल मालिश: तिल या नारियल तेल से तलवों की मालिश नींद सुधारती है।
- जायफल वाला गुनगुना दूध: बेहतर नींद और हार्मोन बैलेंस में मददगार।
- अर्ली डिनर: सोने से 2–3 घंटे पहले हल्का भोजन पाचन सुधारता है।
- स्क्रीन डिटॉक्स: सोने से कम से कम 1 घंटा पहले मोबाइल से दूरी रखें।
क्यों काम करता है यह नाइट रूटीन?
स्ट्रेस कम होता है, हार्मोन बैलेंस रहता है और स्किन और बालों को डीप न्यूट्रिशन मिलता है जिससे ग्लो लंबे समय तक बना रहता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।