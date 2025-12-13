Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीBest Night routine for bridal glow and hair by Nutritionist Shweta Shah
ब्राइडल ग्लो के लिए बेस्ट नाइट रूटीन: न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह की सलाह

संक्षेप:

शादी से पहले नेचुरल ग्लो और मजबूत बालों के लिए रात की सही आदतें बेहद जरूरी हैं। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह के अनुसार, आयुर्वेदिक नाइट रिचुअल्स शरीर, त्वचा और बालों को अंदर से पोषण देते हैं।

Dec 13, 2025 08:48 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
शादी से पहले हर दुल्हन चाहती है कि उसकी त्वचा में नेचुरल चमक हो और बाल घने, मजबूत व हेल्दी दिखें। लेकिन सिर्फ फेशियल या हेयर स्पा ही ब्राइडल ग्लो की गारंटी नहीं देते। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह के अनुसार, असली और लंबे समय तक टिकने वाला ग्लो रात की सही दिनचर्या से आता है। आयुर्वेद मानता है कि रात का समय शरीर की रिपेयरिंग और रीजेनेरेशन प्रक्रिया के लिए सबसे अहम होता है।

अगर सोने से पहले मन शांत हो, पाचन सही हो और त्वचा व बालों को सही पोषण मिले, तो शरीर खुद को नेचुरली हील करता है। यही वजह है कि एक सिंपल लेकिन डिसिप्लिन्ड नाइट रूटीन—जैसे एलोवेरा और गुलाब जल से स्किन केयर, भृंगराज-ब्राह्मी तेल से स्कैल्प मसाज, हल्का डिनर और स्क्रीन डिटॉक्स—ब्राइडल ग्लो और मजबूत बालों का आधार बनता है। यह रूटीन ना सिर्फ बाहरी खूबसूरती बढ़ाता है, बल्कि अंदरूनी संतुलन भी बनाए रखता है।

स्किन केयर: एलोवेरा + गुलाब जल मास्क

एलोवेरा जेल और गुलाब जल को मिलाकर हल्की परत चेहरे पर लगाएं। यह स्किन को हाइड्रेट, शांत और रिपेयर करता है। रोजाना उपयोग से ब्राइडल ग्लो नेचुरली उभरता है।

हेयर केयर: भृंगराज + ब्राह्मी ऑयल मसाज

सोने से पहले 5–7 मिनट हल्की स्कैल्प मसाज करें। भृंगराज बालों की जड़ों को मजबूत करता है, जबकि ब्राह्मी स्ट्रेस कम करती है। नियमित मसाज से हेयर फॉल कम और शाइन बढ़ती है।

ओवरऑल हेल्थ के लिए

  • पैरों की तेल मालिश: तिल या नारियल तेल से तलवों की मालिश नींद सुधारती है।
  • जायफल वाला गुनगुना दूध: बेहतर नींद और हार्मोन बैलेंस में मददगार।
  • अर्ली डिनर: सोने से 2–3 घंटे पहले हल्का भोजन पाचन सुधारता है।
  • स्क्रीन डिटॉक्स: सोने से कम से कम 1 घंटा पहले मोबाइल से दूरी रखें।

क्यों काम करता है यह नाइट रूटीन?

स्ट्रेस कम होता है, हार्मोन बैलेंस रहता है और स्किन और बालों को डीप न्यूट्रिशन मिलता है जिससे ग्लो लंबे समय तक बना रहता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें

