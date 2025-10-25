सनी लियोनी ने बताया अपने लॉन्ग लास्टिंग मेकअप लुक का राज, जानिए क्या हैं उनके ब्यूटी सीक्रेट्स

संक्षेप: सनी लियोनी के मेकअप हैक्स से लेकर मेकअप मिस्टेक्स और DIY स्किन केयर टिप्स तक, यहां हम आपको सब बताएंगे। तो आइए सनी लियोनी से जानते हैं उनकी ग्लोइंग स्किन का राज।

बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री सनी लियोनी ने "बेबी डॉल" और "पिंक लिप्स" जैसे कई सुपरहिट सॉन्ग्स दिए हैं। सनी अपना खुद का मेकअप ब्रांड भी चलाती हैं। ये अक्सर अपने मेकअप लुक और स्किन केयर को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। सनी की दमकती त्वचा और उनका नेचुरल मेकअप लुक लोगों को बेहद पसंद है। अगर आप भी उनकी फैन हैं, और उनकी तरह त्वचा एवं फ्लावलेस मेकअप लुक की चाहत रखती हैं, तो इस लेख को जरूर पढ़ें। सनी लियोनी ने HT Lifestyle के साथ अपनी दमकती त्वचा और नेचुरल मेकअप लुक का सीक्रेट सहित बार-बार दोहराए जाने वाले कॉमन स्किन केयर मिस्टेक्स भी शेयर किए हैं।

Q 1: ऐसा कौन सा मेकअप प्रोडक्ट है, जिसे घर से निकलने से पहले आप जरूर अप्लाई करती हैं? सनी लियोनी: लिपस्टिक या लिप ग्लॉस एक ऐसा मेकअप प्रोडक्ट है, जिसके बगैर मैं कभी घर से बाहर नहीं जाती। आप अपने अनुसार किसी भी लिपस्टिक शेड्स का चयन कर सकती हैं, परंतु ग्लॉसी लिप्स मेरा पर्सनल फॉरएवर फेवरेट है।

Q 2: आपके लॉन्ग लास्टिंग मेकअप के पीछे क्या सीक्रेट है? सनी लियोनी: मैं आमतौर पर अपने खुदके ब्रांड के मेकअप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हूं! ऐसा इसलिए है क्योंकि ये प्रोडक्ट्स लंबे समय तक त्वचा पर बने रहते हैं और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। साथ ही साथ लोगों को भी ये काफी पसंद हैं।

Q 3: ऐसा कौन सा मेकअप मिस्टेक है, जिसे समझने में आपको काफी समय लगा? सनी लियोनी: मुझे यह समझने में काफी वक्त लग गया कि असल में कौन सा रंग मेरी स्किन टोन से मैच करता है। इसे मैं सबसे बड़ी मेकअप मिस्टेक मानती हूं। जब हम अपनी स्किन टोन पर गलत रंग का फाउंडेशन, कंसीलर या लिपस्टिक अप्लाई करते हैं, तो मेकअप लुक पूरी तरह खराब हो जाता है। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कौन सा कलर आपकी स्किन टोन से मैच कर रहा है।

Q 4: आजतक का आपका सबसे अजीब स्किन केयर ट्रीटमेंट क्या रहा है? सनी लियोनी: मैं हांगकांग में थी और एक्साइटेड होकर मैं एक आई सीरम खरीदा था तब मैं यह नहीं जानती थी कि ये एक एनिमल प्रोडक्ट है। घर जाकर इसे अप्लाई करने के कुछ देर बाद आंखों में इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ा। ये कभी गंभीर था। इस दिन मेरे पति ने मेरा काफी मजाक बनाया। लेकिन तब से आज का दिन है, मैंने अपनी त्वचा पर कोई भी एनिमल प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया और अब मैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स को लेकर और ज्यादा सावधान रहती हूं। हालांकि, यह इतना फनी नहीं है, परंतु कभी ये बात याद आ जाए तो आज भी हंसी निकल आती है।

Q 5: ऐसा कौन सा मेकअप प्रोडक्ट है, जिसे आजकल लोग जरूरत से ज्यादा अटेंशन दे रहे? सनी लियोनी: आजकल लोग हाइलाइटर को ज्यादा अटेंशन दे रहे, हालांकि, मेकअप में इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है। भास्कर इंस्टाग्राम पर देख देख कर लोगों ने इसे अपने डेली मेकअप लुक में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अगर आपको हाइलाइटर अप्लाई करने का सही तरीका मालूम नहीं है, तो आपका चेहरा डिस्को बॉल जैसा लग सकता है। इसलिए हाइलाइटर को सावधानी के साथ सही तरीके से अप्लाई करें। साथ ही इन्हें चेहरे के कुछ ही एरिया पर अप्लाई करना चाहिए, जिससे मेकअप लुक एनहांस हो न की फनी दिखे।

Q 6: ऐसे कौन से 5 मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके वैनिटी बैग में जरूर होते हैं? सनी लियोनी: 5 सबसे जरूरी मेकअप प्रोडक्ट्स की बात करूं, तो मेरे वैनिटी बैग में मस्कारा, लाइनर, लिप लाइनर, ब्लश स्टिक और कुछ कंसीलर जरूर होते हैं।

Q 7: बिस्तर पर जानें से पहले आप स्किन केयर में क्या करती हैं? रोजाना बिस्तर पर जाने से पहले मैं अपना चेहरा अच्छी तरह से वॉश करती हूं और उसके बाद नाइट स्किन केयर अप्लाई करती हूं। चाहे आप यांग हों या आपकी त्वचा पर एजिंग के निशान आ गए हैं, नाइट स्किन केयर रिचुअल्स सभी के लिए जरूरी हैं। अपने यंग एज में आपकी त्वचा को बचाव की जरूरत होती है और एजिंग के साथ स्किन को मेंटेन रखने के लिए स्किन केयर जरूरी हो जाता है।

Q 8: क्या आप DIY स्किन केयर पर भरोसा करती हैं? सनी लियोनी: मेरा फेवरेट DIY स्किन केयर एलोवेरा है। अगर आपकी त्वचा पर ब्रेकआउट हो रहे हैं, तो एलोवेरा इसमें सबसे अधिक प्रभावित साबित होगा। अपने घर की बालकनी या गार्डन में एलोवेरा के पौधे लगाएं, और केमिकल फ्री ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल से बना फेस पैक अपनी त्वचा पर अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद इन्हें नॉर्मल पानी से क्लीन करें, और अपनी त्वचा का ग्लो चेक करें।

Q 9: क्या आपको याद है आपकी पहली ब्यूटी टिप आपको किसने दी थी और वे क्या थी? सनी लियोनी: मुझे पहली ब्यूटी टिप्स एक मॉडल ने दी थी। मैंने उनसे उनकी मक्खन जैसी मुलायम त्वचा का राज पूछा था। तब उन मॉडल ने बताया कि "ये मेरे दिनचर्या का कमाल है, मैं रोजाना सनस्क्रीन अप्लाई करती हूं और उन्हीं प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करती हूं जो असल में मेरी त्वचा को बेहतर महसूस करने में मदद करते हैं। मैं प्रोडक्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने पर विश्वास नहीं करती। हालांकि, हर किसी की त्वचा अलग-अलग होती है और उनके देखभाल का तरीका भी अलग हो सकता है, इसलिए अपनी त्वचा के अनुसार उसकी देखभाल करें।"