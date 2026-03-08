अंडरआर्म्स की बदबू भगाने का असरदार घरेलू नुस्खा, गर्मी में जरूर करें ट्राई
best home remedy for smelly underarms: गर्मियां शुरू होते ही अंडरआर्म्स की बदबू और पसीने से परेशान हो जाते हैं तो आज से ही लगाना शुरू कर दें ये खास तरह का पेस्ट, कॉस्मेटिक इंजीनियर ने बताया केमिकल वाले डियो का है बेस्ट रिप्लेसमेंट।
गर्मी का मौसम शुरू होते ही पसीना भी ज्यादा होने लगता है और साथ ही बदबू भी बढ़ जाती है। इस बदबू से बचने के लिए ज्यादातर लोग परफ्यूम, डियोडरेंट यूज करते हैं। वही मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट ऐसे भी आते हैं जिन्हें अंडरआर्म्स में लगाकर स्वेटिंग को रोका जाता है। लेकिन ये काफी लंबे टाइम तक कारगर नहीं होते और कुछ ही घंटों बाद फिर से अंडरआर्म्स से बदबू आने लगती है। पसीने की बदबू हमेशा परेशान और शर्मिंदा करती रहती है तो कॉस्मेटिक इंजीनियर रश्मि राजपाल के बताए इस घरेलू नुस्खे को ट्राई करें। जो अंडरआर्म्स से आ रही बदबू को कंट्रोल करता है। ये फार्मूला स्वेट कंट्रोल करने में भी मदद करता है।
कॉस्मेटिक इंजीनियर ने बताया असरदार घरेलू नुस्खा
अगर अंडरआर्म्स के पसीने और बदबू से परेशान रहते हैं और कई बार शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ जाती है तो गर्मी शुरू होते ही इस घरेलू नुस्खे को आजमाएं। ये आपके बॉडी ओडोर को कंट्रोल करेगी और आपको बार-बार परफ्यूम, डियोडरेंट जैसी चीजों को नहीं खरीदना पड़ेगा। साथ ही इसका बजट भी कम होगा।
एलोवेरा की पत्तियों से एलोवेरा के गूदे को इकट्ठा कर लें। अगर फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो आप अच्छे क्वालिटी के एलोवेरा जेल को भी ले सकते हैं। इसमे दो बूंदे नींबू के रस की मिलाएं। नींबू का रस के साथ एक से दो बूंद टी ट्री ऑयल की मिला लें। ध्यान रहे कि टी ट्री ऑयल की मात्रा ज्यादा ना हो नहीं तो स्किन में इरिटेशन होने लगेगी। बस सारी चीजों को मिलाकर पेस्ट बना लें और अंडर आर्म्स में लाएं। दस से पंद्रह मिनट बाद साफ पानी से पोंछ लें। ये घरेलू पेस्ट स्किन पर लगाने से स्किन पर हो रहा कालापान भी दूर होने में मदद मिलेगी। तो इस गर्मी केवल डियोड्रेंट पर टिके रहने की बजाय इन होम रेमेडीज को भी ट्राई करके देखें।
