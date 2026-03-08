Hindustan Hindi News
अंडरआर्म्स की बदबू भगाने का असरदार घरेलू नुस्खा, गर्मी में जरूर करें ट्राई

Mar 08, 2026 02:33 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
best home remedy for smelly underarms: गर्मियां शुरू होते ही अंडरआर्म्स की बदबू और पसीने से परेशान हो जाते हैं तो आज से ही लगाना शुरू कर दें ये खास तरह का पेस्ट, कॉस्मेटिक इंजीनियर ने बताया केमिकल वाले डियो का है बेस्ट रिप्लेसमेंट।

गर्मी का मौसम शुरू होते ही पसीना भी ज्यादा होने लगता है और साथ ही बदबू भी बढ़ जाती है। इस बदबू से बचने के लिए ज्यादातर लोग परफ्यूम, डियोडरेंट यूज करते हैं। वही मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट ऐसे भी आते हैं जिन्हें अंडरआर्म्स में लगाकर स्वेटिंग को रोका जाता है। लेकिन ये काफी लंबे टाइम तक कारगर नहीं होते और कुछ ही घंटों बाद फिर से अंडरआर्म्स से बदबू आने लगती है। पसीने की बदबू हमेशा परेशान और शर्मिंदा करती रहती है तो कॉस्मेटिक इंजीनियर रश्मि राजपाल के बताए इस घरेलू नुस्खे को ट्राई करें। जो अंडरआर्म्स से आ रही बदबू को कंट्रोल करता है। ये फार्मूला स्वेट कंट्रोल करने में भी मदद करता है।

कॉस्मेटिक इंजीनियर ने बताया असरदार घरेलू नुस्खा

अगर अंडरआर्म्स के पसीने और बदबू से परेशान रहते हैं और कई बार शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ जाती है तो गर्मी शुरू होते ही इस घरेलू नुस्खे को आजमाएं। ये आपके बॉडी ओडोर को कंट्रोल करेगी और आपको बार-बार परफ्यूम, डियोडरेंट जैसी चीजों को नहीं खरीदना पड़ेगा। साथ ही इसका बजट भी कम होगा।

एलोवेरा की पत्तियों से एलोवेरा के गूदे को इकट्ठा कर लें। अगर फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो आप अच्छे क्वालिटी के एलोवेरा जेल को भी ले सकते हैं। इसमे दो बूंदे नींबू के रस की मिलाएं। नींबू का रस के साथ एक से दो बूंद टी ट्री ऑयल की मिला लें। ध्यान रहे कि टी ट्री ऑयल की मात्रा ज्यादा ना हो नहीं तो स्किन में इरिटेशन होने लगेगी। बस सारी चीजों को मिलाकर पेस्ट बना लें और अंडर आर्म्स में लाएं। दस से पंद्रह मिनट बाद साफ पानी से पोंछ लें। ये घरेलू पेस्ट स्किन पर लगाने से स्किन पर हो रहा कालापान भी दूर होने में मदद मिलेगी। तो इस गर्मी केवल डियोड्रेंट पर टिके रहने की बजाय इन होम रेमेडीज को भी ट्राई करके देखें।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

शॉर्ट बायो


अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

