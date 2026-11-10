ऑयली हो या ड्राई स्किन! चेहरे को दें नई चमक, अमेजन पर देखें 8 फेस वॉश

अमेजन पर ऑयली, ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए 8 फेस वॉश की शानदार रेंज देखें। मुंहासों, डार्क स्पॉट्स और अतिरिक्त तेल की परेशानी के हिसाब से चुनें अपना बेस्ट फेस वॉश।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

चेहरे की खूबसूरती बनाए रखने के लिए उसकी सही देखभाल करना बेहद जरूरी है। दिनभर धूल, मिट्टी, पसीने और प्रदूषण के संपर्क में रहने से त्वचा पर गंदगी और अतिरिक्त तेल जमा हो जाता है। ऐसे में फेस वॉश से रोजाना चेहरा साफ करना स्किन केयर रूटीन का अहम हिस्सा है।

ऑयली, ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अमेजन पर देखें 8 बेहतरीन प्रोडक्ट। मुंहासों, दाग-धब्बों और अतिरिक्त तेल की परेशानी के हिसाब से चुनें सही फेस वॉश।

आजकल बाजार में अलग-अलग स्किन टाइप के हिसाब से कई तरह के फेस वॉश मिलते हैं। इनमें नीम और हल्दी वाले फेस वॉश से लेकर सैलिसिलिक एसिड, नियासिनमाइड, कोजिक एसिड, विटामिन सी और काओलिन क्ले वाले प्रोडक्ट शामिल हैं। कुछ फेस वॉश मुंहासों और अतिरिक्त तेल को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं, तो कुछ डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और डलनेस कम करने पर ध्यान देते हैं।

वहीं, मेकअप हटाने और चेहरे की गहराई से सफाई करने वाले क्लींजिंग फोम भी बाजार में मौजूद हैं। अगर आप अपनी स्किन टाइप के अनुसार अच्छा फेस वॉश खरीदना चाहते हैं, तो अमेजन पर मिल रहे इन 8 फेस वॉश की रेंज देख सकते हैं।

गार्नियर ब्राइट कम्प्लीट विटामिन सी फेस वॉश गार्नियर का यह फेस वॉश लेमन की खूबियों से भरपूर है। यह चेहरे से धूल, मिट्टी, पसीना, सीबम और दूसरी अशुद्धियां हटाने में मदद करता है।

इसमें मौजूद विटामिन सी त्वचा की रंगत निखारने और चेहरे की चमक लौटाने के लिए जाना जाता है। इसके इस्तेमाल से डार्क स्पॉट्स और मुंहासों के निशान हल्के करने में भी मदद मिलती है।

इसे क्यों चुनें? चेहरे की सफाई के साथ डलनेस कम करने और चमकदार रंगत पाने के लिए यह फेस वॉश अच्छी पसंद है। लेमन की खुशबू ताजगी भरा एहसास देती है। 160 ग्राम की पैकिंग रोजाना स्किन केयर के लिए अच्छी है।

इसे कौन इस्तेमाल कर सकता है? यह फेस वॉश सभी तरह की स्किन के लिए बनाया गया है। ऑयली, ड्राई, नॉर्मल और कॉम्बिनेशन स्किन वाले वयस्क इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं।

हिमालया प्यूरीफाइंग नीम फेस वॉश हिमालया का यह नीम फेस वॉश खासतौर पर ऑयली और मुंहासों वाली त्वचा के लिए बनाया गया है। इसमें नीम के 5 हिस्सों और हल्दी के गुण शामिल हैं, जो चेहरे की सफाई करने और पिंपल्स व एक्ने की परेशानी कम करने में मदद करते हैं।

इसका क्लिनिकली प्रूवन फॉर्मूला त्वचा से अतिरिक्त तेल और गंदगी हटाकर चेहरा साफ रखने में मदद करता है। यह फेस वॉश महिला और पुरुष दोनों के लिए है। 400ml की बड़ी पैकिंग रोजाना चेहरे की देखभाल के लिए अच्छी है।

इसे क्यों चुनें? नीम और हल्दी के गुणों वाला यह फेस वॉश चेहरे को साफ रखने के साथ पिंपल्स और एक्ने से बचाव में मदद करता है। इसकी बड़ी पैकिंग लंबे समय तक चलती है।

इसे कौन इस्तेमाल कर सकता है? यह फेस वॉश खासतौर पर ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन वाले महिला और पुरुषों के लिए है। जिन लोगों को बार-बार पिंपल्स आते हैं या चेहरे पर अतिरिक्त तेल की परेशानी रहती है, वे इसे अपने स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं।

लैक्टो कैलामाइन सीबम बैलेंस फेस वॉश लैक्टो कैलामाइन का यह फेस वॉश सीबम कंट्रोल और एक्ने केयर के लिए बनाया गया है। इसमें सैलिसिलिक एसिड मौजूद है, जो चेहरे के पोर्स की सफाई करने और मुंहासे कम करने में मदद करता है। इसका जेल फॉर्मूला त्वचा की बनावट बेहतर बनाने के साथ नमी बनाए रखने में भी मदद करता है।

इसमें ओट एक्सट्रैक्ट और एलांटोइन भी हैं, जो त्वचा को आराम देने और हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं। वहीं, गोल्डरेला पेप्टाइड चेहरे की रंगत निखारने और बढ़ती उम्र के निशान कम करने के लिए शामिल किया गया है।

इसे क्यों चुनें? सैलिसिलिक एसिड, ओट एक्सट्रैक्ट और एलांटोइन जैसे इंग्रीडिएंट्स वाला यह फेस वॉश अतिरिक्त तेल कम करने, पोर्स की सफाई और त्वचा को हाइड्रेट रखने के लिए अच्छी पसंद है। इसका फॉर्मूला डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है।

इसे कौन इस्तेमाल कर सकता है? यह फेस वॉश सभी तरह की स्किन के लिए है। खासतौर पर चेहरे पर अतिरिक्त तेल, मुंहासों और बंद पोर्स की परेशानी वाले लोग इसे अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं।

केमिस्ट एट प्ले ऑयल एंड एक्ने कंट्रोल फेस वॉश केमिस्ट एट प्ले का यह फेस वॉश खासतौर पर ऑयली स्किन के लिए बनाया गया है। इसमें सैलिसिलिक एसिड मौजूद है, जो पोर्स की गहराई से सफाई करने, अतिरिक्त तेल हटाने और मुंहासे कम करने में मदद करता है। इसमें सीका (CICA) एक्सट्रैक्ट भी है, जो त्वचा की जलन और सूजन को शांत करने में मदद करता है।

इसका फ्रेगरेंस फ्री फॉर्मूला चेहरे को साफ और फ्रेश एहसास देता है। यह फेस वॉश वीगन और क्रुएल्टी फ्री है। साथ ही, इसमें पैराबेन, सिलिकॉन, मिनरल ऑयल और आर्टिफिशियल डाई शामिल नहीं हैं।

इसे क्यों चुनें? अतिरिक्त तेल हटाने, बंद पोर्स की सफाई और एक्ने की परेशानी कम करने के लिए यह फेस वॉश अच्छी पसंद है। सैलिसिलिक एसिड और सीका एक्सट्रैक्ट का मेल त्वचा को साफ रखने के साथ आराम देने में मदद करता है।

इसे कौन इस्तेमाल कर सकता है? यह फेस वॉश खासतौर पर ऑयली स्किन वाले वयस्कों के लिए है। जिन लोगों के चेहरे पर अतिरिक्त तेल और बार-बार मुंहासे आते हैं, वे इसे अपने स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं।

लैक्टो कैलामाइन काओलिन क्ले फेस वॉश लैक्टो कैलामाइन का यह फेस वॉश काओलिन क्ले के गुणों से भरपूर है। यह चेहरे से धूल, मिट्टी और अतिरिक्त तेल हटाकर त्वचा को साफ रखने में मदद करता है। काओलिन क्ले त्वचा का ऑयल बैलेंस बनाए रखने के लिए जाना जाता है।

इसमें विटामिन ई और नियासिनमाइड भी हैं, जो चेहरे को नमी देने और फ्रेश एहसास बनाए रखने में मदद करते हैं। यह फेस वॉश ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स और पिंपल्स को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। इसकी 120 ग्राम की पैकिंग रोजाना चेहरे की सफाई के लिए अच्छी है।

इसे क्यों चुनें? काओलिन क्ले, विटामिन ई और नियासिनमाइड का मेल इस फेस वॉश की खासियत है। यह अतिरिक्त तेल हटाने, पोर्स साफ रखने और चेहरे पर ताजगी बनाए रखने में मदद करता है। यह पैराबेन फ्री भी है।

इसे कौन इस्तेमाल कर सकता है? यह फेस वॉश ऑयली, कॉम्बिनेशन और ड्राई स्किन वाले वयस्कों के लिए बनाया गया है। खासतौर पर ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स और पिंपल्स की परेशानी वाले लोग इसे अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं।

द डर्मा को 2% सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश द डर्मा को का यह फेस वॉश 2% सैलिसिलिक एसिड और 2% नियासिनमाइड के साथ आता है। यह चेहरे पर होने वाले मुंहासों और उनके निशानों को कम करने में मदद करता है। इसमें मौजूद सैलिसिलिक एसिड पोर्स की गहराई से सफाई करता है और डेड स्किन सेल्स हटाने में मदद करता है।

वहीं, नियासिनमाइड त्वचा की रंगत निखारने के लिए जाना जाता है। इसके फॉर्मूले में एक्वाजाइल भी है, जो चेहरा धोने के बाद नमी बनाए रखने में मदद करता है। यह फेस वॉश मिनरल ऑयल, डाई, पैराबेन और सल्फेट फ्री है।

इसे क्यों चुनें? 2% सैलिसिलिक एसिड और 2% नियासिनमाइड का कॉम्बिनेशन इस फेस वॉश की खासियत है। यह मुंहासों, उनके निशानों और बंद पोर्स की परेशानी पर काम करता है। साथ ही, चेहरा साफ करने के बाद त्वचा में नमी बनाए रखने में मदद करता है।

इसे कौन इस्तेमाल कर सकता है? यह फेस वॉश सभी तरह की स्किन वाले वयस्कों के लिए है। खासतौर पर मुंहासों, पुराने निशानों और बंद पोर्स की परेशानी वाले लोग इसे अपने स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं।

द डर्मा को 1% कोजिक एसिड फेस वॉश द डर्मा को का यह फेस वॉश कोजिक एसिड, नियासिनमाइड और अल्फा आर्बुटिन के गुणों से भरपूर है। इसका खास फॉर्मूला चेहरे के डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को कम करने में मदद करता है। यह त्वचा की रंगत निखारने के साथ चेहरे को साफ और चमकदार बनाने में भी मदद करता है।

इसका नॉन-ड्राइंग और नॉन-ग्रीसी फॉर्मूला त्वचा की नमी और पोषण बनाए रखने के लिए बनाया गया है। यह फेस वॉश मिनरल ऑयल, डाई, पैराबेन और सल्फेट फ्री है।

इसे क्यों चुनें? कोजिक एसिड, नियासिनमाइड और अल्फा आर्बुटिन का कॉम्बिनेशन इस फेस वॉश की खासियत है। यह डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन पर काम करने के साथ त्वचा की नमी बनाए रखने में मदद करता है। नियमित इस्तेमाल से 3 से 6 हफ्तों में फर्क नजर आने का दावा किया गया है।

इसे कौन इस्तेमाल कर सकता है? यह फेस वॉश सभी तरह की स्किन वाले वयस्कों के लिए है। खासतौर पर चेहरे पर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स और असमान रंगत की परेशानी वाले लोग इसे अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं।

निविया ल्यूमिनस इवन ग्लो बबल क्लींजिंग फोम फेस वॉश निविया का यह बबल क्लींजिंग फोम फेस वॉश चेहरे की गहराई से सफाई करने और निखरी रंगत पाने के लिए बनाया गया है। इसमें 6 एसिड कॉम्प्लेक्स, पर्ल रुसीनॉल और कार्निटाइन शामिल हैं, जो त्वचा की सफाई और चमक बढ़ाने में मदद करते हैं।

इसका फोम टेक्सचर चेहरे से धूल, मिट्टी, अतिरिक्त तेल और मेकअप के अवशेष हटाता है। यह बंद पोर्स की सफाई करने के साथ त्वचा को फ्रेश और मुलायम एहसास देता है। इसका फॉर्मूला रोजाना सुबह और शाम चेहरे की सफाई के लिए बनाया गया है।

इसे क्यों चुनें? 6 एसिड कॉम्प्लेक्स, पर्ल रुसीनॉल और कार्निटाइन वाला यह फेस वॉश गहराई से सफाई करने, अतिरिक्त तेल कंट्रोल करने और डलनेस कम करने में मदद करता है। यह डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड और नॉन-कॉमेडोजेनिक है।

इसे कौन इस्तेमाल कर सकता है? यह फेस वॉश ऑयली, ड्राई, नॉर्मल और कॉम्बिनेशन समेत सभी तरह की स्किन वाले वयस्कों के लिए है। खासतौर पर मेकअप हटाने, अतिरिक्त तेल साफ करने और चमकदार रंगत पाने के लिए फेस वॉश चाहने वाले लोग इसे अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं।

अपनी स्किन की जरूरत के हिसाब से चुनें बेस्ट फेस वॉश फेस वॉश खरीदते समय अपनी स्किन टाइप का ध्यान रखें। ऑयली स्किन और मुंहासों के लिए नीम या सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश अच्छा रहेगा, जबकि डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन के लिए विटामिन सी, कोजिक एसिड और नियासिनमाइड वाले प्रोडक्ट देख सकते हैं।

वहीं, चेहरे की चमक और नमी बनाए रखने के लिए अलग फॉर्मूलेशन वाले फेस वॉश भी मौजूद हैं। इन 8 फेस वॉश में से अपनी पसंद और बजट के अनुसार बेस्ट प्रोडक्ट चुनें और चेहरे की साफ-सफाई व देखभाल का ध्यान रखें।

FAQs ऑयली स्किन और मुंहासों के लिए कौन सा फेस वॉश अच्छा रहेगा? ऑयली और मुंहासों वाली त्वचा के लिए हिमालया नीम फेस वॉश, केमिस्ट एट प्ले सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश और डर्मा को 2% सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश देख सकते हैं। चेहरे के दाग-धब्बे और पिगमेंटेशन कम करने के लिए कौन सा फेस वॉश चुनें? डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन की परेशानी के लिए गार्नियर विटामिन सी फेस वॉश और डर्मा कोजिक एसिड फेस वॉश अच्छे विकल्प हैं। क्या इन फेस वॉश का रोजाना इस्तेमाल किया जा सकता है? इनमें से कई फेस वॉश रोजाना चेहरे की सफाई के लिए बनाए गए हैं। अपनी स्किन टाइप के अनुसार प्रोडक्ट चुनें और पैक पर दिए गए इस्तेमाल के तरीके को अपनाएं। क्या एक ही फेस वॉश सभी तरह की स्किन के लिए सही रहता है? हर स्किन टाइप की जरूरत अलग होती है। ऑयली स्किन के लिए ऑयल कंट्रोल और मुंहासों पर ध्यान देने वाला फेस वॉश चुनें, जबकि ड्राई स्किन के लिए नमी बनाए रखने वाला फॉर्मूला बेहतर रहेगा।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।