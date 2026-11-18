दाग-धब्बों, काले घेरों और चेहरे की लालिमा छिपाने के लिए देखें लिक्विड और क्रीम कंसीलर के खूबसूरत शेड्स। अपनी त्वचा की रंगत और जरूरत के अनुसार चुनें सही कंसीलर और पाएं बेदाग मेकअप फिनिश।

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कंसीलर मेकअप का अहम हिस्सा है, जो आंखों के नीचे के काले घेरों, दाग-धब्बों, मुंहासों के निशानों और चेहरे की लालिमा को छिपाने में मदद करता है। इसे फाउंडेशन के साथ या अकेले भी लगाया जा सकता है।

डार्क सर्कल्स और दाग-धब्बों को कवर करने के लिए चुनें लिक्विड और क्रीम कंसीलर।

आजकल लिक्विड और क्रीम फॉर्मूले में कई तरह के कंसीलर मिल रहे हैं, जिनमें मैट, सेमी-मैट और नेचुरल फिनिश के साथ अलग-अलग कवरेज मिलती है। कुछ कंसीलर त्वचा को नमी देने के साथ रंगत निखारने और चेहरे को हाइलाइट करने के लिए भी बनाए जाते हैं।

अपनी त्वचा के प्रकार और रंगत के अनुसार सही शेड चुनना जरूरी है, ताकि मेकअप चेहरे पर एकसमान और खूबसूरत नजर आए।

Maybelline Instant Age इरेजर आई कंसीलर यह लिक्विड कंसीलर 144 कैरेमल शेड में आता है और डार्क स्किन टोन के लिए बनाया गया है। इसे आंखों के नीचे के काले घेरे, झुर्रियां और चेहरे की कमियां छिपाने के लिए चुना जा सकता है। इसका आसानी से फैलने वाला फॉर्मूला नेचुरल फिनिश देता है और लंबे समय तक टिका रहता है।

इसकी खासियत आंखों के नीचे के काले घेरे और झुर्रियों को कम दिखाने में मददगार।

चेहरे की कमियों को छिपाने के साथ निखार देने वाला फॉर्मूला।

गोजी बेरी और हैलॉक्सिल से भरपूर।

आसानी से ब्लेंड होने वाला लिक्विड टेक्सचर।

त्वचा को नेचुरल फिनिश देता है।

लंबे समय तक टिकने वाला फॉर्मूला।

मुलायम माइक्रोफाइबर वाला एप्लीकेटर, जो चेहरे के छोटे निशानों तक पहुंचता है। इसे क्यों चुनें? आंखों के आसपास मेकअप करने के लिए इसका खास एप्लीकेटर अच्छी सुविधा देता है। काले घेरों और थकान के निशानों को कम दिखाने के साथ यह चेहरे को निखरा रूप देने में मदद करता है।

पैकेजिंग और मात्रा यह एप्लीकेटर वाली बोतल में आता है और इसकी मात्रा 6 ग्राम है।

L.A. Girl प्रो कंसीलर यह क्रीम कंसीलर मीडियम बेज शेड में आता है। इसे आंखों के नीचे के काले घेरे, चेहरे की लालिमा और दूसरे निशान छिपाने के लिए बनाया गया है। इसका क्रीमी टेक्सचर त्वचा पर आसानी से फैलता है और मुलायम मैट फिनिश देता है।

इसकी खासियत मीडियम से फुल कवरेज देने वाला फॉर्मूला।

काले घेरे, लालिमा और दाग-धब्बों को छिपाने में मददगार।

आसानी से ब्लेंड होने वाला क्रीमी टेक्सचर।

बिना परत जमे और दरार पड़े त्वचा पर बना रहता है।

लंबे समय तक टिकने वाला फॉर्मूला।

मुलायम मैट फिनिश देता है।

सभी तरह की त्वचा के लिए बनाया गया है।

चेहरे को हाइलाइट और कॉन्टूर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे क्यों चुनें? इसकी कवरेज जरूरत के अनुसार बढ़ाई जा सकती है। चेहरे के अलग-अलग हिस्सों पर इसे लगाकर मेकअप को मनचाहा आकार और निखार दिया जा सकता है।

पैकेजिंग और रंग यह कंसीलर ट्यूब में पैक है, जिससे जरूरत के अनुसार इसकी थोड़ी मात्रा निकालकर लगाना आसान रहता है।

Maybelline Fit Me लिक्विड कंसीलर यह लिक्विड कंसीलर 25 मीडियम शेड में आता है और 6.8 ml की बोतल में मिलता है। इसका क्रीमी फॉर्मूला अच्छी कवरेज के साथ मैट फिनिश देता है। इसे चेहरे के निशानों, मुंहासों के दाग और आंखों के नीचे के काले घेरों को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

इसकी खासियत फुल कवरेज देने वाला फॉर्मूला।

तेल और खुशबू से मुक्त।

त्वचा पर आसानी से फैलने वाला क्रीमी टेक्सचर।

मैट फिनिश के साथ रोमछिद्रों को कम नजर आने में मददगार।

त्वचा की रंगत के साथ अच्छी तरह मेल खाने वाला शेड।

चेहरे के दाग-धब्बों और काले घेरों को छिपाने में मददगार। इसे क्यों चुनें? मैट फिनिश पसंद करने वालों के लिए यह अच्छा चुनाव है। इसे आंखों के नीचे और चेहरे के निशानों पर लगाकर उंगलियों या ब्रश की मदद से फैलाया जा सकता है। इसकी कवरेज मेकअप को साफ-सुथरा रूप देने में मदद करती है।

पैकेजिंग और मात्रा यह बोतल में आता है और इसकी मात्रा 6.8 ml है।

SWISS BEAUTY लिक्विड कंसीलर यह मीडियम बेज शेड में आता है। इसे आंखों के नीचे के काले घेरे, दाग-धब्बे और चेहरे के निशान छिपाने के लिए बनाया गया है। इसका पिगमेंटेड फॉर्मूला अच्छी कवरेज देता है। साथ ही, इसमें SPF 20 भी मिलता है।

इसकी खासियत चेहरे के दाग-धब्बों, काले घेरों और झुर्रियों को छिपाने में मददगार।

हल्का फॉर्मूला, जो त्वचा पर भारी महसूस नहीं होता।

क्रीज-फ्री और नॉन-केकी फॉर्मूला।

तेल रहित फॉर्मूला और सेमी-मैट फिनिश।

SPF 20 के साथ आता है।

सभी तरह की त्वचा के लिए बनाया गया है। इसे क्यों चुनें? अगर आप मेकअप में हल्का टेक्सचर और सेमी-मैट फिनिश पसंद करते हैं, तो इसे देख सकते हैं। इसकी कवरेज आंखों के आसपास और चेहरे के निशानों को छिपाने में मदद करती है।

पैकेजिंग और सामग्री यह छोटी बोतल में आता है, जिसे साथ लेकर चलना आसान है। इसकी बताई गई सामग्री में ब्यूटाइल एसीटेट, एथिल एसीटेट और एक्रिलेट्स कॉपॉलीमर शामिल हैं।

L'Oreal Paris Infallible फुल वियर कंसीलर यह क्रीम कंसीलर 314 शेड में आता है और मीडियम स्किन टोन के लिए बनाया गया है। इसका फुल कवरेज फॉर्मूला चेहरे के दाग-धब्बों, मुंहासों के निशान और आंखों के नीचे के काले घेरों को छिपाने में मदद करता है। यह वाटरप्रूफ है और 24 घंटे तक टिकने वाली कवरेज देता है।

इसकी खासियत फुल कवरेज देने वाला क्रीम फॉर्मूला।

चेहरे की कमियों और काले घेरों को छिपाने में मददगार।

वाटरप्रूफ और नमी से बचाव करने वाला।

24 घंटे तक टिकने वाली कवरेज।

बिना परत जमे मैट फिनिश।

चेहरे को हाइलाइट और कॉन्टूर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

बड़ा डो-फुट एप्लीकेटर, जिससे कंसीलर लगाना आसान होता है।

बिना चिपचिपाहट वाला फॉर्मूला। इसे क्यों चुनें? लंबे समय तक टिकने वाली कवरेज चाहने वालों के लिए यह अच्छा चुनाव है। इसके बड़े एप्लीकेटर से चेहरे के अलग-अलग हिस्सों पर कंसीलर लगाना आसान रहता है। हल्के और गहरे शेड की मदद से चेहरे को हाइलाइट या कॉन्टूर भी कर सकते हैं।

पैकेजिंग और मात्रा यह बोतल में आता है और इसकी मात्रा 10 ग्राम है।

e.l.f. हाइड्रेटिंग लिक्विड कंसीलर यह लिक्विड कंसीलर मीडियम बेज शेड में आता है और खासतौर पर त्वचा को नमी देने के लिए बनाया गया है। इसका बड़ा डो-फुट एप्लीकेटर चेहरे पर कंसीलर लगाने में आसानी देता है। यह सभी तरह की त्वचा के लिए है और मीडियम स्किन टोन के लिए अच्छा चुनाव है।

इसकी खासियत त्वचा को नमी देने वाला फॉर्मूला।

बड़ा डो-फुट एप्लीकेटर।

वीगन और क्रुएल्टी-फ्री।

पैराबेन और कई अन्य तत्वों से मुक्त।

नॉन-कॉमेडोजेनिक फॉर्मूला, जो रोमछिद्रों को बंद नहीं करता। इसे क्यों चुनें? मेकअप के साथ त्वचा की नमी का भी ध्यान रखना चाहते हैं, तो इसे चुन सकते हैं। इसका बड़ा एप्लीकेटर चेहरे पर कंसीलर लगाने में सुविधा देता है। साथ ही, नॉन-कॉमेडोजेनिक फॉर्मूला रोमछिद्रों को बंद नहीं करता।

पैकेजिंग और रंग यह ट्यूब पैकिंग में आता है और मीडियम बेज शेड में मिलता है।

सही कंसीलर चुनें कंसीलर खरीदते समय अपनी त्वचा की जरूरत और मेकअप की पसंद को ध्यान में रखें। आंखों के नीचे के काले घेरों के लिए ऐसा फॉर्मूला चुनें, जो उस हिस्से पर आसानी से लगे और महीन रेखाओं में जमा न हो। दाग-धब्बों और मुंहासों के निशान छिपाने के लिए अच्छी कवरेज देने वाले कंसीलर को प्राथमिकता दें।

अगर त्वचा रूखी रहती है, तो नमी देने वाला फॉर्मूला पसंद करें, जबकि मैट फिनिश चाहने वाले लोग अपनी पसंद के अनुसार क्रीम या लिक्विड कंसीलर देख सकते हैं। शेड चुनते समय अपनी त्वचा की रंगत से मेल खाते रंग पर ध्यान दें। साथ ही, पैकेजिंग, मात्रा और सामग्री की जानकारी भी जरूर जांचें। इससे अपनी जरूरत के अनुसार सही कंसीलर चुनने में आसानी होगी।

FAQs कंसीलर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? कंसीलर का इस्तेमाल आंखों के नीचे के काले घेरे, चेहरे के दाग-धब्बे, मुंहासों के निशान और लालिमा छिपाने के लिए किया जाता है। अपनी त्वचा के लिए सही कंसीलर शेड कैसे चुनें? अपनी स्किन टोन के अनुसार कंसीलर का शेड चुनें। मीडियम, फेयर और डार्क स्किन टोन के लिए अलग-अलग शेड मिलते हैं। क्या कंसीलर को फाउंडेशन के बिना भी लगा सकते हैं? हां, चेहरे के खास हिस्सों पर दाग-धब्बे और काले घेरे छिपाने के लिए इसे अकेले भी लगा सकते हैं। लिक्विड और क्रीम कंसीलर में क्या अंतर होता है? लिक्विड कंसीलर हल्के टेक्सचर के साथ आसानी से ब्लेंड होता है, जबकि क्रीम कंसीलर गाढ़े टेक्सचर वाला होता है। दोनों में अलग-अलग कवरेज और फिनिश मिलती है।

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