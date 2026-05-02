समर सीजन ट्राई करें ये 8 रिफ्रेशिंग लिप्स शेड्स, पाएं आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स

समर सीजन शुरू हो गया है, अगर आप भी रिफ्रेशिंग लुक क्रिएट करना चाहती हैं, तो ये 8 लिपस्टिक शेड्स जरूर ट्राई करें।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

लिपस्टिक की शौकीन सभी महिलाओं के लिए हम लेकर आए हैं, कुछ रिफ्रेशिंग लिप्स शेड जो गर्मियों में आपको एक अट्रैक्टिव लुक क्रिएट करने में मदद करेंगे। कुर्ती हो या कॉटन ड्रेस या फिर पार्टी वियर आउटफिट आप इन लिपस्टिक शेड्स को किसी भी मौके पर काट कर सकती हैं। वहीं ये सभी हाइड्रेटिंग और सुरक्षित विकल्प हैं। इन्हें आज ही ऑर्डर करें (refreshing lipstick shades)।

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Mars का ये मैट लिपस्टिक का शेड 10-Girl Power आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होठों को 12 घंटों तक पिगमेंटेड रखता है। खास कर वर्किंग महिलाओं के लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि इसे बार-बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। साथ ही इनमें मौजूद सभी इंग्रेडिएंट्स होठों के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं, इसलिए आपको बार-बार लिपस्टिक अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होगी।

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Maybelline New York लिक्विड मैट लिपस्टिक फोटो को लंबे घंटे तक पिगमेंटेड रहने में मदद करेंगे। खासकर गर्मी में पसीना और ह्यूमिडिटी से आपकी लिपिस्टिक हटेगी नहीं। ये 02 soft wine शेड है, जो समर्स में रिफ्रेशिंग लुक देगा। ये ट्रांसफर प्रूफ और वॉटर प्रूफ प्रोडक्ट है। इसमें किसी तरह के हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसे बेफिक्र होकर अप्लाई कर सकती है। इसका क्रीमी टेक्सचर होठों पर आराम से ब्लेंड हो जाता है, और फुल कवरेज देता है।

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Sugar Cosmetics का मैट क्रेयॉन लिपस्टिक आपके होठों को लगातार 8 घंटे तक पिगमेंटेड रखेंगे। 925 वाली वर्किंग महिलाओं के लिए यह परफेक्ट ऑप्शन है इसमें लिप क्रेयॉन शार्पनर भी आएगा, जिसकी मदद से इस लिपस्टिक का इस्तेमाल और भी आसान हो जाएगा। ये 20 Buffy summers शेड है, जिसे खास कर गर्मियों के लिए बनाया गया है, इसे जरूर ट्राई करें।

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Facescanada वेटलेस लिपस्टिक होठों को लंबे घंटों तक पिगमेंटेड रखती है। इसका ट्रांसफर प्रूफ फॉर्मूला होठों से नहीं फैलता और आपको एक अट्रैक्टिव क्रीम फिनिश देता है। साथ ही हाइड्रेटिंग भी है, होठों को ड्राई नहीं करती। ये शेड Summer Ready (nude) गर्मियों में रिफ्रेशिंग लुक के लिए तैयार की गई है। साथ ही इसमें मौजूद विटामिन ए, जोजोबा ऑयल, सिया बटर और आलमंड ऑयल होठों को अन्य फायदे प्रदान करते हैं।

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Lakme Powerplay Priming मैट लिपस्टिक महिलाओं को बेहद पसंद आएगी। इसका पिगमेंटेशन कमाल का है, और ये होठों को 16 घंटों का लंबा स्टे देते हैं। इसके अलावा ये लाइट वेट और स्मज प्रूफ है, होठों पर फैलती नहीं है। यह हाइड्रेटिंग लिपस्टिक गर्मियों में आपके होठों को ड्राई होने से भी बचाती है। ये Roseatte Red रिफ्रेशिंग शेड है, आप भी जरूर ट्राई करें।

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Maybelline New York कलर सेंसेशनल लिपस्टिक होठों को लगातार लंबे घंटों तक पिगमेंटेड रखती है। 12 घंटों का लंबा और स्मज प्रूफ स्टे आप सभी को बेहद पसंद आएगा। ये 657 Nude Nuance शेड है, समर्स में रिफ्रेशिंग लुक के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसकी हाइड्रेटिंग और मॉइश्चराइजिंग प्रॉपर्टी होठों को ड्राइनेस से प्रोटेक्ट करती है और लिपस्टिक अप्लाई करने के लंबे समय बाद तक आपके होंठ हाइड्रेट रहते हैं।

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RENEE madness Ph लिपस्टिक, ब्लैक रंग की दिखती है, पर आप जैसे ही इन्हें होठों पर अप्लाई करते हैं, ये ग्लौसी पिंक रंग में बदल जाती है। इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट आप सभी को बहुत पसंद आएगा। इसके अलावा इसमें विटामिन ए और जोजोबा ऑयल है, जो होठों के लिए फायदेमंद होते हैं। ये वीगन और पैराबीन फ्री लिपस्टिक है। समर्स में इसका 01 madness Ph stick ट्राई करें।

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Mamaearth मैट लिपस्टिक 10 से 12 घंटों का लंबा स्टे देती हैं, वो भी होठों को ड्राई किए बैगर। इसके क्रीमी टेक्सचर होठों पर आराम से ब्लेंड हो जाते हैं और उन्हें मैट फिनिश देते हैं। इसमें विटामिन ए और जोजोबा ऑयल है, जो होठों को स्वस्थ और मॉइश्चराइजर रखता है। ये शेड 03 Candyfloss Pink है, समर के लिए परफेक्ट रहेगा।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।