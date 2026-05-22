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सिर्फ पेट के लिए नहीं, बालों के लिए भी अच्छी है छाछ! ऐसे करें इस्तेमाल

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Baalon ke liye Chaach ke Fayde: छाछ सिर्फ पेट के लिए ही नहीं, बल्कि बालों के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है। इसमें मौजूद पोषक तत्व स्कैल्प को हेल्दी रखने, डैंड्रफ कम करने और बालों को मुलायम बनाने में मदद कर सकते हैं।

सिर्फ पेट के लिए नहीं, बालों के लिए भी अच्छी है छाछ! ऐसे करें इस्तेमाल

छाछ को आमतौर पर पाचन और शरीर को ठंडक देने के लिए पिया जाता है, लेकिन यह बालों के लिए भी काफी फायदेमंद है। इसमें लैक्टिक एसिड, प्रोटीन, कैल्शियम और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो स्कैल्प को साफ रखने और बालों को हेल्दी बनाने में मदद कर सकते हैं।

गर्मियों में पसीना, धूल और ऑयल की वजह से स्कैल्प चिपचिपा और डैंड्रफ वाली हो सकती है। ऐसे में छाछ एक नेचुरल हेयर केयर उपाय के रूप में इस्तेमाल की जाती है। यह बालों की ड्राईनेस कम करने, स्कैल्प को ठंडक देने और बालों को मुलायम बनाने में मदद कर सकती है। कई लोग इसे मेथी, एलोवेरा या बेसन के साथ मिलाकर हेयर पैक की तरह भी इस्तेमाल करते हैं।

1. डैंड्रफ कम करने में मदद

छाछ में मौजूद लैक्टिक एसिड स्कैल्प की गहराई से सफाई करने में मदद करता है। इससे डैंड्रफ, खुजली और स्कैल्प की ड्राईनेस कम करने में मदद मिल सकती है।

2. बालों को मुलायम बनाने में सहायक

रूखे और बेजान बालों में छाछ नेचुरल मॉइस्चर देकर जान डाल सकती है। इससे बाल ज्यादा सॉफ्ट और स्मूद महसूस होंगे।

3. स्कैल्प को ठंडक देने में मदद

गर्मियों में स्कैल्प पर पसीना और जलन की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में छाछ स्कैल्प को ठंडक और फ्रेशनेस देने में मदद कर सकती है।

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4. बालों में नेचुरल चमक ला सकती है

छाछ का इस्तेमाल बालों को हेल्दी और चमकदार बनाने में मदद कर सकता है। इससे बाल कम फ्रिजी और ज्यादा मैनेजेबल महसूस हो सकते हैं।

5. स्कैल्प की सफाई में मदद

छाछ स्कैल्प पर जमा अतिरिक्त तेल और गंदगी हटाने में फायदेमंद हो सकती है। इससे बाल ज्यादा साफ और हल्के महसूस होंगे।

ऐसे इस्तेमाल करें छाछ

  • प्लेन छाछ: बालों और स्कैल्प पर छाछ अच्छी तरह लगाएं और 20–30 मिनट बाद माइल्ड शैम्पू से धो लें। इससे स्कैल्प को साफ करने में मदद मिल सकती है।
  • छाछ और मेथी हेयर पैक: मेथी पाउडर में छाछ मिलाकर पेस्ट बनाएं और बालों पर लगाएं। यह डैंड्रफ कम करने और बालों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है।
  • छाछ और एलोवेरा: छाछ में एलोवेरा जेल मिलाकर लगाने से स्कैल्प को ठंडक मिल सकती है और ड्राई हेयर की समस्या भी कम होगी।

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छाछ इस्तेमाल करते समय किन बातों का रखें ध्यान?

  1. हमेशा ताजी छाछ इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा खट्टी छाछ बालों में ना लगाएं।
  2. हफ्ते में 1–2 बार ही इस्तेमाल करें, अगर एलर्जी या जलन हो तो तुरंत धो लें।
  3. बहुत ज्यादा देर तक स्कैल्प पर ना छोड़ें।

क्या हर हेयर टाइप पर असर एक जैसा होता है?

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घरेलू उपाय हर व्यक्ति के बालों पर अलग असर दिखा सकते हैं। कुछ लोगों को जल्दी फायदा महसूस हो सकता है, जबकि कुछ को समय लग सकता है। अगर बाल झड़ने या स्कैल्प की गंभीर समस्या हो, तो एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहतर है।

Shubhangi Gupta

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