स्किन के लिए केले के छिलके के फायदे, शहनाज हुसैन ने बताया लगाने का सही तरीका
संक्षेप: स्किन से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने के लिए हम महंगी क्रीम-फेस वॉश लगाते हैं, लेकिन ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन ने केले के छिलके को रामबाण बताया है। चलिए जानते हैं इसके फायदे और इस्तेमाल का तरीका।
चेहरे को बेदाग, सुंदर बनाए रखने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी केले के छिलके चेहरे पर रगड़े हैं। जी हां, ब्यूट एक्सपर्ट शहनाज हुसैन ने बताया कि केला सेहत के लिए फायदेमंद है लेकिन इसका छिलका आपके चेहरे के लिए। केले के छिलके अक्सर हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। इससे आप अपना चेहरे चमका सकते हैं और कई स्किन प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए बताते हैं इसके फायदे और इस्तेमाल करने का तरीका।
केले के छिलके के तत्व
केले का छिलका विटामिन C, विटामिन B6, पोटैशियम और एंटिऑक्सिडेंट्स से भरपूर होता है। ये तत्व आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद होते है। शहनाज हुसैन का कहना है कि अगर आप झुर्रियों, झाइयों, पिंपल्स, कालापन जैसी समस्याओं से परेशान हैं, तो केले का छिलका इन्हें दूर कर सकता है।
फायदे
नेचुरल ग्लो- अगर चेहरे पर कालापन, टैनिंग, डलनेस दिख रही है, तो केले का छिलका इसे मिनटों में दूर कर देगा। साथ ही इससे आपको इंस्टेंट ग्लो मिलेगा।
झुर्रियां कम करें- विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर केले का छिलका चेहरे की झुर्रियां कम करने में मदद करता है। इससे माथे की फाइन लाइन्स भी कम होंगी।
डार्क सर्कल्स- केले के छिलके से आप डार्क सर्कल्स भी दूर कर सकते हैं। आंखों के नीचे मौजूद काले घेरे केले के छिलके से गायब हो जाएंगे।
मॉइस्चराइज करे- ड्राई स्किन के लिए केले का छिलका काफी फायदेमंद है। ये त्वचा को डीप नरिश करेगा और सॉफ्टनेस बढ़ाएगा।
इस्तेमाल का तरीका
स्किन प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाने के लिए आप ताजा-पके हुए केले के छिलके को डायरेक्ट चेहरे पर रगड़कर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर पानी से साफ करें। इसके अलावा केले के छिलके को मसलकर मैश करें और शहद के साथ मिलाकर लगाएं। कुछ देर लगा रहने दें और फिर गुनगुने पानी से फेस क्लीन करें।
