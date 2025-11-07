Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीBeeswax for Skin The Natural Secret to Soft and Glowing Skin
सर्दियों में रूखी त्वचा का असरदार इलाज है बीजवैक्स (मधुमोम), जानें इसके फायदे

सर्दियों में रूखी त्वचा का असरदार इलाज है बीजवैक्स (मधुमोम), जानें इसके फायदे

संक्षेप: बीजवैक्स एक नेचुरल स्किन केयर इंग्रीडिएंट है जो त्वचा को नमी, सुरक्षा और ग्लो प्रदान करता है। इसमें मौजूद विटामिन A, एंटीऑक्सीडेंट्स और मॉइस्चराइजिंग गुण त्वचा के लिए अच्छे हैं। जानें इसके फायदे-

Fri, 7 Nov 2025 12:32 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Beeswax for Skin Care: बीजवैक्स यानी मधुमोम एक प्राकृतिक तत्व है जिसे मधुमक्खियां अपने छत्ते से बनाती हैं। यह प्राचीन समय से त्वचा की देखभाल में इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीबैक्टीरियल और मॉइस्चराइजिंग गुण पाए जाते हैं। यह त्वचा की नमी को बनाए रखता है और बाहरी प्रदूषण से एक सुरक्षात्मक परत बनाकर उसे सुरक्षित रखता है। बीजवैक्स शुष्क, फटी और संवेदनशील त्वचा के लिए वरदान साबित होता है। यह केमिकल युक्त क्रीम्स की तरह हानिकारक नहीं बल्कि सौम्य और प्राकृतिक है। स्किन केयर प्रोडक्ट्स जैसे लिप बाम, फेस क्रीम और बॉडी लोशन में इसका उपयोग त्वचा को मुलायम, कोमल और चमकदार बनाता है। अगर आप प्राकृतिक तरीके से अपनी त्वचा को हेल्दी और ग्लोइंग बनाना चाहते हैं तो बीजवैक्स का इस्तेमाल एक शानदार विकल्प है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

त्वचा के लिए बीजवैक्स के प्रमुख फायदे:

  • प्राकृतिक मॉइस्चराइजर: बीजवैक्स त्वचा पर एक हल्की सुरक्षात्मक परत बनाता है जो नमी को लॉक कर देती है और ड्राईनेस को दूर रखती है।
  • फटी और रूखी त्वचा की मरम्मत: इसमें मौजूद एमोलिएंट्स त्वचा की गहराई तक जाकर मरम्मत करते हैं जिससे स्किन मुलायम और हाइड्रेटेड रहती है।
  • सूजन और जलन से राहत: बीजवैक्स में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो स्किन की इरिटेशन, रेडनेस या एलर्जी को शांत करते हैं।
  • बैक्टीरियल इंफेक्शन से सुरक्षा: यह त्वचा को बैक्टीरिया और फंगल संक्रमण से बचाता है और छोटे घावों के उपचार में भी मदद करता है।

ये भी पढ़ें:झुर्रियों से छुटकारा और नेचुरल ग्लो- रकुल प्रीत सिंह का DIY ब्यूटी हैक
  • विटामिन A का स्रोत: बीजवैक्स में मौजूद विटामिन A त्वचा की नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है जिससे त्वचा यंग और टाइट बनी रहती है।
  • झुर्रियों और एजिंग को रोके: इसके एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रैडिकल्स से लड़कर बारीक रेखाओं और झुर्रियों को कम करते हैं।
  • मेकअप के लिए नेचुरल बेस: बीजवैक्स एक स्मूद बेस देता है जिससे मेकअप लंबे समय तक टिका रहता है और त्वचा मॉइश्चराइज रहती है।

नोट- यूं तो प्राकृतिक चीजों और घरेलू नुस्खों के साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होते हैं लेकिन आपकी स्किन सेंसेटिव है तो पहले स्किन एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Skin Care Tips Beauty Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।