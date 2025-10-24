Hindustan Hindi News
स्ट्रॉबेरी स्किन का इलाज घर पर- त्वचा को फिर से बनाएं स्मूद और ग्लोइंग!

संक्षेप: Home Remedies for smooth skin: स्ट्रॉबेरी स्किन त्वचा की एक सामान्य प्रॉब्लम है जिसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ घरेलू उपायों की मदद से इससे राहत पा सकते हैं। यहां जानें इनके बारे में-

Fri, 24 Oct 2025 12:36 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
स्ट्रॉबेरी स्किन (Strawberry Skin) एक कॉमन स्किन कंडीशन है जिसमें त्वचा पर छोटे-छोटे काले या लाल दाने जैसे दिखाई देते हैं जो स्ट्रॉबेरी के बीजों जैसे लगते हैं। यह स्थिति आमतौर पर शेविंग, वैक्सिंग या बंद पोर्स के कारण होती है। त्वचा के रोमछिद्रों में मृत कोशिकाएं, तेल या बैक्टीरिया जमा हो जाने से यह समस्या और बढ़ जाती है। हालांकि यह गंभीर समस्या नहीं है लेकिन त्वचा की बनावट और लुक को खराब कर देती है। अच्छी बात यह है कि कुछ सरल घरेलू उपायों से आप स्ट्रॉबेरी स्किन को कम कर सकते हैं और त्वचा को फिर से स्मूद और ग्लोइंग बना सकते हैं। आइए जानते हैं घर पर इसे ठीक करने के असरदार टिप्स।

स्ट्रॉबेरी स्किन के घरेलू उपाय (Home Remedies to treat Strawberry Skin)

  1. नियमित एक्सफोलिएशन करें: सप्ताह में 2-3 बार स्क्रब करें। चीनी और नारियल तेल का मिश्रण मृत कोशिकाएं हटाकर स्किन को मुलायम बनाता है।
  2. एप्पल साइडर विनेगर टोनर: 1 भाग विनेगर और 2 भाग पानी मिलाकर टोनर बनाएं। इसे कॉटन से लगाएं, यह बैक्टीरिया कम करके पोर्स को साफ करता है।
  3. एलोवेरा जेल लगाएं: एलोवेरा में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो स्किन को ठंडक देते हैं और लालिमा कम करते हैं।

4. ओटमील और दही पैक: ओटमील, दही और शहद मिलाकर पैक बनाएं। यह स्किन को मॉइश्चराइज करता है और स्ट्रॉबेरी स्किन को शांत करता है।

5. टी ट्री ऑयल का उपयोग: कुछ बूंदें टी ट्री ऑयल को नारियल तेल में मिलाकर लगाएं। यह संक्रमण और सूजन को कम करता है।

6. सही शेविंग तकनीक अपनाएं: तेज रेजर का इस्तेमाल करें, शेविंग से पहले स्किन को भिगोएं और बाद में मॉइस्चराइजर लगाना ना भूलें।

7. स्किन को हाइड्रेट रखें: खूब पानी पिएं और ग्लिसरीन या कोको बटर युक्त लोशन लगाएं, ताकि त्वचा मुलायम बनी रहे।

सावधानी: यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। अगर त्वचा पर जलन या दर्द बढ़ जाए तो इन उपायों को तुरंत रोक दें और स्किन एक्सपर्ट से सलाह लें।

