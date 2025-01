beauty tips side effects of applying turmeric on face haldi ke side effects

चेहरे पर हल्दी लगाने के फायदे तो बहुत सुने होंगे अब नुकसान भी जान लें, ये होते हैं साइड इफेक्ट्स

Risks of applying turmeric on your face: आज तक आपने दुल्हन के चेहरे से लेकर आम लड़की की रंगत निखारने के लिए हल्दी का यूज कई बार लोगों को करते हुए देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं चेहरे पर हल्दी का यूज सिर्फ ब्यूटी बेनिफिट्स ही नहीं देता बल्कि कई बार साइड इफेक्ट्स का कारण भी बन सकता है।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान Wed, 29 Jan 2025 10:30 PM