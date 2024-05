पैरों की खूबसूरती बढ़ाएगा टूथपेस्ट पेडिक्योर, जानें फायदे और करने का तरीका

ऐप पर पढ़ें

Tips to do toothpaste pedicure at home: चेहरे को खूबसूरत बनाए रखने के लिए महिलाएं ना सिर्फ पार्लर जाती हैं बल्कि घर पर भी कई तरह के घरेलू नुस्खे अपनाने से परहेज नहीं करती हैं। वहीं बात जब फुट केयर की होती है तो उसे अकसर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जिसकी वजह से पैरों की स्किन ना सिर्फ ड्राई होकर फटने लगती है बल्कि मोटी होकर काली भी पड़ने लगती है। आमतौर पर पैरों की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए महिलाओं को पार्लर के महंगे पेडिक्योर करवाने पड़ते हैं, जिससे उनके पैरों की स्किन सॉफ्ट और शाइनी बनी रहे। लेकिन ये पेडिक्योर ज्यादा समय लेने के साथ आपकी जेब पर भी भारी पड़ते हैं। ऐसे में अगर आप बिना पैसे खर्च किए अपने पैरों की स्किन को सॉफ्ट और शाइनी बनाए रखना चाहती हैं तो घर बैठे ट्राई करें टूथपेस्ट पेडिक्योर। जी हां टूथपेस्ट पेडिक्योर, पैरों में खून का संचार बेहतर करने के साथ स्किन में कसाव लाने में मदद करता है। जिससे पैर शाइन करने लगते हैं। इतना ही नहीं इस पेडीक्योर को नियमित रूप से करवाने से पैर की जलन भी शांत होती है। तो आइए बिना देर किए जान लेते रहैं कैसे किया जाता है टूथपेस्ट पेडिक्योर।

टूथपेस्ट पेडिक्योर करने के लिए जरूरी चीजें-

-1 बड़ा चम्मच टूथपेस्ट

-1 बड़ा चम्मच गुलाब जल

-1 बड़ा चम्मच चावल का आटा

-1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल

-1 पुराना टूथब्रश

टूथपेस्ट पेडिक्योर करने का तरीका-

टूथपेस्ट पेडिक्योर करने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में टूथपेस्ट, गुलाब जल, चावल का आटा, एलोवेरा जेल मिलाकर उससे एक पेस्ट तैयार करना है। इस तैयार पेस्ट को अपने पैरों पर लगाएं। उसके बाद इस पेस्ट को कम से कम 5 मिनट तक टूथब्रश की मदद से पैरों को स्क्रब करें। स्क्रब करने के बाद पैरों को गुनगुने पानी में थोड़ी देर डालकर छोड़ दें। थोड़ी देर बाद पैरों को अच्छी तरह धोकर टॉवल से पैरों को अच्छी तरह पोंछ लें। उसके बाद देसी घी से पैरों की हल्के हाथ से मसाज करें। इस तरह पेडीक्योर करने से पैरों की डेड स्किन साफ होने के साथ पैर शाइनी और सॉफ्ट हो जाएंगे।