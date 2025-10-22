Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीBeauty tips in Hindi Hydra facial with home ingredients
क्लीन, हाइड्रेट और ग्लोइंग स्किन– घर की चीजों से पाएं हाइड्रा फेशियल इफेक्ट
संक्षेप: Easy Facial Steps: स्किन केयर की बात आती है तो ज्यादातर लोग घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। आप भी उनमें से एक हैं तो घर पर ही आसानी से हाइड्रा फेशियल कर सकते हैं। यहां जानें आसान स्टेप्स-
Wed, 22 Oct 2025
Hydra Facial at Home: हर कोई चाहता है कि उसकी त्वचा हेल्दी, हाइड्रेटेड और ग्लोइंग दिखे। पार्लर में किया जाने वाला हाइड्रा फेशियल त्वचा को डीप क्लीन करता है, उसे नमी और पोषण देता है जिससे स्किन इंस्टेंट फ्रेश और सॉफ्ट महसूस होती है। लेकिन आप घर पर ही पार्लर जैसा निखार भी पा सकते हैं और आसान स्टेप्स में हाइड्रा फेशियल कर सकते हैं। इसके लिए बस जरूरत है कुछ आसान और घरेलू इंग्रेडिएंट्स की जो आपकी त्वचा को प्राकृतिक निखार देंगे।
नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर आप घर पर ही पा सकती हैं इंस्टेंट ग्लो और डीप हाइड्रेशन –
- क्लींजिंग (Cleansing)- एक चम्मच कच्चा दूध और आधा चम्मच शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं। यह त्वचा से डस्ट और ऑयल हटाता है। मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है जो डेड स्किन को साफ करता है।
- एक्सफोलिएशन (Exfoliation)- कॉफी पाउडर और दही मिलाकर स्क्रब बनाएं। इससे त्वचा की मृत कोशिकाएं निकलती हैं। स्किन टोन एक समान और मुलायम बनती है
- हाइड्रेशन मास्क (Hydration Mask)- एलोवेरा जेल, गुलाब जल और शहद मिलाकर लगाएं। यह त्वचा को गहराई तक मॉइस्चराइज करता है। स्किन पर तुरंत कूलिंग और फ्रेशनेस का असर देता है।
- टोनिंग (Toning)- खीरे का रस या गुलाब जल टोनर की तरह लगाएं। यह पोर्स को टाइट करता है और स्किन को रिफ्रेश रखता है।
- मॉइस्चराइजिंग (Moisturizing)- अंत में बादाम तेल या एलोवेरा जेल से हल्के हाथों से मसाज करें। स्किन सॉफ्ट, हाइड्रेटेड और यूथफुल दिखेगी।
- नियमित करें तो मिलेगा बेहतरीन निखार: हफ्ते में एक बार यह होम हाइड्रा फेशियल करें। यह आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा, झुर्रियों को कम करेगा और नेचुरल ग्लो बनाए रखेगा।
- नोट- यूं तो घरेलू नुस्खों के साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होते हैं लेकिन चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट कर लें। इनमें से किसी भी चीज से एलर्जिक हैं या सेंसेटिव स्किन है तो एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।
