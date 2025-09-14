साउथ इंडिया के ये ब्यूटी हैक्स जानते हैं या नहीं, बदल देते हैं चेहरे की रंगत beauty tips from south india to get bright skin long and strong hair, ब्यूटी टिप्स - Hindustan
साउथ इंडिया के ये ब्यूटी हैक्स जानते हैं या नहीं, बदल देते हैं चेहरे की रंगत

Beauty hacks: ब्यूटी को निखारने के लिए साउथ की लेडीज इन नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करती हैं। जिसकी वजह से ना केवल उनके बाल लंबे और घने दिखते हैं। वहीं उनकी स्किन भी ग्लो करती नजर आती है। जान लें ये नेचुरल ब्यूटी टिप्स।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 11:08 AM
नॉर्थ हो या साउथ, ब्यूटी निखारने के लिए हर जगह नेचुरल चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। साउथ में महिलाएं अपने बालों से लेकर स्किन की केयर करने लिए नारियल के तेल और हल्दी जैसी नेचुरल चीजों पर भरोसा करती हैं। यहां तक कि साउथ इंडिया में शादी-विवाह के स्पेशल मौके पर खास तरह का उबटन लगाती है। जो हल्दी, चंदन और बेसन को मिलाकर तैयार किया जाता है। महिलाएं इन ब्यूटी रिचुअल्स को सालों से चला रही हैं और आगे की जनरेशन को पास कर रही है। डेली लाइफ में इन देसी चीजों की मदद से अपनी सुंदरता को निखारती हैं।

नारियल का तेल

नारियल का तेल साउथ में खाने-पीने से लेकर स्किन और हेयर की देखभाल में शामिल रहता है। हल्के गुनगुने नारियल के तेल से सिर की मालिश करने से ना केवल ब्लड सर्कुलेशन स्कैल्प में बढ़ता है। बल्कि ह्यूमिड वेदर में होने वाली बालों की ड्राईनेस से छुटकारा मिलता है। गुनगुने नारियल के तेल की मालिश डैंड्रफ से भी छुटकारा दिलाती है और बालों को मजबूत बनाती है।

हल्दी से बना फेस पैक

साउथ इंडिया में मसालों की ढेर सारी वैरायटी उगती है। ताजी हल्दी से बना फेस पैक लगाने का रिचुअल स्किन को सॉफ्ट और एक्ने से दूर रखता है। साथ ही स्किन को ब्राइट बनाने में भी हेल्प करता है। हल्दी में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी क्वालिटी होती है।

करी पत्ते का इस्तेमाल

करी पत्ते में कई तरह के गुण होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स होने के साथ ही इसमे प्रोटीन और बीटा कैरोटिन होता है। जो बालों की ग्रोथ में मदद करता है। करी पत्ते को नारियल के तेल में उबालकर बालों में लगाने से बालों का पतलापन और सफेद होने की समस्या खत्म होती है।

फेयरनेस सीरम

साउथ में सेब, अनार और संतरे के छिलके को एलोवेरा जेल में मिलाकर सीरम तैयार किया जाता है। जिसमे बादाम का भी इस्तेमाल होता है। इन सारी चीजों के पेस्ट को नारियल के तेल में पकाकर सीरम तैयार किया जाता है। जो स्किन को ब्राइट बनाने का काम करता है।

Beauty Tips

