चेहरे से नहीं उतर रहा होली का रंग? घी से मसाज है सबसे सेफ उपाय
होली के बाद चेहरे पर जमे पक्के रंग स्किन को रूखा और डल बना देते हैं। ऐसे में घी से हल्की मसाज एक नेचुरल और सेफ ब्यूटी हैक है, जो रंग हटाने और स्किन को पोषण देने में मदद करता है।
Beauty Hack to remove Holi Colour: होली के रंग स्किन को क्यों नुकसान पहुंचाते हैं?
होली खेलने के बाद चेहरे और गर्दन पर जमे पक्के रंग सबसे बड़ी परेशानी बन जाते हैं। होली में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर रंगों में केमिकल्स, सिंथेटिक डाई और मेटल पार्टिकल्स होते हैं। ये रंग स्किन के पोर्स में जाकर जम जाते हैं, जिससे चेहरा रूखा, खुजलीदार और कभी-कभी जलन वाला हो सकता है। कई बार साबुन, फेसवॉश या स्क्रब करने के बाद भी रंग पूरी तरह नहीं निकलते, उल्टा स्किन रूखी, लाल और इरिटेटेड हो जाती है। दरअसल, ये रंग स्किन की ऊपरी परत से चिपक जाते हैं और ज्यादा रगड़ने पर स्किन का नेचुरल ऑयल बैलेंस बिगड़ सकता है। ऐसे में जरूरत होती है किसी ऐसे उपाय की जो रंग हटाने के साथ-साथ स्किन को नुकसान ना पहुंचाए।
घी क्यों है होली के रंग हटाने के लिए असरदार?
देसी घी स्किन के लिए एक नेचुरल एमोलिएंट है। इसमें मौजूद फैटी एसिड्स स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करते हैं और रंगों को ढीला करने में मदद करते हैं। घी स्किन की ऊपरी परत को सॉफ्ट बनाता है, जिससे जिद्दी रंग आसानी से निकल जाते हैं और स्किन को किसी तरह का नुकसान भी नहीं होता। यही वजह है कि होली के बाद स्किन के लिए यह उपाय बेहद फायदेमंद माना जाता है।
चेहरे से होली का रंग हटाने के लिए घी से मसाज कैसे करें?
- सबसे पहले चेहरे को सादे पानी से हल्का गीला कर लें।
- अब आधा टीस्पून शुद्ध देसी घी हथेली में लें।
- चेहरे और गर्दन पर हल्के हाथों से 5–10 मिनट तक गोल-गोल मसाज करें।
- जहां रंग ज्यादा जमा हो, वहां थोड़ी ज्यादा देर मसाज करें।
- इसके बाद गुनगुने पानी से चेहरा साफ कर लें।
- हल्के फेसवॉश से क्लीन करें और बाद में स्किन को मॉइस्चराइज जरूर करें।
किन लोगों के लिए है यह ब्यूटी हैक सही?
- ड्राई और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए
- बच्चों की नाजुक त्वचा के लिए
- केमिकल-फ्री स्किन केयर पसंद करने वालों के लिए
- ऑयली या एक्ने-प्रोन स्किन वाले लोग मसाज के बाद फेसवॉश जरूर करें।
अतिरिक्त ब्यूटी टिप्स
- मसाज के बाद स्क्रब ना करें।
- रंग हटाने के लिए एल्कोहल या हार्श केमिकल से बचें।
- होली के बाद 1–2 दिन स्किन को आराम दें।
नोट: यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। यूं तो घरेलू नुस्खों के साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होते हैं लेकिन आपकी स्किन सेंसेटिव है तो पहले पैच टेस्ट करें या फिर एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
