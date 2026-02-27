Hindustan Hindi News
चेहरे से नहीं उतर रहा होली का रंग? घी से मसाज है सबसे सेफ उपाय

Feb 27, 2026 03:52 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
होली के बाद चेहरे पर जमे पक्के रंग स्किन को रूखा और डल बना देते हैं। ऐसे में घी से हल्की मसाज एक नेचुरल और सेफ ब्यूटी हैक है, जो रंग हटाने और स्किन को पोषण देने में मदद करता है।

Beauty Hack to remove Holi Colour: होली के रंग स्किन को क्यों नुकसान पहुंचाते हैं?

होली खेलने के बाद चेहरे और गर्दन पर जमे पक्के रंग सबसे बड़ी परेशानी बन जाते हैं। होली में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर रंगों में केमिकल्स, सिंथेटिक डाई और मेटल पार्टिकल्स होते हैं। ये रंग स्किन के पोर्स में जाकर जम जाते हैं, जिससे चेहरा रूखा, खुजलीदार और कभी-कभी जलन वाला हो सकता है। कई बार साबुन, फेसवॉश या स्क्रब करने के बाद भी रंग पूरी तरह नहीं निकलते, उल्टा स्किन रूखी, लाल और इरिटेटेड हो जाती है। दरअसल, ये रंग स्किन की ऊपरी परत से चिपक जाते हैं और ज्यादा रगड़ने पर स्किन का नेचुरल ऑयल बैलेंस बिगड़ सकता है। ऐसे में जरूरत होती है किसी ऐसे उपाय की जो रंग हटाने के साथ-साथ स्किन को नुकसान ना पहुंचाए।

घी क्यों है होली के रंग हटाने के लिए असरदार?

देसी घी स्किन के लिए एक नेचुरल एमोलिएंट है। इसमें मौजूद फैटी एसिड्स स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करते हैं और रंगों को ढीला करने में मदद करते हैं। घी स्किन की ऊपरी परत को सॉफ्ट बनाता है, जिससे जिद्दी रंग आसानी से निकल जाते हैं और स्किन को किसी तरह का नुकसान भी नहीं होता। यही वजह है कि होली के बाद स्किन के लिए यह उपाय बेहद फायदेमंद माना जाता है।

चेहरे से होली का रंग हटाने के लिए घी से मसाज कैसे करें?

  • सबसे पहले चेहरे को सादे पानी से हल्का गीला कर लें।
  • अब आधा टीस्पून शुद्ध देसी घी हथेली में लें।
  • चेहरे और गर्दन पर हल्के हाथों से 5–10 मिनट तक गोल-गोल मसाज करें।
  • जहां रंग ज्यादा जमा हो, वहां थोड़ी ज्यादा देर मसाज करें।
  • इसके बाद गुनगुने पानी से चेहरा साफ कर लें।
  • हल्के फेसवॉश से क्लीन करें और बाद में स्किन को मॉइस्चराइज जरूर करें।

किन लोगों के लिए है यह ब्यूटी हैक सही?

  • ड्राई और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए
  • बच्चों की नाजुक त्वचा के लिए
  • केमिकल-फ्री स्किन केयर पसंद करने वालों के लिए
  • ऑयली या एक्ने-प्रोन स्किन वाले लोग मसाज के बाद फेसवॉश जरूर करें।

अतिरिक्त ब्यूटी टिप्स

  1. मसाज के बाद स्क्रब ना करें।
  2. रंग हटाने के लिए एल्कोहल या हार्श केमिकल से बचें।
  3. होली के बाद 1–2 दिन स्किन को आराम दें।

नोट: यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। यूं तो घरेलू नुस्खों के साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होते हैं लेकिन आपकी स्किन सेंसेटिव है तो पहले पैच टेस्ट करें या फिर एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।

