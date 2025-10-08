करवाचौथ पर खोज रही हैं सुंदर मेहंदी डिजाइन, यहां देखें 7 सिंपल और सोबर पैटर्न beautiful 7 mehndi design images for Karwachauth 2025 bel Arabic quick easy instant henna art photos, ब्यूटी टिप्स - Hindustan
करवाचौथ पर खोज रही हैं सुंदर मेहंदी डिजाइन, यहां देखें 7 सिंपल और सोबर पैटर्न

करवाचौथ की तैयारियों के बीच महिलाओं को मेहंदी लगाने का टाइम भी निकालना होता है। ढेर सारे कामों के बीच अगर आपको हिना के पैर्टन खोजने का वक्त नहीं मिला तो यहां कुछ सुंदर डिजाइन्स हैं जिन्हें फटाफट लगवा सकते हैं।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 03:30 PM
यहां 7 हिना पैटर्न्स दिए गए हैं जिन्हें आप बैक और फ्रंट दोनों तरफ ही लगवा सकते हैं। पहले पैटर्न में फूलों को सेंटर रखा गया है। आपकी कलाई के एक कॉर्नर से शुरू हुई ये मेहंदी उंगली पर खत्म होगी। बाकी हाथ और उंगलियां खाली रखना है बस पोरे लगाकर इनमें थोड़ी सी डिजाइन बनानी है।

दूसरी डिजाइन में बीच की उंगली में जाती हुई एक बेल है। यह भी घर पर आसानी से लगाई जा सती है। आप इस तरह की तिरछी बेल फ्रंट हैंड पर भी बना सकती हैं।

तीसरी मेहंदी भी काफी प्रिटी है। इसमें बैक हैंड पर बीच में जगह छोड़ी गई है। बीक हाथ पर मेहंदी है। यह पैटर्न आप फ्रंट हैंड पर भी लगा सकती हैं।

चौथी मेहंदी में बड़े-बड़े फूल बने हैं। यह मेहंदी रचकर बहुत प्यारी लगेगी।

पाचवीं मेहंदी में भी दो बड़े फूलों के साथ मंडाला आर्ट डिजाइन है। इसमें उंगलियों पर भी सुंदर डिजाइन बनी है।

छठवीं मेहंदी में बैक हैंड पर सुंदर फूलों का गुच्छा है। इसे आप फ्रंट हैंड पर भी लगा सकती हैं। यह भी दोनों तरफ लगाई जाने वाली डिजाइन है।

अगर आप हिना आर्टिस्ट से लगवाने वाली हैं तो यह मेहंदी का डिजाइन चुन सकती हैं। इसमें आपको पूरा करवाचौथ वाइब मिलेगा। All Images Credit: cjmehndi_designe

