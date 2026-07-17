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महंगी चीजें छोड़िए, केले के छिलके में मिलाएं ये 1 चीज और देखें कमाल

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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अगर केला खाने के बाद उसका छिलका सीधे कूड़ेदान में फेंक देते हैं, तो अगली बार ऐसा करने से पहले यह आसान घरेलू नुस्खा जरूर जान लें। यह आपकी स्किन पर नेचुरल ग्लो लाने में मदद कर सकता है।

महंगी चीजें छोड़िए, केले के छिलके में मिलाएं ये 1 चीज और देखें कमाल

केला खाने के बाद उसका छिलका बिना सोचे-समझे कूड़ेदान में फेंक देना लगभग हर किसी की आदत होती है। लेकिन अगर कोई कहे कि यही छिलका आपके स्किन केयर में भी काम आ सकता है, तो शायद आप एक बार जरूर रुकेंगे। इन दिनों त्वचा की देखभाल के लिए घरेलू नुस्खे फिर से लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं और उनमें केले के छिलके का नाम भी शामिल है।

यह तरीका त्वचा को मुलायम बनाने और नेचुरल ग्लो देने में मदद कर सकता है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी महंगे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, घर में मौजूद सिंपल चीजों से कुछ ही मिनटों में यह आसान उपाय तैयार हो जाता है। अगर आप भी बिना ज्यादा खर्च किए घर में मौजूद चीजों से स्किन केयर करना चाहते हैं, तो यह आसान नुस्खा एक बार जरूर जान लीजिए।

इस नुस्खे के लिए क्या चाहिए?

एक केले का ताजा छिलका

एक से दो छोटे चम्मच दही

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ऐसे करें इस्तेमाल

  1. सबसे पहले केले के छिलके को दो हिस्सों में काट लें।
  2. अब उसके अंदर वाले हिस्से पर थोड़ा-सा दही लगा दें।
  3. इसके बाद गोल-गोल घुमाते हुए चेहरे पर बहुत हल्के हाथों से मालिश करें।
  4. करीब दो मिनट तक ऐसा करें, फिर इसे पांच से दस मिनट तक लगा रहने दें। आखिर में साफ पानी से चेहरा धो लें।

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  • केले का छिलका कैसे मदद कर सकता है? केले के छिलके में कई ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं, जो त्वचा को मुलायम बनाए रखने में मदद करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इससे त्वचा पर हल्की चमक भी नजर आती है।
  • दही क्यों मिलाया जाता है? दही त्वचा को मुलायम बनाए रखने में मदद करता है। इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड डेड स्किन को धीरे-धीरे हटाने में सहायक होता है।
  • कितनी बार करें इस्तेमाल? हफ्ते में दो से तीन बार इस नुस्खे को ट्राई कर सकते हैं। हर दिन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती।

इस नुस्खे से पहले रखें इन बातों का ध्यान

  1. अगर आपकी त्वचा बहुत संवेदनशील है, तो पहले हाथ पर थोड़ा लगाकर पैच टेस्ट कर लें।
  2. इस नुस्खे का इस्तेमाल हमेशा साफ चेहरे पर करें।

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  • केले के छिलके को बहुत तेज रगड़ने की बजाय हल्के हाथों से घुमाएं।
  • अगर किसी तरह की जलन या खुजली महसूस हो, तो तुरंत चेहरा धो लें।

क्या यह तुरंत निखार देगा?

यह एक घरेलू स्किन केयर का तरीका है। इससे मिलने वाले नतीजे हर व्यक्ति की त्वचा के अनुसार अलग हो सकते हैं। इसे किसी मेडिकल ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं मानना चाहिए।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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