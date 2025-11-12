देसी नुस्खा: त्वचा के लिए बाजरा के फायदे, कैसे लगाएं चेहरे पर?
संक्षेप: बाजरा सिर्फ खाने में ही नहीं, बल्कि त्वचा की देखभाल में भी बेहद उपयोगी है। इसमें मौजूद पोषक तत्व त्वचा को अंदर से पोषण देकर उसे मुलायम, चमकदार और जवां बनाए रखने में मदद करते हैं।
बाजरा ना केवल सेहत के लिए बल्कि त्वचा के लिए भी वरदान साबित हो सकता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, अमीनो एसिड्स, जिंक, आयरन और विटामिन B कॉम्प्लेक्स जैसे पोषक तत्व त्वचा को अंदर से पोषण देते हैं। आयुर्वेद में बाजरे को त्वचा की शुद्धि और प्राकृतिक निखार के लिए प्रभावी माना गया है।
बाजरा त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है, कोलेजन उत्पादन बढ़ाता है और डेड स्किन सेल्स को हटाकर नेचुरल ग्लो देता है। अगर इसे घरेलू फेस पैक या स्क्रब के रूप में लगाया जाए तो त्वचा मुलायम, साफ और हेल्दी बनती है। खास बात है कि यह पूरी तरह प्राकृतिक है और हर तरह की त्वचा पर सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप केमिकल प्रोडक्ट्स की जगह देसी उपाय चाहती हैं तो बाजरे का फेस पैक और स्क्रब आपकी त्वचा को चमकदार और स्वस्थ बनाए रखने का सबसे आसान उपाय है।
त्वचा के लिए बाजरे के फायदे (Benefits of Bajra for Skin)
- त्वचा की गहराई से सफाई करे: बाजरे के आटे में मौजूद फाइबर और मिनरल्स स्किन को डिटॉक्स कर ब्लैकहेड्स और टैनिंग दूर करते हैं।
- ग्लोइंग स्किन प्रदान करे: इसमें मौजूद आयरन और जिंक त्वचा की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करते हैं जिससे नेचुरल ग्लो आता है।
- एंटी-एजिंग गुण: बाजरा फ्री रैडिकल्स से लड़कर झुर्रियां और झाइयां कम करता है। यह त्वचा को टाइट और यंग बनाए रखता है।
- पिंपल्स और दाग-धब्बे कम करे: इसके एंटीबैक्टीरियल गुण स्किन इंफेक्शन, एक्ने और दाग-धब्बों को कम करने में मदद करते हैं।
लगाने का तरीका (How to Apply Bajra on Skin)
- फेस पैक: एक चम्मच बाजरे का आटा लें, उसमें एक चम्मच दही और आधा चम्मच शहद मिलाएं। इस मिश्रण को चेहरे पर लगाकर 15 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें।
- स्क्रब: बाजरे के आटे में गुलाबजल मिलाकर चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करें। इससे डेड स्किन और टैनिंग हटेगी।
- रोजाना केयर: हफ्ते में 1 या 2 बार इस पैक का इस्तेमाल करने से त्वचा को प्राकृतिक चमक और नरमी मिलती है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
