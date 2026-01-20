ब्रश के बाद भी मुंह से बदबू आती है? गर्म पानी में ये 3 चीजें मिलाकर कुल्ला कर लें, मिलेगा छुटकारा!

Hindustan Hindi News
Jan 20, 2026 12:30 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
किसी से बातचीत करते हुए अगर आपके मुंह से गंदी बदबू आ रही है, तो ये तय है कि सामने वाले पर आपका इंप्रेशन फीका ही पड़ेगा। फिर चाहे आप कितने महंगे कपड़े पहन लें या मीठी बातें कर लें। ज्यादातर लोग मुंह की बदबू से अक्सर परेशान रहते हैं। दिन में दो बार ब्रश करने, यहां तक कि माउथवॉश का इस्तेमाल करने के बाद भी मुंह से स्मेल आना आम है। ऐसे में समझ नहीं आता कि इस गंदी बदबू को दूर कैसे करें। हर वक्त तो आप इलायची या च्यूइंग गम नहीं खा सकते हैं। तो चलिए आज आपको एक कमाल की रेमेडी बताते हैं। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट जितेंद्र सिंह ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इसे साझा किया है। ये सिंपल सा नुस्खा आपको पहली बार में ही अपना फायदा दिखा देगा।

ब्रश के बाद भी मुंह से बदबू क्यों आती है?

ये तो आप जानते होंगे कि मुंह से बदबू आने का कारण बैक्टीरिया होते हैं, जो अक्सर खाने-पीने के कणों से पनप जाते हैं। जीभ पर जमी कोटिंग अच्छे से साफ न हो या दांतों में जमे कण साफ ना हों, तो बदबू आना स्वाभाविक है। जरूरी नहीं है कि ब्रश करने से मुंह की बदबू चली ही जाएगी। कई बार ब्रश दांतों के कई हिस्सों तक पहुंच नहीं पाता, जिससे कैविटी की समस्या हो सकती है। इसके अलावा ड्राई माउथ या मसूड़ों में प्रॉब्लम होने की वजह से भी मुंह से गंदी बदबू आती रहती है।

गंदी बदबू को दूर करेगा ये घरेलू नुस्खा

Remedy for Bad Breath

मुंह की गंदी बदबू जाने का नाम नहीं ले रही है, तो ये घरेलू फॉर्मूला एक बार जरूर ट्राई करें। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट जितेंद्र सिंह बताते हैं कि पहली ही बार में आपको फायदा देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको लगभग 2 कप गर्म पानी (200 ml) लेना है। अब इसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा डालें, आधा नींबू निचोड़ दें और एक चम्मच सफेद नमक मिला दें। इस घोल से 30 सेकेंड के लिए कुल्ला करें। रोजाना दो बार इस्तेमाल करने से आपके मुंह की बदबू लगभग खत्म हो जाएगी।

मसूड़ों और जीभ को डीप क्लीन करता है

इस रेमेडी में नमक, बेकिंग सोडा और नींबू का इस्तेमाल हुआ है। ये सभी चीजें अपनी क्लीनिंग और स्मेल रिमूविंग गुणों के लिए जानी जाती हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि इससे आपके मसूड़े और जीभ डीप क्लीन होते हैं, जिस वजह से बदबू दूर होती है। इसे कुछ दिन रोजाना करने से आपकी सांस रिफ्रेशिंग हो जाती है।

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

