आयुर्वेदिक हेयर कलर से सफेद बालों को करें काला, बाल भी बने रहेंगे हेल्दी

आयुर्वेदिक हेयर कलर से सफेद बालों को करें काला, बाल भी बने रहेंगे हेल्दी

संक्षेप: Ayurvedic hair color to cover gray hair: कम उम्र में ही तेजी से बाल सफेद हो रहे हैं तो बालों पर केमिकल वाले कलर लगाने की बजाय ये आयुर्वेदिक हेयर कलर बनाकर लगाएं। इससे बालों का असमय सफेद होना भी रुकेगा और बालों को मिलेगा ब्यूटीफुल कलर।

Thu, 30 Oct 2025 08:30 PM
सफेद बालों को कवर करने के लिए आजकल हेयर कलर लगाना काफी कॉमन है। यहां तक कि कम एज ग्रुप के लोग लड़के-लड़किया अपने सफेद बालों को छुपाने के लिए हेयर कलर यूज करते हैं। वहीं नेचुरल हेयर कलर के लिए मेहंदी लगाते वक्त वो नेचुरल ब्राउन कलर नहीं आता बल्कि बालों का रंग लाल सा दिखने लगता है। जिसकी वजह से काफी सारी महिलाएं इसे अवॉएड करती हैं। और केमिकल वाले कलर लगाने से बालों को नुकसान दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। यहां तक कि और तेजी से बाल सफेद होने लगते हैं। लेकिन ये आयुर्वेदिक फार्मूला बालों को नेचुरली ब्यूटीफुल बर्गंडी ब्राउन कलर देता है और साथ ही मजबूत बनाने में भी मदद करता है। त्रिफला में आंवला के साथ हरण भी होती है, जो बालों को मजबूत बनाने के साथ ही बालों के रंग को सफेद होने से भी बचाता है।

आयुर्वेदिक हेयर कलर बनाने का तरीका

ऑर्गेनिक मेहंदी

त्रिफला पाउडर दो चम्मच

कॉफी

कॉफी पाउडर को पानी में डालकर उबाल लें। और ठंडा कर लें। अब किसी भी ऑर्गेनिक हरी मेहंदी को लें। इसे लोहे की कड़ाही में डाल दें। साथ ही इसमे त्रिफला पाउडर के दो चम्मच डालकर मिक्स कर लें। कॉफी की मदद से घोल तैयार करें और ढंककर रातभर के लिए छोड़ दें।

लगाने का सही तरीका

जब ये मेहंदी पूरे आठ से दस घंटे लोहे की कड़ाही में रहेगी को इसमे लोहे का कालापन भी उतर आएगा। बस अब इस तैयार त्रिफला वाले आयुर्वेदिक हेयर कलर को बालों की जड़ों के साथ पूरे बालों में लगाएं। एक बार पूरे बालों में इसे लगाने के बाद ऊपर से शॉवर कैप या फिर सिंपल पॉलीथिन से कवर कर लें। जिससे कि मेहंदी का मॉइश्चर खत्म ना हो और अच्छी तरह से कलर चढ़ जाए। तीन से चार घंटे बालों पर रखने के बाद बालों को पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लें। ये नेचुरल आयुर्वेदिक हेयर कलर ना केवल बालों को खूबसूरत बर्गंडी कलर देगा बल्कि सफेद बालों को कम उम्र में तेजी से सफेद होने से भी रोकेगा।

