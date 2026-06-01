Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सिर्फ 7 दिनों में डलनेस को कहें अलविदा! गोरी त्वचा के लिए लगाएं ये 9 चीजों से बना फेसपैक, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ने बताया

Deepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share

गर्मियों में अकसर स्किन एक्स्ट्रा केयर मांगती है और तेज धूप-धूल के कारण डल हो जाती है। डलनेस को दूर करने और निखार लाने के लिए आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ने घरेलू फेसपैक बनाकर लगाने का तरीका बताया है, जो 9 चीजों से बनेगा। चलिए आपको भी इसके बारे में बताते हैं।

सिर्फ 7 दिनों में डलनेस को कहें अलविदा! गोरी त्वचा के लिए लगाएं ये 9 चीजों से बना फेसपैक, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ने बताया

स्किन हेल्दी और ग्लोइंग बनी रहे, इसके लिए हम कई चीजें फॉलो कर लेते हैं। कभी महंगे पार्लर ट्रीटमेंट्स तो कभी घरेलू नुस्खे, लेकिन गर्मियों में स्किन धूप, धूल, मिट्टी के कारण काला पड़ ही जाता है और डलनेस हो जाती है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा बेदाग, निखरा हुआ और चमकता हुआ बना रहे। ऐसे में मार्केट में आपको डलनेस सुधारकर त्वचा को निखारने के लिए कई प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे लेकिन वो काफी महंगे होते हैं और हर बार फायदेमंद नहीं होते। ऐसे में आप नैचुरल चीजों को अपने स्किन केयर रूटीन में शामिल करके देख सकते हैं। इससे आपकी त्वचा को कोई नुकसान नहीं होगा और खोई हुई चमक भी लौटेगी। इंस्टाग्राम पर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट इनाया गंभीर ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने 9 घरेलू चीजों से बने फेस पैक के बारे में बताया है। उका कहना है कि इसे लगाने से आप सिर्फ 7 दिनों में चेहरे पर निखार पा सकते हैं।

ग्लोइंग स्किन के लिए फेसपैक इंग्रेडिएंट्स

इनाया का कहना है कि कई लोग डलनेस से परेशान हो जाते हैं और कई लोग आज भी निखरी त्वचा पाने के लिए महंगी क्रीम लगा रहे हैं। ऐसे में आपको बेसन पाउडर, मसूर दाल आटा, चावल का आटा, अलसी बीज आटा, मुलेठी पाउडर, कस्तूरी हल्दी (या अम्बा हल्दी), ड्राई मिल्क पाउडर, रोज पाउडर, ऑरेंज पील पाउडर सबकुछ 1-1 चम्मच लेना है और मिक्स करके पाउडर बनाकर कांच की शीशी या किसी डिब्बी में स्टोर कर लें।

इस्तेमाल करने का तरीका है अलग

ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये पाउडर ही सीधा चेहरे पर लगाना है। इनाया ने आगे 5 दिन का फुल ब्यूटी प्लान शेयर किया है, जिसमें आपको पहले कच्चे दूध के साथ इस पाउडर को मिलाकर लगाना होगा। दूसरे दिन गुलाब जल के साथ लगाएंगे। वहीं तीसरे दिन एलोवेरा जेल के साथ पैक अप्लाई करें। चौथे दिन आप साधारण दूध के साथ पैक लगाएं और फिर पांचवें दिन टमाटर या नींबू के रस के साथ आपको फेसपैक पाउडर मिलाकर लगाना होगा। ध्यान रखें कि जो भी चीज आपकी स्किन को सूट करें, वही लगाएं वरना ना लगाएं।

ये भी पढ़ें:बाल लंबे करने हैं? ये 4 चीजें मिलाकर बना लें पोटली, हेयर ग्रोथ दोगुनी हो जाएगी!

कितनी देर तक लगाकर रखें

आप हर दिन के हिसाब से जो भी फेसपैक लगा रही हैं, उसे करीब 15 से 20 मिनट तक रखना होगा और सूखने पर साधारण पानी से मुंह धो लें। फिर मॉइस्चराइजर लगाकर छोड़ दें। ये 5 दिन का रूटीन फॉलो करने के बाद छठे दिन आपको त्वचा पर फर्क दिखेगा।

फायदे भी जानिए

-दाग-धब्बे हल्के होंगे

-स्किन टोन इवन होगी

-नैचुरल ब्राइटनेस आएगी

-स्किन सॉफ्ट और स्मूद बनेगी

-ग्लो और शाइन बढ़ेगी

फेसपैक लगाने से पहले जरूरी बात

वैसे तो ये फेसपैक नैचुरल चीजों से तैयार किया गया है लेकिन हर स्किन टाइप पर सबकुछ सूट नहीं करता है। ऐसे में आपको पैक लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करना चाहिए। अगर किसी तरह की खुजली, इरिटेशन या रेडनेस हो रही है, तो इसे ना लगाएं।

ये भी पढ़ें:मेहंदी लगाने के बाद बाल हो जाते हैं ड्राई? हेयर केयर नानी ने बताई टिप्स
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

और पढ़ें
Beauty Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।