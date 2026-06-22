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बाल होंगे कमर तक लंबे! मेथी पाउडर में ये 2 चीजें मिलाएं, जानें लगाने का सही तरीका

Deepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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घने और लंबे बालों का सपना हर लड़की देखती है लेकिन आजकल के खान-पान की वजह से बाल गुच्छों में झड़ते हैं। अगर आपके बाल भी लंबे नहीं होते हैं, तो आयुर्वेद एक्सपर्ट के बताए मेथी पाउडर वाले तरीके को आजमाकर देखें। इससे आपके बाल कमर तक लंबे हो सकते हैं और घने भी बने रहेंगे।

बाल होंगे कमर तक लंबे! मेथी पाउडर में ये 2 चीजें मिलाएं, जानें लगाने का सही तरीका

हर लड़की अपने बालों को लंबा-घना और काला बनाना चाहती है और इसके लिए महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स से लेकर घरेलू नुस्खों तक सबकुछ ट्राई कर लेती हैं। इसके बाद भी मन मुताबिक बालों की ग्रोथ नहीं दिखती और फिर निराशा होती है। बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए अगर आप भी कई चीजों को लगा रही हैं, तो जरा रुक जाइये। बालों को लंबा करने के लिए सही पोषण की जरूरत होती है, जो कुछ ही चीजों से मिलता है। अगर आप ये सोचती हैं कि कई चीजें लगाने से ग्रोथ तेजी होगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता बल्कि बाल खराब हो सकते हैं। आयुर्वेद में बालों की ग्रोथ को नैचुरल तरीके से बढ़ाने के कई तरीके और लेप बताए गए हैं। इनमें से एक है मेथी पाउडर वाला हेयर मास्क, जिसका जिक्र आयुर्वेद डॉक्टर सुभाष गोयल ने एक पॉडकास्ट में किया।

DIY long hair pack

उनका कहना है कि मेथी बालों की देखभाल के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है। अगर आप मेथी पाउडर की सही पहचान करके और सही तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इससे बालों को पोषण मिल सकता है और वे लंबे, घने व स्वस्थ दिखने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं मेथी पाउडर में कौन-सी 2 चीजें मिलाकर बालों में लगाई जाती हैं और इसे लगाने का सही तरीका क्या है।

बालों के लिए मेथी कौन सी चुनें

सुभाष गोयल का कहना है कि मेथी दो तरह की होती हैं, एक पतली और एक मोटे दाने वाली। पतली वाली शुगर के मरीजों के लिए अच्छी होती है और मोटी वाली बालों के लिए। आप बालों पर लगाने वाली हैं, तो मोटे दाने वाली मेथी खरीद लें और उसे मिक्सी में पीसकर पाउडर बनाकर डिब्बे में रख लें।

मेथी दाना

2 चीजें मिलाकर बनाएं पेस्ट

मेथी पाउडर में आपको आंवला पाउडर और कलौंजी पाउडर को मिलाना है। 2 चम्मच मेथी पाउडर में 2 चम्मच कलौंजी और 2 चम्मच आंवला का पाउडर मिलाना है। इससे कम या ज्यादा की मात्रा न लें। एक ही चम्मच से बराबर नापकर लें, अब इसमें पानी डालकर गाढ़ा पेस्ट बना लें और रातभर के लिए भिगोकर रख दें। ध्यान रखें कि इस पेस्ट को आप स्टील या लोहे के बर्तन में ही बनाएं, कांच या प्लास्टिक के बर्तन में न घोलें वरना बालों को पोषण नहीं मिलेगा। स्टील-आयरन से बाल बर्तन का पोषण भी मिश्रण में सोख लेता है।

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लगाने का तरीका क्या है

सुबह उठकर आप पेस्ट देखेंगे तो ये काफी गाढ़ा हो चुका होगा, इसमें थोड़ा पानी डालकर हल्का पतला करें। फिर बालों की स्कैल्प-जड़ों में लगाएं। इस पेस्ट को बालों में तब तक लगाकर रखें, जब तक पूरी तरह से सूखकर जम न जाए। फिर सादे पानी से बालों को अच्छे से रगड़कर धो लें। गौर करें कि किसी भी तरह का शैंपू इस्तेमाल नहीं करना है सिर्फ पानी से बाल धोने हैं। फिर बालों को सुखा लें, अगर आपको बाल रूखे लग रहे हो, तो नारियल या सरसों का तेल हल्का लगा लें। इस पेस्ट को हफ्ते में 1-2 बार लगा सकते हैं, आपको महीनेभर में बालों में फर्क दिखने लगेगा।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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