सर्दियों में डबल हो जाएगा चेहरे का निखार, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने शेयर की कमाल की फेसपैक!

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही त्वचा बहुत रुखी-सूखी और बेजान नजर आने लगती है। ठंडी हवाओं के चलते स्किन काफी ड्राई हो जाती है, जिस वजह से उसकी नेचुरल चमक खो जाती है। कई बार तो आप देखेंगे कि महंगे-महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी कोई काम नहीं आते। तो ऐसे में क्यों ना घर की चीजें इस्तेमाल की जाएं, जो स्किन को नुकसान भी ना पहुंचाएं और अंदर से निखारने का काम करें। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ उपासना वोहरा ने हाल ही में विंटर्स में ग्लोइंग स्किन पाने का बड़ा कमाल का नुस्खा शेयर किया है। बेस्ट बात है कि इसके लिए सारा सामान आपकी रसोई में ही मौजूद है, तो चलिए जानते हैं।
सर्दियों में ग्लोइंग स्किन देगी ये फेसपैक
डॉ उपासना कहती हैं कि सर्दियों में अक्सर स्किन डल पड़ने लगती है। समझ नहीं आता कि चेहरे पर क्या लगाएं। इस दौरान आपको कुछ ऐसा लगाने की जरूरत है जो स्किन को ड्राई ना करे, क्योंकि सर्दियों में त्वचा की नमी वैसी भी कम हो जाती है। इसके लिए आपको थोड़े से पुदीने के पत्तों का रस निकाल लेना है। इस रस को बेसन में मिलाएं और थोड़ी सी दही एड कर के पेस्ट सा बना लें। आपकी फेसपैक तैयार है।
कैसे और कब करना है इस्तेमाल?
बेसन, दही और पुदीने के पत्तों के रस से बनी ये फेसपैक आपको दिन में एक बार लगानी है। हफ्ते में कम से कम 3 बार इसका इस्तेमाल करें। सबसे पहले अपना चेहरा अच्छी तरह साफ कर लें। आप कच्चे दूध से भी फेस क्लीन कर सकती हैं। इसके बाद इस पेस्ट को अप्लाई कर लें। लगभग आधा घंटा इसे यूं ही रहने दें और फिर चेहरा धो लें। पहली ही बार में आपको अलग सा निखार देखने को मिलेगा।
इस फेसपैक से क्या-क्या फायदे मिलेंगे?
डॉ उपासना बताती हैं कि अगर आपके फेस पर बहुत एक्ने हैं या फिर स्किन ज्यादा ड्राई है, तो ये फेसपैक आपके लिए बहुत फायदेमंद है। बेसन स्किन को डीप क्लीन करता है लेकिन उसका नेचुरल ऑयल खत्म नहीं करता, जिससे फेस ज्यादा ड्राई नहीं होता। वहीं दही त्वचा को नेचुरली मॉइश्चराइज रखती है और बिना ड्राई किए एक्सफोलिएट करने का काम करती है। पुदीने का रस एक्ने के बैक्टीरिया को खत्म करने और स्किन को ब्राइट बनाने में मदद करता है।
