20s या 30s, किस उम्र में हम सबसे ज्यादा खूबसूरत लगते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट से जानें सच!

संक्षेप: आखिर वो उम्र कौन सी होती है, जब आपकी ब्यूटी पीक पर होती है और आप अपना बेस्ट दिख रहे होते हैं? आज इसी सवाल का जवाब जानते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ शिवांगी से, जिन्होंने इस बारे में एक डिटेल वीडियो शेयर किया है।

आपके मन में भी ये सवाल कभी ना कभी जरूर आया होगा कि आखिर हम किस उम्र में अपना सबसे बेस्ट दिखते हैं। किसी को लगता है कि हम सबसे सुंदर अपने 20s में लगते हैं, तो किसी का मानना है कि 30s हमारा बेस्ट टाइम होता है। आपने भी कुछ लोगों को देखा होगा जो बढ़ती उम्र के साथ और भी ज्यादा खूबसूरत और कॉन्फिडेंट दिखने लगे हैं। तो अब सवाल है कि आखिर वो उम्र कौन सी होती है, जब आपकी ब्यूटी पीक पर होती है और आप अपना बेस्ट दिख रहे होते हैं। साथ ही वो कौन सी उम्र है जिसके बाद खूबसूरती थोड़ा ढलना शुरू हो जाती है। आज इसी सवाल का जवाब जानते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ शिवांगी से, जिन्होंने इस बारे में एक डिटेल वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है।

आखिर किस उम्र में हम अपना बेस्ट दिखते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ शिवांगी बताती हैं कि आपको जानकार हैरानी होगी लेकिन हम अपना सबसे बेस्ट 30s में दिखते हैं। यानी 30 से 39 वाली उम्र वो होती है, जब आप सबसे खूबसूरत दिख रहे होते हैं। इसके पीछे का कारण डॉक्टर बताती हैं कि आपका फेस इस उम्र में ज्यादा डिफाइंड हो जाता है। इस समय तक कॉलेजन लेवल ठीक रहता है लेकिन आपका बेबी फैट धीरे-धीरे कम होने लगता है। इस वजह से आपका फेस पहले से ज्यादा डिफाइंड और खूबसूरत लगता है।

30s तक अपने बारे में पता चल जाती हैं कई बातें डॉक्टर कहती हैं कि अपने 30s में आप पहले से ज्यादा बेहतर इसलिए भी लगने लगते हैं, क्योंकि इस वक्त तक आपको अपने बारे में काफी कुछ पता लग जाता है। जैसे- आप पर कैसे कपड़े सूट होते हैं, कौन सा हेयरस्टाइल अच्छा लगता है, कैसे मेकअप में आप और भी सुंदर लगती हैं। इसके अलावा आप अपने लिए परफेक्ट स्किनकेयर भी फिगर आउट कर लेते हैं, जो आपकी स्किन को और ज्यादा बेहतर और ग्लोइंग बनाता है।