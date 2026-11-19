अरोड़ा सिस्टर्स के लंबे-घने बालों का राज है मां के हाथ का तेल, डालती हैं ये सीक्रेट इंग्रीडिएंट्स
मलाइका अरोड़ा और अमृता अरोड़ा के लंबे, घने बालों का राज है उनके मां के हाथों का बना खास तेल, जिसके बारे में अमृता अरोड़ा ने पॉडकास्ट के दौरान बताया है। नोट कर लें इंग्रीडिएंट्स।
मलाइका अरोड़ा की फिटनेस और खूबसूरती के कायल तो काफी सारे फैंस है। वहीं अमृता अरोड़ा ने भी खुद को स्लिम एंड फिट बना लिया है। हाल ही में पिंकविला के पॉडकास्ट में पहुंची अमृता अरोड़ा ने स्किन एंड हेयर से जुड़ी कुछ सीक्रेट्स शेयर किए। जिसमे से एक जो उनके और सिस्टर मलाइका अरोड़ा के घने बालों का है। अमृता ने बताया कि उनकी मां बचपन से ही उनके बालों में लगाने के लिए खास तरह का हेयर ऑयल बनाती थीं। जिससे ना केवल हेयरफॉल रुकता है बल्कि बालों की ग्रोथ बढ़ती है और सफेद बाल जल्दी होने से भी ये रोकता है। अमृता अरोड़ा ने इस हेयर ऑयल को बनाने के इंग्रीडिएंट्स भी शेयर किये हैं।
अमृता अरोड़ा ने घने बालों का सीक्रेट मां के हाथों से बना हेयर ऑयल
अमृता अरोड़ा ने बताया कि आज भी मां हर बार तेल का एक नया बैच भिजवा देती हैं। जो खास इंग्रीडिएंट्स से मिलाकर बना होता है।
दरअसल, इस होममेड हेयर ऑयल में बराबर मात्रा में कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, प्याज का रस, कलौंजी का तेल, मेथी दाना, गुड़हल के फूल होते हैं। इन सारी चीजों को मिक्स करके उबाल कर ठंडा कर लिया जाता है। फिर इसे छानकर एक शीशी में भर देते हैं। ये तेल हेयर लॉस, ग्रे हेयर जैसी समस्या को आने नहीं देता। अमृता ने बताया कि ये तेल वो और मलाइका बचपन से यूज कर रही हैं।
क्या सच में नारियल के तेल का ये मिक्सचर बालों को करेगा फायदा?
बालों में अगर नारियल के तेल में इतनी सारी चीजों का मिक्सचर बनाकर लगाया जाए तो क्या ये सच में फायदा करेगा? इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण बनोदकर ने बताया कि नारियल का तेल, कैस्टर ऑयल, अनियन ऑयल, गुड़हल, मेथी और कलौंजी में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं और ये बालों के साथ स्कैल्प की कंडीशन को बेटर करते हैं। लेकिन इन सबको मिलाकर बालों पर लगाने के बाद ये कितना इफेक्टिव होगा ये तो हर इंसान के लिए अलग-अलग रिजल्ट होगा। दरअसल, कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल का मिक्सचर हेयर ग्रोथ के लिए नेचुरल उपाय है और इससे हाइड्रेशन बालों को मिलता है। वहीं ये तेल बालों को शाइन देता है और प्याज से बालों की ग्रोथ में मदद मिलती है। हालांकि इन सारी चीजों के मिक्सचर से बालों का झड़ना रुकने और बाल सफेद होने से रुके ऐसा कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है। लेकिन बालों को हेल्दी बनाए रखने के लिए ये ऑयल मिक्सचर बालों पर लगाया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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