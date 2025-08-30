चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए रोजाना लगाती हैं लिपस्टिक? ये हैं 5 बड़े नुकसान applying lipstick daily to enhance beauty can cause 5 big disadvantages take these precautions to avoid the dangers, ब्यूटी टिप्स - Hindustan
चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए रोजाना लगाती हैं लिपस्टिक? ये हैं 5 बड़े नुकसान

Ways In Which Lipsticks Can Harm You: अगर इस शौक को रोजाना ट्राई करती हैं तो यह ना सिर्फ आपकी सेहत बल्कि आपके होंठों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जी हां, ल‍िपस्‍ट‍िक में मौजूद कई केम‍िकल्‍स होंठों को नुकसान पहुंचाकर सेहत पर भी काफी बुरा असर डालते हैं। आए जानते हैं कैसे

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 03:59 PM
चेहरे की खूबसूरती निखारने के लिए महिलाएं महंगी-महंगी क्रीम, काजल, लाइनर और यहां तक की होठों पर लगाने के लिए रंग-बिरंगी लिपस्टिक भी खरीदती हैं। कॉलेज जाने वाली लड़कियों से लेकर ऑफ‍िस जाने वाली महिलाओं के पर्स में उनकी पसंदीदा लिपस्टिक तो हमेशा रखी हुई होती है। लेकिन आप अगर इस शौक को रोजाना ट्राई करती हैं तो यह ना सिर्फ आपकी सेहत बल्कि आपके होंठों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जी हां, ल‍िपस्‍ट‍िक में मौजूद कई केम‍िकल्‍स होंठों को नुकसान पहुंचाकर सेहत पर भी काफी बुरा असर डालते हैं। आइए जानते हैं कैसे-

होठों पर रोजाना ल‍िपस्‍ट‍िक लगाने के नुकसान

ड्राई लिप्स

अगर आप अपने होठों पर हर समय लिपस्टिक लगाकर रखती हैं तो इसमें मौजूद केमिकल्स आपके होंठों को नुकसान पहुंचाकर उन्हें ड्राई बना सकते हैं। जिसकी वजह से होंठों पर जलन या फटने की समस्‍या परेशान कर सकती है।

हार्मोन इंबैलेंस

ज्‍यादातर लिपस्टिक में लेड मौजूद होता है। जो रोजाना होठों पर लगाने से धीरे-धीरे शरीर में जमा होने लगता है। जिसकी वजह से महिलाओं को हॉर्मोन इंबैलेंस और प्रजनन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

