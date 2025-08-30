चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए रोजाना लगाती हैं लिपस्टिक? ये हैं 5 बड़े नुकसान

चेहरे की खूबसूरती निखारने के लिए महिलाएं महंगी-महंगी क्रीम, काजल, लाइनर और यहां तक की होठों पर लगाने के लिए रंग-बिरंगी लिपस्टिक भी खरीदती हैं। कॉलेज जाने वाली लड़कियों से लेकर ऑफ‍िस जाने वाली महिलाओं के पर्स में उनकी पसंदीदा लिपस्टिक तो हमेशा रखी हुई होती है। लेकिन आप अगर इस शौक को रोजाना ट्राई करती हैं तो यह ना सिर्फ आपकी सेहत बल्कि आपके होंठों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जी हां, ल‍िपस्‍ट‍िक में मौजूद कई केम‍िकल्‍स होंठों को नुकसान पहुंचाकर सेहत पर भी काफी बुरा असर डालते हैं। आइए जानते हैं कैसे-