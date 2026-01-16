चमक के चक्कर में खो ना दें बालों की वॉल्यूम, जानें कंडीशनर से जुड़ी बड़ी भूल

संक्षेप: अक्सर लोग गलती से कंडीशनर बालों की जड़ों यानी स्कैल्प पर लगा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आदत डैंड्रफ, ऑयली स्कैल्प और हेयर फॉल की वजह बन सकती है? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई।

शैंपू के बाद कंडीशनर लगाना अब हर हेयर-केयर रूटीन का अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कंडीशनर को गलत तरीके से इस्तेमाल करने से बालों को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है? खासतौर पर जब कंडीशनर को सीधे स्कैल्प यानी बालों की जड़ों पर लगाया जाता है। कई लोग यह मानते हैं कि इससे बाल ज्यादा मुलायम, चमकदार और मजबूत बनेंगे, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट हो सकती है।

स्कैल्प की अपनी एक प्राकृतिक जरूरत होती है और उस पर कंडीशनर लगाना रोमछिद्रों को बंद कर सकता है। इसका असर डैंड्रफ, ऑयली स्कैल्प, खुजली और बाल झड़ने जैसी समस्याओं के रूप में सामने आ सकता है। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि कंडीशनर का सही इस्तेमाल क्या है और स्कैल्प पर लगाने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है।

स्कैल्प जल्दी ऑयली हो जाती है: कंडीशनर में मौजूद सिलिकॉन और तेल स्कैल्प पर जम जाते हैं जिससे बाल जल्दी चिपचिपे लगते हैं, वॉल्यूम खत्म हो जाता है और बार-बार बाल धोने की जरूरत पड़ती है। बालों की जड़ें कमजोर हो सकती हैं: स्कैल्प पर कंडीशनर लगाने से हेयर फॉलिकल्स बंद हो सकते हैं। इसका असर बालों की ग्रोथ पर पड़ता है और बाल जड़ों से कमजोर होकर टूटने लगते हैं। डैंड्रफ और प्रोडक्ट बिल्डअप: कंडीशनर का अवशेष पसीने और डेड स्किन के साथ मिलकर डैंड्रफ जैसी परत बना देता है, साथ ही स्कैल्प में खुजली और जलन पैदा करता है। स्कैल्प में खुजली और इरिटेशन: कई कंडीशनर में खुशबू और केमिकल्स होते हैं। स्कैल्प पर लगाने से खुजली, लालपन और एलर्जी जैसी समस्या हो सकती है। हेयर फॉल बढ़ सकता है: लगातार स्कैल्प पर कंडीशनर लगाने से स्कैल्प सांस नहीं ले पाती जिससे बालों की जड़ें कमजोर होती हैं और हेयर फॉल बढ़ सकता है।