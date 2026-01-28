वैलेंटाइन से पहले आ जाएगी चेहर पर चांदी सी चमक, 15 दिन तक रात में लगाएं ये फेस मास्क

संक्षेप: वैलेंटाइन डे पर सुंदर दिखना चाहती हैं, तो अभी से सही स्किन केयर रूटीन फॉलो करना शुरू करें। 15 दिनों तक फेस पैक लगाएं, इससे आपके चेहरे का कालापन दूर हो जाएगा और आपको ग्लो मिलेगा।homemade face mask

वैलेंटाइन डे आने से पहले ही लड़कियां काफी तैयारियों में जुट जाती हैं और डेट नाइट के लिए परफेक्ट ड्रेस से लेकर चेहरे पर निखार तक का इंतजाम कर लेती हैं। अगर आप भी चाहती हैं कि है कि वैलेंटाइन पर चेहरे पर अलग नूर दिखे, तो 15 दिन पहले से ही स्किन केयर रूटीन को सुधार लें। साथ ही एक फेस मास्क रात में सोने से पहले लगाएं। ये फेस मास्क त्वचा की गंदगी को साफ करेगा और ग्लो लाने में मदद करेगा। चलिए बताते हैं क्या करना है?

क्या रहेगा स्किन केयर रूटीन? मॉर्निंग केयर- सुबह उठकर आपको गुनगुने पानी से दिन की शुरुआत करनी है। ये न सिर्फ आपके शरीर बल्कि स्किन के लिए भी अच्छा होगा। इससे स्किन भी हाइड्रेट रहती है।

सीटीएम फॉर्मूला- फिर आपको फेस वॉश से चेहरा धोकर, क्लींजिंग करनी है और टोनर लगाना है। साफ तौलिए से चेहरा पोछ लें और फिर मॉइश्चराइजर अप्लाई करें।

सनस्क्रीन- बाहर जाती हैं, तो सनस्क्रीन जरूर लगाएं। सर्दी की धूप भी त्वचा को काला कर देती है, ऐसे में 50 एसपीएफ वाली सनस्क्रीन लगाकर बाहर जाएं। इससे त्वचा धूप से बची रहेगी।

नून स्किन केयर- सुबह वाले स्किन केयर के 4-5 घंटे बाद आपको फिर से फेस क्लीन करने के लिए फेस वॉश करना चाहिए। इससे स्किन पर आ रहा पसीना जमता नहीं है और त्वचा काली नहीं दिखती। फेस वॉश करने के बाद मॉइश्चराइजर और सनस्क्रीन लगाएं।

नाइट स्किन केयर- रात में आपको फेस वॉश फिर से करना है और क्लींजिंग करनी है। दिन में तीन बार फेस वॉश करना है, तो ध्यान रखें कि वो केमिकल फ्री हो। साथ ही वो आपकी स्किन को सूट करता है। फेस वॉश-क्लीनिंग के बाद चेहरे को सूखने दें।

कौन सा मास्क लगाना है? ओट्स फेस मास्क- ओट्स को थोड़ा दरदरा पीस लें। 1 चम्मच ओट्स पाउडर में 1 चम्मच शहद और कच्चा दूध मिलाकर चेहरे पर 15-20 मिनट के लिए लगाएं। फिर रगड़ते हुए छुड़ाएं और मसाज करें और गुनगुने पानी से चेहरा धोएं। रूखी त्वचा के लिए इसमें दूध की जगह दही मिलाएं।

फायदे क्या होंगे- ओट्स फेस मास्क लगाने से चेहरा क्लीन होगा, स्किन पोर्स खुलेंगे, कालापन, गंदगी दूर हो जाएगी, आपको नेचुरल निखार मिलेगा। इससे आपको क्लियर और सॉफ्ट स्किन मिलेगी। आपको इसे रोजाना रात में लगाना है, इससे फेस साफ हो जाएगा और रंगत निखरेगी।