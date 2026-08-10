बालों की ग्रोथ के लिए रस नहीं, प्याज के छिलकों का ये पैक लगाएं!
Baal Badhane ka Asan Nuskha: प्याज के छिलके फेंकने से पहले एक बार रुकिए! इन्हें हेयर केयर में भी यूज किया जा सकता है। अगर बाल रूखे, बेजान या कमजोर नजर आते हैं, तो यह आसान घरेलू तरीका आपके काम आ सकता है।
प्याज काटते समय हम अक्सर उसके छिलकों को बेकार समझकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं छिलकों को हेयर केयर में भी यूज किया जा सकता है? अगर आप बालों को थोड़ा ज्यादा मजबूत और शायनी बनाना चाहते हैं, तो प्याज के छिलकों से बना यह आसान हेयर पैक ट्राई कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए प्याज का रस निकालने की जरूरत नहीं है।
इसे तैयार करना बहुत आसान है और इसे बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक लगा भी सकते हैं। आइए जानते हैं प्याज के छिलकों से यह पैक कैसे तैयार करें और इससे बालों को क्या फायदे मिल सकते हैं।
प्याज के छिलकों से हेयर पैक कैसे बनाएं?
- प्याज के छिलके: सबसे पहले प्याज के छिलकों को अच्छी तरह साफ करके कुछ समय के लिए सुखा लें। जब छिलके सूख जाएं, तो उन्हें पीसकर बारीक पाउडर बना लें।
- चायपत्ती और कॉफी: अब एक पैन में करीब एक गिलास पानी लें। इसमें थोड़ी चायपत्ती और कॉफी पाउडर डालकर उबालें। पानी में अच्छी तरह उबाल आने के बाद इसे करीब दो से तीन मिनट तक धीमी आंच पर और पकने दें।
- पेस्ट बनाएं: अब गैस बंद कर दें और इसमें तैयार प्याज के छिलकों का पाउडर डालें। अच्छी तरह मिलाकर थोड़ा गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। ध्यान रखें कि पेस्ट बहुत ज्यादा पतला ना हो।
- बालों पर लगाएं: जब पेस्ट हल्का ठंडा हो जाए, तो इसे बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक अच्छी तरह लगाएं। करीब 60 से 90 मिनट तक इसे बालों में लगा रहने दें।
- साफ कर लें: समय पूरा होने के बाद माइल्ड शैंपू से बाल साफ कर लें। अगर आप सप्ताह में दो या तीन बार बाल धोते हैं, तो इस पैक का इस्तेमाल एक बार ही करें।
प्याज के छिलकों का हेयर पैक लगाने के फायदे
- बालों में चमक: प्याज के छिलकों में मौजूद कुछ प्राकृतिक तत्व बालों को शाइनी बना सकते हैं, साथ ही ग्रोथ में भी मदद मिलेगी।
- हल्का गहरा रंग: चायपत्ती और कॉफी बालों को कुछ समय के लिए थोड़ा गहरा दिखाने में मदद कर सकती हैं। हल्के या भूरे बालों पर यह बदलाव ज्यादा नजर आएगा।
- मुलायम बाल: अगर बाल बहुत ड्राई और रफ हो गए हैं, तो यह पैक उन्हें थोड़ी नमी और सॉफ्टनेस दे सकता है।
- स्कैल्प के लिए: इसे सिर्फ बालों की लेंथ पर नहीं, बल्कि जड़ों के पास भी लगाया जाता है। इससे स्कैल्प की भी देखभाल होगी। हालांकि, इसे लगाने के बाद अगर खुजली या जलन हो तो तुरंत धो देना चाहिए।
- एकदम सिंपल: इस पैक को बनाने के लिए प्याज के छिलकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें आमतौर पर हम फेंक देते हैं। इसलिए यह बालों की देखभाल का एक आसान घरेलू तरीका हो सकता है।
डिस्क्लेमर: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है। बालों की ग्रोथ और झड़ने पर इसका असर हर व्यक्ति में अलग हो सकता है। इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। जलन, खुजली या लालपन होने पर तुरंत धो लें। बालों से जुड़ी लगातार समस्या हो तो एक्सपर्ट से सलाह लें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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