केमिकल से बालों को ना हो नुकसान इसलिए शैंपू करने से पहले लगाएं ये हेयरमास्क

संक्षेप: Hairmask to protect hair: बालों को प्री मेच्योर ग्रे हेयर के साथ ही झड़ने से बचाना है। साथ की टूटने और झड़ने से रोकना है तो घर में बना ये गुड़हल के फूलों वाला हेयर मास्क शैंपू, कंडीशनर से पहले लगा लें।

बालों का सफेद होना इन दिनों कॉमन प्रॉब्लम है। हार्श केमिकल वाले शैंपू, कंडीशनर की वजह से अक्सर बालों का नेचुरल कलर खोने लगता है और साथ ही बाल भी ड्राई, फ्रिजी से हो जाते हैं। बालों को अगर सिल्की, सॉफ्ट बनाकर रखना चाहते हैं। तो शैंपू करने से पहले हर बार ये खास घर में बना हेयर मास्क जरूर लगाएं। जो बालों को जड़ों से मजबूत बनाने में भी मदद करेगा। जान लें कैसे बनाएं ये हेयर मास्क।

बालों को सिल्की सॉफ्ट बनाने वाला हेयर मास्क हेयर मास्क बनाने के लिए गुड़हल के फूल, पत्तियां, एलोवेरा जेल, प्याज का रस दो चम्मच लें।

शैंपू से पहले बनाकर लगा लें ये हेयर मास्क प्याज को ग्राइंड करके छान लें। फिर इसमे एलोवेरा जेल, गुड़हल का फूल और उसकी पत्तियों को मिलाकर पीस लें। और एक पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट का कलर थोड़ी ही देर में थोड़ा कालापन लिए हो जाएगा। ध्यान रहे कि इसे किसी कांच के बर्तन में रखें। जिससे ये स्टील या प्लास्टिक से रिएक्ट ना करें। बस शैंपू करने से पहले बालों की जड़ों से लेकर नीचे तक हेयर मास्क को लगा लें। करीब आधा से एक घंटा छोड़ दें। चाहें तो मास्क को किसी पॉलीबैग से ढंक लें। जिससे कि ये गीला रहे और बालों की जड़ों में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो सके। बस पानी से धोकर शैंपू कर लें। ये हेयर मास्क बालों को स्ट्रेंथ देने के साथ ही केमिकल की वजह से खराब हो रहे बालों के कलर को भी बचाने में मदद करेगा।