भुने लौंग-कॉफी से बनाएं सीरम, फेस पैक में डालकर लगाएंगी तो स्किन होगी टाइट और चेहरे पर आएगी रौनक
Anti Aging Face Pack: चेहरे पर फीकापन दिखने लगा है। समय के साथ आंखों के आसपास लाइंस दिख रहीं और चेहरे की स्किन काफी लूज हो रही तो महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट पर पैसे खर्च करने से पहले इस देसी नुस्खे को आजमाकर देखें।
स्ट्रेसभरी लाइफ में अगर स्किन की देखभाल ना की जाए तो 35 के बाद ही फेस पर हल्के रिंकल्स और फाइन लाइंस नजर आने लगते हैं। इन रिंकल्स और फाइन लाइंस को हटाने के लिए महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट पर पैसे खर्च करने का बजट तो हर किसी के पास होता नहीं तो ये देसी नुस्खा आपकी मदद कर सकता है। इंस्टाग्राम पर पूनम देवनानी ने भुने लौंग, कॉफी जैसी कई चीजों को मिलाकर एक इफेक्टिव सीरम और फिर उससे बना फेस पैक शेयर किया है। जो चेहरे की डलनेस, फाइन लाइंस और रिंकल्स को कम करने में मदद करेगा। ये पैक स्किन को टाइट बनाएगा और चेहरे पर चमक लौटाएगा। जानें कैसे बनाएं ये एंटी-एजिंग फेस पैक और सीरम।
एंटी एजिंग फेस पैक, सीरम बनाने का तरीका
एंटी एजिंग फेस पैक बनाना है तो सबसे पहले इस खास लिक्विड को बनाकर तैयार कर लें। जिसे फेस पैक में डालकर चेहरे पर लगाने से स्किन को डलनेस और फाइन लाइंस से निपटने में मदद मिलेगी।
भुने लौंग और कॉफी से बनाएं सीरम
सबसे पहले तवे को गैस पर चढ़ाएं और आठ से दस लौंग को अच्छी तरह से भुन लें। फिर इस भुनी लौंग को कूटकर थोड़ा बारीक चूरा कर लें और एक गिलास पानी डाल दें। पानी में उबाल आने लगे तो साथ में दो चम्मच कॉफी पाउडर भी डाल दें। बस इसे उबालकर ठंडा कर दें। तैयार एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर लिक्विड को छान लें। लौंग और कॉफी की गुडनेस वाला ये सीरम आप किसी कांच के जार में भरकर स्टोर भी कर सकते हैं।
लौंग वाले सीरम से बनाएं फेस पैक
अब एक बाउल में तैयार लिक्विड लें और उसमे एक चम्मच चीनी डाल दें। साथ में एक चम्मच बेसन लें और थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी भी डाल दें। दो से चार बूंद नींबू की डालकर फेस पैक तैयार कर लें। बस इस फेस पैक को चेहरे पर लगाएं और पंद्रह से बीस मिनट के लिए छोड़ दें। फिर साफ पानी को चेहरे पर थपथपाकर गीला करें और हल्के हाथ से मसाज करें। फिर पानी से साफ कर लें। ये फेस पैक डेड स्किन को रिमूव करेगा और डलनेस को हटाएगा। बढ़ती एज में चेहरे पर फीकापन दिखता है तो ये फेस पैक चमक बढ़ाने में मदद करेगा।
स्किन को कैसे फायदा पहुंचाएगा ये फेस पैक
लौंग में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा होती है। जब आप इसको पानी में उबालते हैं तो वो सारे गुण पानी में आ जाते हैं और ये स्किन पर मुंहासे, एक्ने जैसी समस्या को खत्म करते हैं। वहीं कॉफी की खासियत है कि ये ब्लड वेसल्स को सिकोड़ती है। जिससे चेहरे पर हो रही फाइन लाइंस और बढ़ रहे पोर्स को कम करने में मदद मिलती है। जब इन दोनों चीजों के तत्व को पानी में अर्क के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं तो बेसन, मुल्तानी मिट्टी के साथ मिलाकर लगाने से स्किन पर पॉजिटिव असर देखने को मिलता है। ये चेहरे की गंदगी, डेड स्किन को साफ कर देते हैं। शुगर स्किन को पॉलिशिंग इफेक्ट देता है। जिससे फेस शाइन करने लगता है।
डिस्क्लैमर- यह लेख यूजर जनरेटेड सोशल मीडिया वीडियोज पर आधारित है। इस लेख में बताए गए घरेलू नुस्खों के असरदार होने का लाइव हिन्दुस्तान दावा नहीं करता। स्किन पर किसी भी तरह के प्रयोग के पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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