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दादी-नानी का नुस्खा: होंठों की डेड स्किन हटाने का सिंपल और असरदार तरीका

Mar 25, 2026 10:37 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आपके होंठ काले या पिगमेंटेड हो रहे हैं, तो यह आसान घरेलू नुस्खा आपकी मदद कर सकता है। चीनी, हल्दी और दही से बना यह उपाय होंठों को साफ और सॉफ्ट बनाने में सहायक है।

दादी-नानी का नुस्खा: होंठों की डेड स्किन हटाने का सिंपल और असरदार तरीका

आज के समय में होंठों का काला या पिग्मेंटेड होना एक आम समस्या बन गई है। ज्यादा धूप में रहना, पानी कम पीना, स्मोकिंग या केमिकल वाले लिप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। कई लोग इस समस्या को दूर करने के लिए महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन हर बार ये सुरक्षित या असरदार नहीं होते।

ऐसे में दादी-नानी के पुराने घरेलू नुस्खे एक आसान और नेचुरल विकल्प बन सकते हैं। चीनी, हल्दी और दही जैसी साधारण चीजों से बना यह उपाय होंठों की डेड स्किन हटाने, उन्हें सॉफ्ट बनाने और धीरे-धीरे उनकी नेचुरल रंगत वापस लाने में मदद कर सकता है।

सामग्री

  • 1 छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी
  • एक चुटकी हल्दी पाउडर
  • 1 छोटा चम्मच दही

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इस्तेमाल करने का तरीका

सबसे पहले इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस मिक्स को होंठों पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें। इसे 10 मिनट तक लगा रहने दें और फिर सादे पानी से धो लें।

कैसे करता है काम?

  1. होंठों की डेड स्किन हटती है: इस नुस्खे में मौजूद चीनी एक नेचुरल स्क्रब की तरह काम करती है। यह होंठों पर जमी डेड स्किन और गंदगी को धीरे-धीरे हटाने में मदद करती है। जब डेड स्किन साफ हो जाती है, तो होंठ ज्यादा साफ और हेल्दी दिखने लगते हैं। इससे होंठों पर जमा काली परत भी कम होने लगती है।
  2. होंठ सॉफ्ट और स्मूद बनते हैं: दही में नेचुरल मॉइश्चराइजिंग गुण होते हैं, जो होंठों को गहराई से हाइड्रेट करते हैं। इससे होंठों की ड्रायनेस और फटना कम होता है। नियमित इस्तेमाल से होंठ मुलायम और स्मूद बनते हैं, जिससे वे ज्यादा आकर्षक लगते हैं।
  3. धीरे-धीरे पिग्मेंटेशन कम हो सकता है: हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो त्वचा की रंगत सुधारने में मदद करते हैं। यह धीरे-धीरे होंठों के कालेपन को हल्का करने में सहायक हो सकती है। हालांकि, इसके लिए नियमित और सही तरीके से इस्तेमाल जरूरी है।
  4. होंठों की नेचुरल रंगत वापस आने में मदद मिलती है: जब डेड स्किन हटती है और होंठ अच्छी तरह मॉइश्चराइज होते हैं, तो उनकी प्राकृतिक गुलाबी रंगत धीरे-धीरे वापस आने लगती है।

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कितनी बार करें इस्तेमाल?

इस नुस्खे को हफ्ते में 2–3 बार इस्तेमाल करना पर्याप्त होता है। ज्यादा इस्तेमाल से होंठ ड्राई हो सकते हैं।

किन बातों का रखें ध्यान?

  • बहुत ज्यादा रगड़ें नहीं, इससे होंठ छिल सकते हैं।
  • अगर जलन या एलर्जी हो, तो तुरंत बंद कर दें।
  • नियमित रूप से पानी पीना और लिप बाम लगाना भी जरूरी है।

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नोट: यह घरेलू नुस्खा एक आसान और नेचुरल तरीका है जो होंठों को साफ, सॉफ्ट और हेल्दी बनाने में मदद कर सकता है। सही तरीके से और नियमित इस्तेमाल से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं लेकिन पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें और किसी चीज से एलर्जिक रिएक्शन हो तो इस्तेमाल बंद कर दें।

Shubhangi Gupta

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