टैन बॉडी को लेकर ट्रोल हुई अनन्या पांडे, काली पड़ गई स्किन से टैनिंग दूर करेंगे ये 3 किचन टिप्स

Tanning Removal Home Remedies: क्रिसमस पर रिलीज होने वाली फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' से डेब्यू करने वाली अनन्या पांडे हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ हॉट पिक्चर्स शेयर करते ही ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं। दरअसल, अनन्या पांडे ने इन फोटोज में पिंक रंग की घुटने से ऊपर टाइड वन पीस ड्रेस पहनी हुई है। ट्रोलर्स ने अनन्या की फोटो देखते ही उनकी टैन बॉडी पर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। बता दें, सोशल मीडिया पर शेयर की हई फोटोज में अनन्या के चेहरे और शरीर का रंग बिल्कुल अलग दिख रहा है। अगर आप भी अपनी टैन स्किन को पहले जैसा साफ और ग्लोइंग बनाना चाहते हैं तो किचन में मौजूद ये 3 नुस्खे आपकी मदद कर सकते हैं।

टैनिंग दूर करने के उपाय एलोवेरा- एलोवेरा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण स्किन के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। इसे त्वचा पर लगाने से न केवल त्वचा को ठंडक मिलती है, बल्कि टैनिंग की समस्या भी दूर हो सकती है। इस उपाय को करने के लिए फ्रेश एलोवेरा जेल में कुछ बूंदें नींबू का रस मिलाकर 30 मिनट के लिए टैनिंग वाली जगह पर लगाकर सादे पानी से धो लें। यह उपाय त्वचा को बहुत अच्छा कूलिंग और टैन रिमूवल इफेक्ट देता है।

टमाटर- टमाटर का रस त्वचा पर लगाने से टैनिंग को दूर किया जा सकता है। टमाटर विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है, जो त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है। इसमें मौजद लाइकोपीन सनबर्न और टैनिंग को कम करने में मदद करता है। इस उपाय को करने के लिए टमाटर को काटकर सीधे टैन्ड हिस्से पर रगड़ें या इसका रस निकालकर कॉटन से त्वचा पर लगाएं। 20 मिनट बाद धो लें।