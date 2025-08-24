अनन्या पांडे से लेकर काजोल को देखकर जानें क्या है न्यू मेकअप ट्रेंड, पार्टी में दिखेंगी झक्कास ananya panday suhana khan kajol actress trendy makeup looks tips to get ready for 20 to 40 age group, ब्यूटी टिप्स - Hindustan
अनन्या पांडे से लेकर काजोल को देखकर जानें क्या है न्यू मेकअप ट्रेंड, पार्टी में दिखेंगी झक्कास

Ananya Panday To Kajol Makeup look: मेकअप करना पसंद है तो इन एक्ट्रेसेज के लुक्स को देखकर ट्रेंडी मेकअप का पता लगा सकती हैं। अनन्या पांडे, सुहाना खान के आईलाइनर से लेकर काजोल की डार्क लिपस्टिक ट्रेंड में है।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 09:13 AM
कपड़ों की तरह ही मेकअप का ट्रेंड भी बदलता रहता है। आईलाइनर, लिपस्टिक, काजल, ब्लश, कॉट्यूरिंग जैसी चीजें किस तरह लगानी है। ये भी समय के साथ बदल जाती हैं। अब अगर आपको मेकअप करना बहुत पसंद हैं और आप ट्रेंड के हिसाब से अप टू डेट रहती हैं। तो इस हफ्ते से लेकर महीने में काजोल, भूमि पेडनेकर, अनन्या पांडे जैसी एक्ट्रेसेज के मेकअप को जरूर बारीकी से देखें। आपको काफी सारी वैराइटी नजर आएगी। खासतौर पर आई मेकअप के मामले में इन सारी एक्ट्रेस का लुक अलग दिखेगा। जिसे गर्ल्स ट्राई कर ट्रेंडी लुक पा सकती हैं। तो चलिए जानें क्या इस महीने का मेकअप ट्रेंड।

अनन्या पांडेसुहाना खान

अनन्या पांडे का रेजर थिन आईलाइनर

वॉग इंडिया ने इन मेकअप ट्रेंड्स को डिसक्राइब किया है और ब्यूटीफुल मेकअप लुक्स को सेलेक्ट किया है। पिछले हफ्ते से ही अनन्या पांडे का ये लुक वायरल हो रहा है। जिसमे उनकी स्कर्ट से लेकर महंगी वॉच पर तो सबकी निगाह थी। वहीं अब मेकअप लुक भी अट्रैक्ट कर रहा। वेरी थिन आई लाइनर और पीच कलर ब्लश के साथ टिंटेड स्किन जेन जी जनेरशन गर्ल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि इस एज में स्किन पर नेचुरल ग्लो होता है और उन्हें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं।

श्रुति हासन

श्रुति हासन

अगर आप 30s की एज में हैं तो श्रुति हासन का मेकअप लुक जरूर ट्राई कर सकती हैं। मैट वार्म बेस के साथ पीच ब्लश को मैच किया गया है। साथ ही विंग्ड आईलाइनर और सॉफ्ट स्मोकी आई लिड्स के साथ स्ट्रक्टर्ड आईब्रोज परफेक्ट हैं। जिसके साथ न्यूड टोन लिपस्टिक को मैच किया गया है। और माथे पर बिंदी इस पूरे लुक की जान है।

काजोल

काजोल के बेरी लिप्स

काजोल का ग्लैमरस लुक इस बार अट्रैक्ट कर रहा है। मैट फिनिश बेस के साथ कोहल और स्मोक्ड आई लुक को चूज किया गया है। जिसके साथ आईब्रो के शेप का भी ध्यान रखा गया है। वहीं डार्क बेरी कलर लिपस्टिक विंटेज लुक क्रिएट कर रहा है। तो अगर आप वहीं लाइट शेड, न्यूड टोन, मैट लिपस्टिक लगाकर बोर हो चुकी हैं तो काजोल की तरह डार्क कलर की लिपस्टिक को ट्राई करें। ये लुक ट्रेंड से कभी बाहर नहीं जाएगा।

