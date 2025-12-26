असरदार नुस्खा: रूसी से परेशान हैं? अपनाएं ये आसान घरेलू हेयर केयर हैक

डैंड्रफ यानी रूसी एक ऐसी समस्या है जो छोटे-बड़े, पुरुष-महिला सभी को परेशान करती है। स्कैल्प पर सफेद फ्लेक्स, खुजली, जलन और कभी-कभी बालों का झड़ना- ये सभी डैंड्रफ के आम लक्षण हैं। बदलता मौसम, गलत हेयर केयर रूटीन, ज्यादा केमिकल वाले शैंपू, स्ट्रेस और स्कैल्प की गंदगी इसकी मुख्य वजह बनते हैं। अक्सर लोग महंगे एंटी-डैंड्रफ प्रोडक्ट्स पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन उनसे राहत अस्थायी होती है। अगर आप डैंड्रफ को जड़ से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो नारियल तेल और नींबू का यह सिंपल घरेलू हैक बेहद असरदार साबित हो सकता है। यह उपाय ना सिर्फ रूसी हटाने में मदद करता है, बल्कि स्कैल्प को हेल्दी और बैलेंस भी करता है।