Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीAn Easy Natural Hack to Get Rid of Dandruff at Home Must try
असरदार नुस्खा: रूसी से परेशान हैं? अपनाएं ये आसान घरेलू हेयर केयर हैक

असरदार नुस्खा: रूसी से परेशान हैं? अपनाएं ये आसान घरेलू हेयर केयर हैक

संक्षेप:

डैंड्रफ यानी रूसी एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या है। घरेलू उपाय इस मामले में काफी मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये स्कैल्प को धीरे-धीरे बैलेंस में लाते हैं।

Dec 26, 2025 12:57 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

डैंड्रफ यानी रूसी एक ऐसी समस्या है जो छोटे-बड़े, पुरुष-महिला सभी को परेशान करती है। स्कैल्प पर सफेद फ्लेक्स, खुजली, जलन और कभी-कभी बालों का झड़ना- ये सभी डैंड्रफ के आम लक्षण हैं। बदलता मौसम, गलत हेयर केयर रूटीन, ज्यादा केमिकल वाले शैंपू, स्ट्रेस और स्कैल्प की गंदगी इसकी मुख्य वजह बनते हैं। अक्सर लोग महंगे एंटी-डैंड्रफ प्रोडक्ट्स पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन उनसे राहत अस्थायी होती है। अगर आप डैंड्रफ को जड़ से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो नारियल तेल और नींबू का यह सिंपल घरेलू हैक बेहद असरदार साबित हो सकता है। यह उपाय ना सिर्फ रूसी हटाने में मदद करता है, बल्कि स्कैल्प को हेल्दी और बैलेंस भी करता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

नारियल तेल और नींबू कैसे करते हैं काम?

  • नारियल तेल स्कैल्प को गहराई से मॉइस्चर देता है और ड्राईनेस को कम करता है। इसमें मौजूद एंटी-फंगल गुण डैंड्रफ पैदा करने वाले फंगस को कंट्रोल करने में मदद करते हैं।
  • वहीं, नींबू में नेचुरल एसिड होता है जो स्कैल्प का pH बैलेंस करता है और जमी हुई रूसी को ढीला करता है। दोनों मिलकर खुजली, फ्लेक्स और जलन को शांत करते हैं।

इस्तेमाल करने का सही तरीका

  • 2 टेबलस्पून नारियल तेल हल्का गुनगुना कर लें।
  • उसमें 1 टेबलस्पून ताजा नींबू का रस मिलाएं।
  • इस मिश्रण को सीधे स्कैल्प पर लगाएं।
  • उंगलियों से 5 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें।
  • 20–30 मिनट के लिए छोड़ दें, इसके बाद माइल्ड शैंपू से बाल धो लें।

इस घरेलू उपाय के फायदे

  • डैंड्रफ और खुजली में तेजी से राहत।
  • स्कैल्प की ड्रायनेस और फ्लेक्स कम होते हैं।
  • बालों की जड़ों को पोषण मिलता है।
  • स्कैल्प साफ और फ्रेश महसूस होता है।
  • बाल ज्यादा सॉफ्ट और शाइनी दिखते हैं।

ये भी पढ़ें:ब्यूटी हैक: क्या इंस्टेंट ब्राइटनिंग ब्लीच स्किन के लिए सुरक्षित है?

ध्यान रखने वाली बातें

  1. बहुत ज्यादा नींबू ना मिलाएं, वरना जलन हो सकती है।
  2. सेंसिटिव स्कैल्प वालों को पहले पैच टेस्ट करना चाहिए।
  3. अगर डैंड्रफ बहुत ज्यादा या लंबे समय से है, तो डॉक्टर की सलाह लें।

नोट: डैंड्रफ से लड़ने के लिए हमेशा महंगे ट्रीटमेंट जरूरी नहीं होते। नारियल तेल और नींबू का यह आसान घरेलू उपाय नियमित रूप से अपनाने पर स्कैल्प को हेल्दी बनाता है और रूसी की समस्या को धीरे-धीरे कंट्रोल करता है। सही देखभाल और संतुलित हेयर रूटीन से आप लंबे समय तक डैंड्रफ-फ्री रह सकते हैं। यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। इनमें से किसी चीज से एलर्जिक हैं या कोई हेयर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो पहले एक्सपर्ट से सलाह ले लें।

ये भी पढ़ें:चेहरे की नहीं, स्कैल्प की गलती से बढ़ रहे हैं मुंहासे? डर्मेटोलॉजिस्ट का खुलासा
Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Hair Care Tips Home Remedies

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।