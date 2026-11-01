Amazon Sale में स्टाइलिश इयररिंग्स की शानदार डील, खूबसूरत डिजाइन से निखारें अपना लुक

Amazon Sale में GIVA और Shining Diva के 7 खूबसूरत इयररिंग्स डिजाइन पर डालें नजर। सिल्वर, रोज गोल्ड और गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी को आकर्षक डील के साथ खरीदें।

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शादी और पार्टी के सीजन में खूबसूरत इयररिंग्स आपके पूरे लुक को खास बना देते हैं। एथनिक कपड़े हों या वेस्टर्न ड्रेस, सही डिजाइन के इयररिंग्स पहनावे को और आकर्षक बनाते हैं। अगर आप भी इस वेडिंग सीजन में नई ज्वेलरी खरीदने की सोच रही हैं, तो Amazon पर मिलने वाले इन खूबसूरत डिजाइन पर नजर डालें। यहां झुमके, चांदबाली, कुंदन, स्टोन वर्क और ड्रॉप इयररिंग्स जैसे कई डिजाइन मिलते हैं। हल्के इयररिंग्स रोजाना पहनने के लिए अच्छे रहते हैं, जबकि हैवी डिजाइन शादी, सगाई और खास समारोहों में खूब जंचते हैं।

Amazon Sale में देखें GIVA और Shining Diva के खूबसूरत सिल्वर, रोज गोल्ड और गोल्ड प्लेटेड इयररिंग्स। रोजाना पहनने से लेकर शादी और पार्टी तक के लिए चुनें अपनी पसंद का डिजाइन।

इस आर्टिकल में हम आपके लिए 7 ऐसे आकर्षक इयररिंग्स लेकर आए हैं, जिन्हें साड़ी, सूट, लहंगे और वेस्टर्न कपड़ों के साथ पहनकर अपने पहनावे को खास बना सकती हैं।

GIVA सिल्वर डैंगल इयररिंग्स अगर आप हल्के और खूबसूरत इयररिंग्स की तलाश में हैं, तो GIVA के ये सिल्वर डैंगल इयररिंग्स पसंद आएंगे। स्टर्लिंग सिल्वर से बने इन इयररिंग्स में जिरकॉन स्टोन लगाए गए हैं, जो इनकी चमक बढ़ाते हैं। इनका वजन 2.7 ग्राम है।

इन्हें जन्मदिन की पार्टी, दोस्तों के साथ आउटिंग या किसी खास मौके पर पहन सकती हैं। इनका डिजाइन सूट, साड़ी और वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी अच्छा लगेगा।

इसे क्यों चुनें? इन इयररिंग्स में स्टर्लिंग सिल्वर और जिरकॉन स्टोन का खूबसूरत मेल मिलता है। हल्का वजन होने के कारण इन्हें लंबे समय तक पहनना भी आरामदायक रहेगा। GIVA की ओर से खरीदारी की तारीख से 6 महीने की मैन्युफैक्चरर वारंटी और लाइफटाइम फ्री प्लेटिंग सर्विस मिलती है। इसके लिए ओरिजिनल बिल जरूरी है और कंपनी की शर्तें लागू होती हैं।

कैसे करें स्टाइलिंग? इन्हें सूट या साड़ी के साथ पहनकर एथनिक लुक पा सकती हैं। वहीं, वेस्टर्न टॉप और ड्रेस के साथ भी इनकी जोड़ी अच्छी लगेगी। खुले बाल या हल्के बन के साथ ये ज्यादा खूबसूरत नजर आएंगे।

GIVA रोज गोल्ड जिरकॉन ड्रॉप इयररिंग्स शादी, पार्टी या किसी खास समारोह के लिए GIVA के ये रोज गोल्ड ड्रॉप इयररिंग्स अच्छे लगेंगे। 925 स्टर्लिंग सिल्वर से बने इन इयररिंग्स पर रोज गोल्ड प्लेटिंग की गई है। इनके बीच में बड़े जिरकॉन स्टोन लगे हैं, जिनके चारों ओर छोटे स्टोन जड़े हैं। ऊपर की तरफ जिरकॉन से सजे हूप डिजाइन दिए गए हैं।

इनकी लंबाई 2.6 सेमी और चौड़ाई 0.95 सेमी है, जबकि वजन 4.7 ग्राम है। जन्मदिन, सालगिरह, ब्राइडल शावर और क्रिसमस जैसे मौकों पर इन्हें पहन सकती हैं।

इसे क्यों चुनें? इन इयररिंग्स में रोज गोल्ड की फिनिश और जिरकॉन स्टोन की सजावट इन्हें खास बनाती है। इनके साथ 925 सिल्वर का प्रमाण पत्र भी मिलता है। GIVA की ओर से सिल्वर ज्वेलरी पर 6 महीने की वारंटी और लाइफटाइम फ्री प्लेटिंग सर्विस दी जाती है।

कैसे करें स्टाइलिंग? इन रोज गोल्ड इयररिंग्स को मरून, ब्लैक या वाइन कलर की ड्रेस के साथ पहनें। शादी में साड़ी और एथनिक सूट के साथ भी इनकी जोड़ी अच्छी लगेगी। बालों को बन में बांधकर पहनने से इनका पूरा डिजाइन नजर आएगा।

Shining Diva 18K गोल्ड प्लेटेड इयररिंग्स अगर आप कम कीमत में स्टाइलिश ज्वेलरी चाहती हैं, तो Shining Diva का यह डिजाइन पसंद आएगा। कॉपर से बने इन इयररिंग्स पर 18K माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की 5 लेयर दी गई हैं। इनमें नेचुरल जिरकॉन जैसी सजावट का टच मिलता है। ये निकेल और लेड फ्री हैं, जिससे त्वचा के संपर्क में पहनने के लिए इन्हें आरामदायक बनाया गया है।

इनका डिजाइन शादी, पार्टी, सालगिरह और रोजाना पहनने के लिए अच्छा है। वैलेंटाइन डे पर गर्लफ्रेंड या पत्नी को गिफ्ट देने के लिए भी इन्हें चुन सकती हैं।

इसे क्यों चुनें? इनकी 5 लेयर वाली 18K माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग खास है। कॉपर की बनावट और गोल्डन फिनिश इन्हें आकर्षक बनाती है। निकेल और लेड फ्री होने के कारण ये त्वचा के लिए भी बेहतर हैं। Shining Diva फैशन ज्वेलरी के क्षेत्र में जाना-पहचाना ब्रांड है।

कैसे करें स्टाइलिंग? इन गोल्ड प्लेटेड इयररिंग्स को साड़ी, सूट और पार्टी वियर ड्रेस के साथ पहन सकती हैं। रोजाना जींस और टॉप के साथ भी ये अच्छे लगेंगे। शादी में गोल्डन चूड़ियों के साथ इन्हें पहनकर अपना लुक पूरा करें।

GIVA 925 सिल्वर मिनिमल इयररिंग्स अगर आपको सिंपल और हल्के इयररिंग्स पहनना पसंद है, तो GIVA का यह डिजाइन अच्छा लगेगा। 925 स्टर्लिंग सिल्वर से बने इन इयररिंग्स का वजन सिर्फ 1.7 ग्राम है। इनकी लंबाई 2.1 सेमी और चौड़ाई 0.8 सेमी है। बिना किसी स्टोन की सजावट वाला इनका सादा डिजाइन रोजाना पहनने के लिए अच्छा है।

ये संवेदनशील त्वचा के लिए भी सही हैं। इन्हें ऑफिस, कॉलेज, आउटिंग और छोटे पारिवारिक समारोहों में पहन सकती हैं। ये GIVA के ज्वेलरी बॉक्स में आते हैं और साथ में सफाई के लिए मुलायम कपड़ा भी मिलता है।

इसे क्यों चुनें? इन इयररिंग्स की खासियत इनका हल्का वजन और 925 सिल्वर की बनावट है। हर पीस पर 925 की मुहर और असली सिल्वर का प्रमाण पत्र मिलता है। GIVA की ओर से खरीदारी की तारीख से 6 महीने की मैन्युफैक्चरर वारंटी और लाइफटाइम फ्री प्लेटिंग सर्विस भी दी जाती है। वारंटी के लिए ओरिजिनल बिल जरूरी है और कंपनी की शर्तें लागू होती हैं।

कैसे करें स्टाइलिंग? इन छोटे सिल्वर इयररिंग्स को कुर्ती, सूट, शर्ट और वेस्टर्न टॉप के साथ पहन सकती हैं। रोजाना के लिए इन्हें अकेले पहनें या हल्की सिल्वर चेन के साथ पेयर करें। इनका सादा डिजाइन बिना ज्यादा सजावट के भी अच्छा लगेगा।

Shining Diva 18K गोल्ड प्लेटेड फैशन इयररिंग्स गोल्डन रंग की ज्वेलरी पसंद करने वाली महिलाओं के लिए Shining Diva का यह डिजाइन अच्छा रहेगा। कॉपर से बने इन इयररिंग्स पर 18K माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की 5 लेयर दी गई हैं। इनकी बनावट में नेचुरल जिरकॉन जैसी सजावट का टच मिलता है। ये निकेल और लेड फ्री हैं, जिससे त्वचा के संपर्क में पहनने के लिए इन्हें आरामदायक बनाया गया है।

शादी, पार्टी, सालगिरह, जन्मदिन और रोजाना पहनने के लिए इनका डिजाइन अच्छा है। वैलेंटाइन डे पर अपनी पत्नी, गर्लफ्रेंड या किसी खास को गिफ्ट देने के लिए भी इन्हें चुन सकती हैं।

इसे क्यों चुनें? इन इयररिंग्स की 5 लेयर वाली माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग इन्हें खास बनाती है। कॉपर मेटल और गोल्डन फिनिश का मेल इनकी खूबसूरती बढ़ाता है। निकेल और लेड फ्री होने के कारण ये त्वचा के लिए भी अच्छे हैं। Shining Diva के फैशन ज्वेलरी कलेक्शन में कई आकर्षक डिजाइन मिलते हैं।

कैसे करें स्टाइलिंग? इन गोल्ड प्लेटेड इयररिंग्स को लहंगे, साड़ी और एथनिक सूट के साथ पहन सकती हैं। पार्टी में गाउन या वन पीस ड्रेस के साथ भी ये अच्छे लगेंगे। इनके साथ गोल्डन ब्रेसलेट या चूड़ियां पहनकर अपनी ज्वेलरी को पूरा करें।

GIVA 925 सिल्वर कलरफुल स्टोन इयररिंग्स अगर आपको छोटे और रंगीन स्टोन वाले इयररिंग्स पसंद हैं, तो GIVA का यह डिजाइन अच्छा लगेगा। 925 स्टर्लिंग सिल्वर से बने इन इयररिंग्स में कलरफुल स्टोन के साथ जिरकॉन की सजावट दी गई है। इनका वजन 1.9 ग्राम है। इनकी लंबाई 1.1 सेमी और चौड़ाई 0.9 सेमी है।

छोटे आकार और हल्के वजन के कारण ये रोजाना पहनने के साथ खास मौकों के लिए भी अच्छे हैं। कंपनी के अनुसार, ये संवेदनशील त्वचा के लिए भी सही हैं। इन्हें वैलेंटाइन डे पर अपने किसी खास को गिफ्ट देने के लिए भी चुन सकती हैं।

इसे क्यों चुनें? इन इयररिंग्स में सिल्वर की चमक के साथ रंगीन स्टोन और जिरकॉन की सजावट मिलती है। हर पीस पर 925 की मुहर और असली सिल्वर का प्रमाण पत्र दिया जाता है। GIVA की ओर से खरीदारी की तारीख से 6 महीने की मैन्युफैक्चरर वारंटी और लाइफटाइम फ्री प्लेटिंग सर्विस भी मिलती है। वारंटी के लिए ओरिजिनल बिल जरूरी है और कंपनी की शर्तें लागू होती हैं।

कैसे करें स्टाइलिंग? इन छोटे इयररिंग्स को कुर्ती, सूट, टॉप और ड्रेस के साथ पहन सकती हैं। रोजाना के लिए इन्हें जींस और शर्ट के साथ पेयर करें। किसी पार्टी में हल्की सिल्वर चेन या ब्रेसलेट के साथ इनकी जोड़ी अच्छी लगेगी।

GIVA रोज गोल्ड जिरकॉन स्टेटमेंट इयररिंग्स अगर आप थोड़े बड़े और आकर्षक इयररिंग्स पहनना पसंद करती हैं, तो GIVA का यह डिजाइन अच्छा लगेगा। 925 स्टर्लिंग सिल्वर से बने इन इयररिंग्स पर रोज गोल्ड प्लेटिंग की गई है। इनमें जिरकॉन स्टोन की सजावट दी गई है, जो इनकी चमक बढ़ाती है। इनका साइज 2.25 x 1.62 सेमी है और वजन 9.5 ग्राम है।

इन पर रोडियम फिनिश भी दी गई है, जो सिल्वर को जल्दी काला पड़ने से बचाने में मदद करती है। वैलेंटाइन डे और दूसरे खास मौकों पर पहनने के साथ इन्हें गिफ्ट के तौर पर भी चुन सकती हैं। ये इयररिंग्स GIVA के ज्वेलरी बॉक्स और सफाई के लिए मुलायम कपड़े के साथ आते हैं।

सिल्वर और प्लेटेड ज्वेलरी की चमक बनाए रखने के लिए हर बार पहनने के बाद मुलायम कपड़े से साफ करें। इन्हें खरोंच से बचाने के लिए अलग डिब्बे में रखें। परफ्यूम और स्प्रे से दूर रखें और पानी में न भिगोएं।

इसे क्यों चुनें? इन इयररिंग्स में 925 सिल्वर, रोज गोल्ड प्लेटिंग और जिरकॉन स्टोन का खूबसूरत मेल मिलता है। इन पर 925 की मुहर और असली सिल्वर का प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। GIVA की ओर से खरीदारी की तारीख से 6 महीने की मैन्युफैक्चरर वारंटी और लाइफटाइम फ्री प्लेटिंग सर्विस मिलती है। वारंटी के लिए ओरिजिनल बिल जरूरी है और कंपनी की शर्तें लागू होती हैं।

कैसे करें स्टाइलिंग? इन रोज गोल्ड इयररिंग्स को साड़ी, लहंगे और एथनिक सूट के साथ पहन सकती हैं। पार्टी में वेस्टर्न गाउन या वन पीस ड्रेस के साथ भी इनकी जोड़ी अच्छी लगेगी। इनके साथ हल्की रोज गोल्ड ज्वेलरी पहनें, ताकि इयररिंग्स का डिजाइन खास तौर पर नजर आए।

Amazon Sale में अपनी पसंद के इयररिंग्स खरीदें अगर आप अपनी ज्वेलरी कलेक्शन में नए डिजाइन शामिल करना चाहती हैं, तो Amazon की सेल में इन 7 इयररिंग्स पर जरूर नजर डालें। यहां GIVA और Shining Diva के सिल्वर, रोज गोल्ड प्लेटेड और गोल्डन फिनिश वाले डिजाइन मिल रहे हैं। रोजाना पहनने से लेकर शादी और पार्टी के लिए अपनी पसंद के इयररिंग्स चुनें।

सेल के दौरान मिलने वाली आकर्षक छूट और शानदार डील के साथ अपनी पसंदीदा ज्वेलरी घर मंगवाएं। अपने लिए खरीदारी करने के साथ इन्हें मां, बहन, दोस्त या किसी खास को गिफ्ट भी दे सकती हैं।

FAQs Amazon पर पार्टी वियर इयररिंग्स के कौन-कौन से डिजाइन मिल रहे हैं? Amazon पर GIVA और Shining Diva के सिल्वर, रोज गोल्ड प्लेटेड, गोल्ड प्लेटेड और स्टोन वर्क वाले खूबसूरत इयररिंग्स मिल रहे हैं। क्या इन इयररिंग्स को रोजाना पहन सकती हूं? हां, इस लिस्ट में हल्के सिल्वर और छोटे स्टड डिजाइन भी हैं, जिन्हें ऑफिस, कॉलेज और रोजाना पहनने के लिए चुन सकती हैं। क्या GIVA के सिल्वर इयररिंग्स के साथ वारंटी मिलती है? हां, GIVA की सिल्वर ज्वेलरी पर 6 महीने की मैन्युफैक्चरर वारंटी और लाइफटाइम फ्री प्लेटिंग सर्विस मिलती है। इसके लिए ओरिजिनल बिल जरूरी है। क्या ये इयररिंग्स गिफ्ट देने के लिए अच्छे हैं? बिल्कुल! जन्मदिन, सालगिरह, वैलेंटाइन डे और शादी जैसे खास मौकों पर आप इनमें से अपनी पसंद का डिजाइन गिफ्ट कर सकती हैं।

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