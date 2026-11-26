अमेजन पर मिलने वाली नेल आर्ट किट, स्टोन, स्टैम्पर और नेल पेंट से नाखूनों को दें खूबसूरत अंदाज। जानें इन नेल आर्ट प्रोडक्ट्स की खासियत और घर पर मनपसंद डिजाइन बनाने के आसान तरीके।

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नाखूनों को खूबसूरत और आकर्षक बनाने के लिए नेल आर्ट के सुंदर डिजाइन आजकल काफी पसंद किए जाते हैं। अमेजन पर नेल आर्ट के लिए कई तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जिनमें मल्टीकलर नेल पेंट, डॉटिंग पेन, नेल ब्रश, रंगीन स्ट्रिपिंग टेप, जेली स्टैम्पर, ग्लिटर पाउडर और चमकदार रेजिन स्टोन शामिल हैं। इनकी मदद से नाखूनों पर फूल, बिंदु, लाइनें, 3D पैटर्न और चमकदार डिजाइन तैयार करें।

नेल पेंट, स्टोन, स्टैम्पर और नेल आर्ट टूल्स से घर पर बनाएं खूबसूरत और चमकदार नेल डिजाइन।

लंबे स्टिलेटो फॉल्स नेल्स पर भी अपनी पसंद की सजावट करके हाथों को सुंदर बनाएं। घर पर नेल आर्ट करने के शौकीन लोगों के लिए ये किट और सजावटी चीजें अच्छी पसंद हैं। पार्टी, शादी या रोजाना पहनावे के साथ मनपसंद रंगों और डिजाइन से नाखूनों को सजाएं।

अमेजन पर मिलने वाले इन नेल आर्ट प्रोडक्ट्स के साथ अपनी क्रिएटिविटी को नया रूप दें।

AORAEM स्टिलेटो फॉल्स नेल्स लंबे और नुकीले आकार वाले आर्टिफिशियल नेल्स

लंबे नेल्स के लिए AORAEM के ये लंबे स्टिलेटो फॉल्स नेल्स नाखूनों को आकर्षक आकार देने के लिए अच्छी पसंद हैं। इनका नुकीला आकार हाथों को स्टाइलिश लुक देता है। ABS मटेरियल से बने इस सेट में कुल 500 नेल्स हैं, जिनमें 10 अलग-अलग साइज दिए गए हैं। हर साइज पर 0 से 9 तक नंबर लिखे हैं, जिससे उंगलियों के अनुसार सही साइज चुनना आसान रहता है। इन्हें फाइल करके मनचाहा आकार दें और नेल पेंट या सजावटी चीजों से अपनी पसंद के डिजाइन बनाएं। ये जेल और एक्रिलिक नेल आर्ट के साथ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

स्टाइलिंग टिप्स स्टिलेटो नेल्स पर लाल, काला या न्यूड नेल पेंट लगाएं। पार्टी के लिए ग्लिटर, छोटे जेम्स या 3D सजावट से नाखूनों को सजाएं। चौकोर आकार पसंद करने वालों के लिए ऊपर के नुकीले हिस्से को काटकर कॉफिन शेप बनाना भी अच्छा तरीका है।

URBANMAC नेल आर्ट किट मल्टीकलर नेल आर्ट सेट

डिजाइन बनाने के लिए URBANMAC की यह मल्टीकलर नेल आर्ट किट नाखूनों को सुंदर पैटर्न से सजाने के लिए अच्छी पसंद है। इसमें 15 नेल आर्ट ब्रश, 5 डबल एंडेड डॉटिंग पेन और 10 अलग-अलग रंगों की नेल स्ट्रिपिंग टेप दी गई हैं।

डॉटिंग पेन के दोनों सिरों पर अलग आकार की बॉल हैं, जिनसे छोटे-बड़े डॉट्स और सुंदर पैटर्न बनाएं। रंगीन टेप से नाखूनों पर लाइनें और बॉर्डर तैयार करें। सेट में नेल्स और ग्लू भी शामिल हैं। नेल आर्ट पसंद करने वाली सहेली को गिफ्ट देने के लिए भी यह अच्छा चुनाव है।

स्टाइलिंग टिप्स नेल पेंट लगाने के बाद डॉटिंग पेन से छोटे फूल, बिंदु या दिल के आकार बनाएं। नेल स्ट्रिपिंग टेप से सीधी लाइनें और अलग-अलग पैटर्न तैयार करें। ब्रश की मदद से रंगों को मिलाकर नए डिजाइन बनाएं। पार्टी या खास मौके पर ग्लिटर नेल पेंट के साथ रंगीन पैटर्न सुंदर लगेंगे।

जेली नेल स्टैम्पर किट होलोग्राफिक डिजाइन वाला नेल आर्ट सेट

स्टैम्पर से बनाएं पैटर्न यह जेली नेल स्टैम्पर किट नाखूनों पर सुंदर डिजाइन बनाने के लिए अच्छी पसंद है। इसमें पारदर्शी जेली स्टैम्पर, स्क्रैपर कार्ड और कई होलोग्राफिक पैटर्न शीट शामिल हैं। स्टैम्पर की मदद से चुने हुए डिजाइन को नाखूनों पर सही जगह छापें, जबकि स्क्रैपर कार्ड से नेल पॉलिश को फैलाएं।

यह सेट जेल, एक्रिलिक और प्राकृतिक नाखूनों के लिए उपयुक्त है। हल्का और दोबारा इस्तेमाल होने वाला यह स्टैम्पर साफ करना भी आसान है।

स्टाइलिंग टिप्स नाखूनों पर अपनी पसंद का नेल पेंट लगाएं। फिर पैटर्न शीट से मनपसंद डिजाइन चुनकर स्टैम्पर की मदद से नाखूनों पर छापें। काले नेल पेंट के साथ होलोग्राफिक पैटर्न सुंदर नजर आएंगे। पार्टी के लिए सभी नाखूनों पर एक जैसा डिजाइन बनाएं या एक-दो नाखूनों पर पैटर्न लगाकर अलग लुक पाएं।

मिस क्लेयर पिंक नेल पेंट गुलाबी रंग का नेल पेंट

गुलाबी रंग की चमक Miss Claire का यह पिंक नेल पेंट नाखूनों को सुंदर गुलाबी रंग देने के लिए अच्छी पसंद है। इसका लिक्विड फॉर्म नाखूनों पर लगाने के लिए बनाया गया है।

गुलाबी रंग हाथों को आकर्षक लुक देता है और अलग-अलग पहनावे के साथ खूब जंचता है। रोजाना पहनावे से लेकर पार्टी तक, इस नेल पेंट के साथ नाखूनों को गुलाबी रंग से सजाएं।

स्टाइलिंग टिप्स गुलाबी नेल पेंट को सफेद, क्रीम या पेस्टल रंग के पहनावे के साथ लगाएं। सॉफ्ट लुक के लिए सभी नाखूनों पर एक ही रंग लगाएं। खास मौके पर इसके साथ सिल्वर नेल आर्ट या छोटे ग्लिटर पैटर्न भी अच्छे लगेंगे।

D.B.Z. 48 पीस नेल आर्ट किट 3D नेल डेकोरेशन और ग्लिटर सेट

चमकदार सजावट के लिए D.B.Z. की यह 48 पीस नेल आर्ट किट नाखूनों को रंगीन और चमकदार डिजाइन से सजाने के लिए शानदार पसंद है। इसमें अलग-अलग आकार और रंगों के ग्लिटर पाउडर, मोती, जेम्स, सीक्विन, राइनस्टोन और मेटल स्टड शामिल हैं। इन 3D सजावटी चीजों से नाखूनों पर फूल, सुंदर पैटर्न और आकर्षक डिजाइन बनाएं।

सभी 48 बोतलें एक सुंदर केस में रखी गई हैं, जिससे इन्हें संभालना और साथ ले जाना आसान रहता है। नेल आर्ट के अलावा इन सजावटी चीजों से फोन कवर और अन्य क्राफ्ट डिजाइन भी सजाएं।

स्टाइलिंग टिप्स नेल पेंट के ऊपर छोटे ग्लिटर, रंगीन जेम्स या मोतियों से सुंदर पैटर्न बनाएं। पार्टी के लिए सिल्वर और गोल्डन सजावट चुनें, जबकि रोजाना के लिए हल्के रंगों के साथ छोटे स्टड अच्छे लगेंगे। 3D डिजाइन को एक या दो नाखूनों पर लगाकर बाकी नाखूनों को सादा रखें, इससे सजावट और भी निखरकर नजर आएगी।

PATPAT 40000 पीस नेल आर्ट स्टोन किट मल्टीकलर रेजिन स्टोन और ग्लिटर सेट

रेजिन स्टोन से सजावट PATPAT की यह नेल आर्ट स्टोन किट नाखूनों और DIY क्राफ्ट को चमकदार बनाने के लिए शानदार पसंद है। इसमें 40 ग्रिड वाले बॉक्स में करीब 40,000 मल्टीकलर रेजिन स्टोन दिए गए हैं। हर स्टोन का आकार लगभग 3 mm है और इन पर AB कोटिंग की गई है, जो अलग-अलग रोशनी में सुंदर चमक देती है।

सेट में स्टोन उठाने के लिए चिमटी, पिकअप पेन और 3 B7000 ग्लू भी शामिल हैं। हल्के वजन वाले इन स्टोन से नेल आर्ट, फोन कवर, बोतल, जूते, ग्रीटिंग कार्ड और स्क्रैपबुक को सजाएं। अलग-अलग रंगों के स्टोन से अपनी पसंद के पैटर्न तैयार करें।

स्टाइलिंग टिप्स नेल पेंट के ऊपर छोटे रेजिन स्टोन से फूल, दिल या लाइन वाले डिजाइन बनाएं। गुलाबी और सफेद स्टोन से सुंदर पैटर्न तैयार करें, जबकि रंगीन स्टोन पार्टी नेल आर्ट के लिए अच्छे लगेंगे। एक या दो नाखूनों पर स्टोन लगाकर बाकी को सादा रखें, इससे डिजाइन और भी आकर्षक नजर आएगा।

नेल आर्ट से पाएं नया अंदाज अमेजन पर मिलने वाली इन नेल आर्ट किट, स्टोन, स्टैम्पर और रंगीन नेल पेंट के साथ अपने नाखूनों को सुंदर सजावट दें। अपनी पसंद के डिजाइन और रंग चुनकर घर पर ही आकर्षक नेल आर्ट तैयार करें।

ग्लिटर, फूलों, चमकदार स्टोन और स्टाइलिश पैटर्न से सजे नाखून पार्टी, शादी और खास मौकों पर हाथों की सुंदरता बढ़ाएंगे। अमेजन पर इन नेल आर्ट प्रोडक्ट्स को देखें और मनपसंद डिजाइन के साथ नाखूनों को चमकदार लुक दें।

FAQs घर पर नेल आर्ट करने के लिए कौन-कौन से प्रोडक्ट चाहिए? घर पर नेल आर्ट करने के लिए नेल पेंट, नेल आर्ट ब्रश, डॉटिंग पेन, स्टैम्पर और सजावटी स्टोन की मदद ले सकती हैं। नेल आर्ट किट में क्या-क्या मिलता है? नेल आर्ट किट में ब्रश, डॉटिंग पेन, रंगीन टेप, ग्लिटर पाउडर और अलग-अलग सजावटी चीजें मिलती हैं। नाखूनों पर चमकदार डिजाइन कैसे बनाएं? नेल पेंट लगाने के बाद ग्लिटर पाउडर, रेजिन स्टोन या छोटे जेम्स से नाखूनों को सजाएं। इससे सुंदर चमकदार पैटर्न तैयार होते हैं। नेल आर्ट के लिए फॉल्स नेल्स कैसे चुनें? अपनी उंगलियों के अनुसार सही साइज के फॉल्स नेल्स चुनें। स्टिलेटो शेप के लंबे नेल्स पर रंगीन नेल पेंट और 3D सजावट से सुंदर डिजाइन बना सकती हैं।

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