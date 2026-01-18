आलिया भट्ट से लेकर कटरीना कैफ का ये मेकअप हैक जरूर जान लें, दिखेंगी नेचुरल खूबसूरत

संक्षेप: Makeup Hack From Actress: कटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा से लेकर आलिया भट्ट जैसी इन 5 एक्ट्रेसेज के मेकअप हैक आप भी जरूर जान लें। चेहरे पर बिल्कुल नेचुरल ग्लो दिखेगा और सब पूछेंगे क्या लगाया है।

एक्ट्रेसेज को देखकर यहीं सोचती हैं ना कि आखिर ये हीरोइनें जब भी कैमरे के सामने होती है तो इतनी खूबसूरत कैसे दिखती हैं। ऐसा लगता है जैसे मेकअप किया ही ना हो, जबकि इनके चेहरे पर भरपूर मेकअप की एक लेयर होती है। दरअसल, कटरीना कैफ, आलिया भट्ट, जाह्नवी कपूर जैसी एक्ट्रेसेज कुछ ना कुछ वायरल हैक जरूर ट्राई करती रहती हैं। जिन्हें आप भी आसानी से ट्राई कर सकती हैं और नेचुरली ब्यूटीफुल दिख सकती हैं।

आलिया भट्ट का स्किन टिंट+इल्यूमिनेटिंग प्राइमर हैक आलिया भट्ट अपने चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाने के लिए स्किन टिंट के साथ इल्यूमिनेटिंग प्राइमर मिक्स करके लगाती हैं। स्किन पर ब्लेंड होने के बाद ये बिल्कुल नेचुरल ग्लो जैसा फिनिश देता है।

प्रियंका चोपड़ा का आईब्रो हैक प्रियंका चोपड़ा ने वीडियो शेयर कर अपनी परफेक्ट आइब्रो बनाने का हैक शेयर किया था। जिसमे उन्होंने बताया था कि वो कैसे आइब्रो की अपोजिट साइड से आईब्रो के बालों को उठाकर पेंसिल वाले आईब्रो सेटिंग टूल का इस्तेमाल कर लाइन बनाते हुए शेप देती हैं और फिर फिल करती हैं। ऐसा करने से आईब्रो ज्यादा नेचुरल और घनी दिखती हैं।

कटरीना कैफ का काजल हैक कटरीना कैफ अपनी आंखों को नेचुरल ब्यूटीफुल और ब्लैक शेड डार्कर दिखाने के लिए आईज की इनर और आउटर लाइन पर काजल लगाती हैं और फिर ब्रश की मदद से उसे स्मज कर देती हैं। जिससे आंखों की अपर और लोअर आईलिड में वॉल्यूम दिखता है और आंखें नेचुरली ब्यूटीफुल दिखने लगती हैं।

जाह्नवी कपूर का ग्लिटर आईशैडो हैक जाह्ववी कपूर अपनी आंखों को नेचुरली ग्लोई और डेप्थ लुक क्रिएट करने के लिए अपर आईलिड के पूरे हिस्से में ब्राउन ग्लिटर आईशैडो लगाती हैं। तभी तो जाह्नवी कपूर की आईज हमेशा गहरी और डेप्थ वाली नजर आती हैं।