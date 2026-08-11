आलिया भट्ट का देसी स्किन केयर स्नैक, 4 चीजें मिलाएं और मिनटों में तैयार
आलिया भट्ट का एक सिंपल सा 'स्किन स्नैक' सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। इसमें सिर्फ चार चीजें इस्तेमाल होती हैं और इसे बनाने में मुश्किल से कुछ मिनट ही लगते हैं। जानिए इसे बनाने का आसान तरीका।
अच्छी त्वचा के लिए सिर्फ बाहर से क्रीम और सीरम लगाना ही काफी नहीं है, खाने-पीने की चीजों का भी ध्यान रखना उतना ही जरूरी है। यही वजह है कि जब किसी अभिनेत्री का आसान और हेल्दी खाने का तरीका सामने आता है, तो लोग उसे जरूर जानना चाहते हैं। आलिया भट्ट का ऐसा ही एक स्नैक इन दिनों चर्चा में है, जिसे अक्सर उनकी स्किन केयर से जोड़कर देखा जाता है। इसे बनाने के लिए रसोई में आसानी से मिलने वाली सिर्फ 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। इसमें घी, गुड़, भुनी मूंगफली और सूखा नारियल शामिल है। इसे ना तो पकाने की जरूरत है और ना ही ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है।
आलिया भट्ट का स्किन स्नैक बनाने के लिए क्या चाहिए?
1 चम्मच घी
1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ गुड़
2 चम्मच भुनी और कुटी हुई मूंगफली
2 चम्मच कद्दूकस किया हुआ या पिसा हुआ सूखा नारियल
बनाने का आसान तरीका
- एक छोटी कटोरी में घी, कद्दूकस किया हुआ गुड़, भुनी हुई कुटी मूंगफली और सूखा नारियल डालें।
- अब सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें। ध्यान रखें कि घी और गुड़ बाकी चीजों के साथ अच्छी तरह मिल जाएं।
- आप इसे सीधे कटोरी से थोड़ा-थोड़ा खा सकते हैं। अगर चाहें तो मिश्रण को हाथ से दबाकर छोटी-छोटी गोलियां भी बना सकते हैं।
इस स्नैक में क्या खास है?
- मूंगफली में प्रोटीन और गुड फैट्स पाए जाते हैं। यह पेट को कुछ समय तक भरा हुआ रखने में मदद करती है।
- सूखे नारियल में फैट, फाइबर और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसे थोड़ी मात्रा में खाने से आपके खाने में स्वाद के साथ पोषण भी जुड़ जाएगा।
- गुड़ इस स्नैक को मीठा स्वाद देता है। हालांकि गुड़ भी चीनी का ही एक स्रोत है, इसलिए इसे बहुत ज्यादा मात्रा में खाना सही नहीं है।
- घी इस मिश्रण को बांधने में मदद करता है और इसका स्वाद भी बढ़ाता है। लेकिन घी में कैलोरी ज्यादा होती है, इसलिए इसकी मात्रा को ध्यान में रखना जरूरी है।
क्या इसे खाने से सच में त्वचा चमकने लगेगी?
यहां एक बात समझना जरूरी है। सिर्फ इस एक स्नैक को खाने से त्वचा पर तुरंत चमक आना तय नहीं है। स्किन हेल्थ पर आपकी पूरी डाइट, पानी पीने की आदत, नींद, तनाव और रोज की देखभाल का असर पड़ता है। इस स्नैक में मौजूद चीजें शरीर को कुछ जरूरी पोषक तत्व दे सकती हैं, लेकिन इसे ग्लोइंग स्किन का इलाज नहीं मानना चाहिए। अगर आपकी डाइट पहले से बैलेंस्ड है, तो इसे कभी-कभी स्नैक के तौर पर लेना फायदेमंद है।
नोट: आलिया भट्ट का यह स्नैक इसलिए खास है क्योंकि इसे बनाना बेहद आसान है और इसमें घर में मिलने वाली चीजें ही इस्तेमाल होती हैं। लेकिन त्वचा को लंबे समय तक स्वस्थ और चमकदार रखने के लिए सिर्फ एक स्नैक नहीं, बल्कि पूरी डाइट और रोज की अच्छी आदतों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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