ग्लोइंग-जवां स्किन के लिए 30 की उम्र में ये 5 ड्रिंक्स पीती हैं एस्थेटिशियन, आप भी शुरू कर सकती हैं!

संक्षेप: एस्थेटिशियन स्रीजा श्रेष्ठा ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में अपनी ग्लोइंग स्किन का राज शेयर किया है। 30 की उम्र में उनकी स्किन इतनी सॉफ्ट, ग्लोइंग और बेदाग है, जिसके पीछे वो कुछ ड्रिंक्स को जिम्मेदार मानती हैं।

खूबसूरत, ग्लोइंग स्किन हर किसी की चाहत होती है। लेकिन इसके लिए सिर्फ महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स लगाने से बात नहीं बनती, बल्कि स्किन को अंदर से हेल्दी रखने की जरूरत होती है। खासतौर से जब आपकी उम्र बढ़ रही हो, तब तो स्किन का खास ख्याल रखना जरूरी हो जाता है। वरना चेहरे पर उम्र दिखते हुए समय नहीं लगता। रिंकल, फाइन लाइंस, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स जैसी कई प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। एस्थेटिशियन स्रीजा श्रेष्ठा ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में अपनी ग्लोइंग स्किन का राज शेयर किया है। 30 की उम्र में उनकी स्किन इतनी सॉफ्ट, ग्लोइंग और बेदाग है, जिसके पीछे वो महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि कुछ ड्रिंक्स को जिम्मेदार मानती हैं। आप भी ये ड्रिंक्स अपने रूटीन में शामिल कर सकती हैं। आइए जानते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मेथी का पानी एस्थेटिशियन बताती हैं कि वो रोजाना सुबह उठकर सबसे पहले मेथी का पानी पीती हैं। रात भर के लिए वो एक गिलास पानी में मेथी दाना भिगोकर रख देती हैं, फिर सुबह इस पानी को ड्रिंक कर लेती हैं। साथ ही वो मेथी दाने भी चबा-चबाकर खाती हैं। ये सिर्फ स्किन के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि हेयर ग्रोथ, स्कैल्प हेल्थ और हार्मोंस को बैलेंस करने में भी फायदेमंद है।

काले किशमिश और केसर का पानी स्रीजा कहती हैं वो रोजाना काले किशमिश और केसर का पानी भी पीती हैं। इन्हें भी वो रोज रात पानी में भिगोकर रख देती हैं और सुबह ड्रिंक कर लेती हैं। ये पानी हार्मोनल बैलेंस और आयरन लेवल इंप्रूव करने में मदद करता है। स्किन के लिए तो ये कमाल की ड्रिंक है। आपकी स्किन पर इससे गजब का ग्लो और चमक आती है। बॉडी पर काफी जेंटल होता है और स्किन एकदम खिल जाती है।

कॉलेजन वो आगे बताती हैं कि काफी लंबे समय से कॉलेजन भी ले रही हैं, जिसने उनकी स्किन इलास्टिसिटी, हाइड्रेशन और नाखूनों की स्ट्रेंथ पर काफी पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया है। उनका कहना है कि कॉलेजन एक ऐसी चीज है, जिसे आप लंबे समय तक अगर लेते हैं तो आपकी स्किन पर वाकई बेहतर असर देखने को मिलता है।

मूड और हार्मोनल सपोर्ट सप्लीमेंट स्रीजा डेली एक मूड और हार्मोनल सपोर्ट सप्लीमेंट भी लेती हैं। इस सप्लीमेंट में अश्वगंधा, शतावरी, गुड़हल और मुलेठी जैसी चीजें हैं, जो हार्मोंस को रेगुलेट करने में मदद करती हैं, स्ट्रेस कम करती हैं और आपकी ओवरऑल फिजिकल और मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करती हैं।

हार्मोनल टी दिन के एंड में वो एक हार्मोनल टी भी पीती हैं, जिसमें स्पीयरमिंट, अश्वगंधा, लेमनग्रास, अदरक और पेपरमिंट जैसे इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं। ये हार्मोनल टी पीएमएस के लक्षण मैनेज करने में हेल्प करती है और दिन के अंत में एक अच्छे सेल्फ केयर रिचुअल की तरह महसूस होती है।