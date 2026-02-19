किचन के नुस्खे और 'नो बैंगन' रूल: अदिति राव हैदरी ने शेयर किया बेदाग खूबसूरती का राज
आखिर क्या है अदिति का वह 'देसी स्किनकेयर रूटीन' जिसे अपनाकर वह 46 साल की उम्र में भी 18 साल जैसा निखार बरकरार रखती हैं। आइए जानते हैं-
बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेसेज हैं, जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती और आत्मविश्वास से आज भी कई युवा अभिनेत्रियों को कड़ी टक्कर दे रही हैं। बात अगर 'रॉयल ग्लो' और शीशे जैसी साफ त्वचा की आती है, तो अदिति राव हैदरी का नाम सबसे पहले जहन में आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बड़े परदे पर किसी राजकुमारी जैसी दिखने वाली अदिति के चेहरे के निखार का राज कोई महंगा कॉस्मेटिक नहीं, बल्कि उनके किचन के कुछ घरेलू नुस्खे हैं। जी हां, हाल ही में मशहूर एक्ट्रेस अदिति राव ने बड़ी बेबाकी से एक इंटरव्यू के दौरान अपनी खूबसूरत त्वचा को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बड़े मजाकिया लहजे में कहा, 'मैं बैंगन को छोड़कर अपने चेहरे पर सब कुछ लगाती हूं!' अदिति का यह बयान सिर्फ कोई मजाक नहीं, बल्कि कुदरती खूबसूरती पर उनके अटूट भरोसे की गवाही जैसा लगता है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो अपने चेहरे पर ज्यादातर किचन की चीजों का इस्तेमाल करती हैं। मगर चेहरे पर किसी दिन क्या लगाएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आइए जानते हैं, आखिर क्या है अदिति का वह 'देसी स्किनकेयर रूटीन' जिसे अपनाकर वह 46 साल की उम्र में भी 18 साल जैसा निखार बरकरार रखती हैं।
एक्ने यानी मुंहासे के लिए
आजकल एक्ने यानी मुंहासे और चेहरे के फोड़े-फुंसियां लोगों के बीच बहुत ही आम सी समस्या बन गई है। अदिति ने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो एक्ने प्रोन स्किन से निपटने के लिए महंगे प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि सिर्फ 2 चीजों का इस्तेमाल करती हैं। इन 2 चीजों में पहली एलोवेरा जेल है और दूसरी चीज चंदन का पाउडर है। आपको एलोवेरा जेल में चंदन पाउडर और पाने मिलाकर फोड़े-फुंसी के ऊपर लगाना है। जिससे एक्ने की समस्या से छुटकारा मिल सकता है।
बेस्ट क्लींजर
अदिति कच्चे दूध को बेस्ट क्लींजर मानती हैं। जिससे वो अक्सर सुबह उठकर अपने चेहरे को साफ करती हैं। यह त्वचा की गंदगी निकालने का सबसे सौम्य और प्रभावी तरीका है।
हाइड्रेशन
वह दिन भर में खूब सारा पानी और ताजे फलों का जूस पीती हैं। उनका मानना है कि असली ग्लो अंदर से आता है।
थकी हुई स्किन
दही में मौजूद लैक्टिक एसिड थकी हुई स्किन के लिए जादू जैसा काम करता है। यह डेड स्किन को हटाकर चेहरे को तुरंत सॉफ्ट और फ्रेश लुक देता है। इसे चेहरे पर लगाने के लिए इसकी बस चेहरे पर एक पतली परत लगाएं और 10 मिनट बाद धो लें।
चेहरे की चमक
अगर चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है, तो एलोवेरा से बेहतर कुछ नहीं। यह स्किन को गहराई से हाइड्रेट करता है और उसे रिलैक्स महसूस कराता है। इसे लगाने से त्वचा में खिंचाव आता है और नेचुरल चमक लौट आती है।
एक्सफोलिएट
जमी हुई गंदगी और प्रदूषण को हटाने के लिए ओट्स बेस्ट है। यह त्वचा को बिना नुकसान पहुंचाए एक्सफोलिएट करता है। ओट्स में थोड़ा दूध या गुलाब जल मिलाकर हल्के हाथों से स्क्रब करें। यह स्किन को एकदम स्मूथ बना देगा।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।