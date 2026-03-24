Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काली गर्दन, कोहनी, घुटना हफ्तेभर में दिखने लगेगा गोरा, टूथपेस्‍ट में मिलाकर लगाएं ये ₹5 की चीज

Mar 24, 2026 05:38 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share

घुटने, कोहनी और गर्दन का पिछला हिस्सा मैल के कारण काला पड़ जाता है। यह समस्या बच्चों और बड़ों दोनों में आम है और आसानी से साफ नहीं होती। ऐसे में एक आसान घरेलू उपाय मददगार साबित हो सकता है। मास्टरशेफ पूनम देवनानी का बताया टूथपेस्ट वाला नुस्खा जिसके इस्तेमाल से आप कालेपन से छुटकारा पा सकते हैं।

काली गर्दन, कोहनी, घुटना हफ्तेभर में दिखने लगेगा गोरा, टूथपेस्‍ट में मिलाकर लगाएं ये ₹5 की चीज

घुटने, कोहनी और गर्दन का पिछला हिस्सा अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज हो जाता है, जिसकी वजह से यहां कालेपन की समस्या आम हो जाती है। डेड स्किन, धूल-मिट्टी और सही तरीके से सफाई न होने के कारण ये हिस्से धीरे-धीरे डार्क दिखने लगते हैं। बच्चे हों या बड़े, यह परेशानी किसी को भी हो सकती है और इसे हटाना आसान नहीं लगता। ऐसे में एक आसान और असरदार घरेलू उपाय काफी मदद कर सकता है। मास्टरशेफ पूनम देवनानी ने एक ऐसा ही सिंपल नुस्खा बताया है, जिसमें टूथपेस्ट के साथ एक सस्ती-सी चीज मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। उनका दावा है कि इस उपाय को नियमित रूप से अपनाने पर कुछ ही दिनों में फर्क नजर आने लगता है।

क्या-क्या चाहिए होगा

नमक, दूध, नारियल तेल, टूथपेस्ट, टमाटर आपको थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ले लेना है। बाजार से 5 रुपये का बेकिंग सोडा भी मंगवा लें और इसमें वो भी मिक्स करना है। बेकिंग सोडा न मिले तो ईनो का एक पाउच इस्तेमाल करें। बेकिंग पाउडर नहीं लेना है, सोडा ही होना चाहिए।

पेस्ट कैसे बनाएं

1 चम्मच बेकिंग सोडा में 1 चम्मच कोलगेट पेस्ट या पाउडर, थोड़ा सा नमक, अब इसमें आधा कप दूध डालकर मिक्स करें। नारियल तेल की 3-4 बूंदे डालकर अच्छे से पेस्ट तैयार करें।

ये भी पढ़ें:गर्मी में चिपचिपी त्वचा से परेशान रहते हैं? तो ऑर्डर करें ये 6 लाइटवेट सनस्क्रीन

लगाने का तरीका

इस पेस्ट को घुटने, कोहनी, गर्दन के काले हिस्से पर लगाकर 10-15 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ दें। जब ये अच्छे से सूख जाए तब आधा टमाटर लें और लगाई हुई जगह पर रगड़ते हुए पेस्ट को साफ करें। टमाटर में ऐसे तत्व होते हैं, जो कालापन दूर करते हैं। जब अच्छे से साफ कर लें, तब पानी से धोएं और कपड़े से पोछ लें। इस पेस्ट को हफ्ते में 3-4 बार लगाएं और आपको हफ्तेभर में कालापन साफ होता हुआ दिखाई देगा।

ये भी पढ़ें:गीले बालों को क्यों दिखाते थे धुआं, हेयर ड्राई करने का क्या ये है बेस्ट तरीका?

नुकसान तो नहीं है?

इस पेस्ट को कोहनी, गर्दन, घुटने के लिए अंडरआर्म्स का कालापन हटाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पेस्ट को स्किन पर लगाने से कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि टैनिंग, कालापन, मैल साफ हो जाती है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो लगाने से पहले पैच टेस्ट कर लें। ध्यान रखें कि इस नुस्खे को फेस पर अप्लाई न करें। चेहरे की स्किन बाकि जगहों से ज्यादा सेंसिटिव होती है, बेकिंग सोडा नुकसान कर सकता है।

ये भी पढ़ें:उर्फी का घरेलू नुस्खा आपकी स्किन पर भी खूब करेगा काम, गर्मियों के लिए बेहतरीन
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

परिचय


दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

और पढ़ें
Beauty Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।