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चावल के पानी में ₹5 की ये चीज मिलाकर बनाएं ₹500 वाली नाइट क्रीम, सुबह मिलेगी सॉफ्ट और हाइड्रेटेड स्किन

Apr 09, 2026 04:15 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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चेहरे को ग्लोइंग और हाइड्रेटेड रखने के लिए हम महंगी नाइट क्रीम यूज करते हैं लेकिन कई लोगों के बजट में ये नहीं होती। ऐसे में आप चावल के पानी में सिर्फ 5 रुपये की चीज मिलाकर नाइट क्रीम बना सकते हैं। इससे चेहरे पर ग्लो भी आएगा और सॉफ्टनेस भी।

चावल के पानी में ₹5 की ये चीज मिलाकर बनाएं ₹500 वाली नाइट क्रीम, सुबह मिलेगी सॉफ्ट और हाइड्रेटेड स्किन

हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन सुबह उठते ही सॉफ्ट, हाइड्रेटेड और नेचुरली ग्लोइंग दिखे, लेकिन महंगी नाइट क्रीम हर किसी के बजट में नहीं होती। ऐसे में घर की आसान और सस्ती चीजों से बना DIY स्किनकेयर एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। चावल का पानी (rice water) पहले से ही स्किन को चमकदार और मुलायम बनाने के लिए जाना जाता है, और अगर इसमें ₹5 की एक खास चीज मिला दी जाए, तो इसका असर और भी बढ़ जाता है। यह नेचुरल नाइट क्रीम न सिर्फ आपकी स्किन को डीप हाइड्रेशन देती है, बल्कि रातभर में उसे रिपेयर करने में भी मदद करती है। सबसे अच्छी बात ये पूरी तरह किफायती और केमिकल-फ्री है। तो चलिए यूट्यूबर पूनम देवनानी की बताई हुई नाइट क्रीम बनाने की विधि आपको बताते हैं।

चावल का पानी तैयार करें

सबसे पहले आपको चावल को पानी से धोकर रखना है और फिर पीने वाली पानी के साथ 2-3 घंटे के लिए भिगोकर रखें। ऐसा करने से चावल का पूरा स्टार्च पानी में निकल आएगा और फिर इस पानी को छन्नी से छानकर रख लें।

एलोवेरा जेल निकालें

अगर आपके पास एलोवेरा जेल रखा है, तो ठीक है। वरना ताजी पत्तियों से जेल को निकाल लें। डेढ़ चम्मच एलोवेरा जेल एक कटोरी में निकालकर रखें। एलोवेरा जेल को अच्छे से फेंटते हुए स्मूद टेक्सचर में बना लें। फिर इसमें चावल का पानी डालकर फिर से फेंटना शुरू करें। जब तक ये अच्छे से गाढ़ा न हो जाए, तब तक इसे फेंटना है।

5 रुपये वाली चीज

जब आप एलोवेरा जेल और चावल के पानी को अच्छे से फेंटकर थिक बना लेंगे, उसके बाद इसमें 2 विटामिन ई कैप्सूल डालनी है। ये दुकान पर सिर्फ 5 रुपये में मिल जाएगी और स्किन के लिए फायदेमंद होती है। इससे स्किन पर ग्लो आता है और फाइन लाइन्स, रिंकल्स को खत्म करता है। अब इस क्रीम को फिर से अच्छे से फेंटकर गाढ़ा कर लें।

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शीशी में स्टोर करें और लगाएं

अब आप राइस नाइट क्रीम को शीशी में रखें। ध्यान रखें कि ये नाइट क्रीम सिर्फ 10 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, इसके बाद आप नई बना सकते हैं। इसे फ्रिज में रखेंगी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रात में सोने से पहले चेहरे को क्लीन करें और फिर इस क्रीम को लगा लें। रातभर लगा रहने दीजिए और सुबह पानी से फेस धोएं। आपको कुछ ही दिनों में ग्लोइंग और हाइड्रेटेड स्किन मिलेगी। इस क्रीम से स्किन को कोई नुकसान नहीं होगा। इसे आप हाथों पर भी लगा सकती हैं।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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