हफ्ते में बस 2 बार मलाई में ये 1 चीज मिलाकर लगा लें! नेचुरली ग्लोइंग और सुंदर हो जाएगा चेहरा

नेचुरली ग्लोइंग स्किन आपकी भी चाहत है तो ये होम रेमेडी एक बार जरूर ट्राई कर के देखें। बस दूध की मलाई में आपको ये 1 चीज मिलाकर लगानी है, स्किन इतनी सुंदर हो जाएगी कि मेकअप या ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

अपने चेहरे को खूबसूरत रखने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। तमाम महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स से ले कर सप्लीमेंट्स तक, सब ट्राई कर लेते हैं। लेकिन कई बार इतना कुछ करने की जरूरत असल में होती ही नहीं है। घर में रखी चीजें की इतनी इफेक्टिव साबित हो जाती हैं कि स्किन का निखार देखते ही बनता है। ऐसी ही एक रेमेडी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दूध की फ्रेश मलाई तो हम सभी के घर में होती है, इसमें बस आपको एक चीज मिक्स कर के लगानी है। स्किन पर जो हेल्दी निखार आएगा, यकीन मानिए कई महंगे प्रोडक्ट्स लंबे समय तक यूज करने के बाद भी नहीं आता। ये बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है और दादी-नानी के जमाने से इस्तेमाल होती आ रही है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं-

स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होती है मलाई स्किनकेयर में मलाई का इस्तेमाल काफी पुराने टाइम से किया जा रहा है। दरअसल मलाई में नेचुरल रूप से लैक्टिक एसिड मौजूद होता है, जो स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करने का काम करता है। इससे चेहरे पर जमी डेड स्किन की परत धीरे-धीरे निकालना शुरू हो जाती है। इसके अलावा मलाई में मौजूद फैट स्किन को अंदर से मॉइश्चराइज रखता है, जिससे त्वचा ज्यादा सॉफ्ट, हेल्दी, हाइड्रेटेड और ग्लोइंग नजर आती है।

मलाई में ये 1 चीज मिलाकर चेहरे पर अप्लाई करें यूं तो आप अपने चेहरे पर सिर्फ मलाई भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फायदा दोगुना चाहिए तो इसमें थोड़ा सा आलू का रस और मिला दें। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें, एक स्मूद सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। अगर आपको आलू का रस सूट नहीं होता है, तो आप थोड़ा सा चावल का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

दरअसल आलू के रस में विटामिन सी और कई ऐसे तत्व मौजूद होते हैं, जो स्किन के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। चेहरे पर दाग-धब्बे, पिगमेंटेशन या टैनिंग की वजह से कालापन आ गया है; तो आलू का रस इसमें काफी फायदा कर सकता है। ये स्किन को जायद फ्रेश, ब्राइट और ग्लोइंग दिखाने में भी मदद करता है। इसका इस्तेमाल भी लंबे समय से स्किनकेयर रेमेडीज में किया जा रहा है।

कब और कितनी बार इस्तेमाल करें मलाई और आलू के रस वाला फेस मास्क आप हफ्ते में दो से तीन बार अप्लाई कर सकते हैं। रात में सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन कर लें। फिर हल्के हाथों से या किसी ब्रश की मदद से मास्क को पूरे चेहरे पर अच्छी तरह अप्लाई कर लें। इसे 15-20 मिनट के लिए लगा रहने दें, फिर साफ पानी से वॉश कर लें। आपकी स्किन इंस्टेंटली काफी फ्रेश, सॉफ्ट और ग्लोइंग नजर आएगी। इसके बाद आप कोई भी अच्छा सा मॉइश्चराइजर अप्लाई कर सकते है।

ध्यान रखने वाली जरूरी बात: कोई भी रेमेडी अपने फेस पर ट्राई करने से पहले पैच टेस्ट करना जरूरी है। खासकर अगर आपकी स्किन ज्यादा सेंसेटिव है तो आलू का रस शायद आपको सूट ना करे। इसकी जगह चावल का पानी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वहीं अगर किसी तरह की इरीटेशन, जलन, रेडनेस या दाने नजर आ रहे हैं तो तुरंत इस्तेमाल करना बंद कर दें।

नोट: यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।