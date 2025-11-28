सर्दियों में रूखी-बेजान त्वचा का समाधान: 4 चीजों से बनाएं ये कमाल का फेस पैक

संक्षेप: Winter Skin Glow: सर्दियों में त्वचा अक्सर रूखी, बेजान और डल दिखने लगती है। ऐसे में एक सरल घरेलू फेस पैक आपकी स्किन को गहराई से पोषण, नमी और नेचुरल ग्लो देकर पूरे मौसम भर हेल्दी और ब्राइट बनाए रख सकता है।

सर्दियों के मौसम में त्वचा अक्सर नमी खोकर रूखी, फीकी और लाइफलेस दिखने लगती है। तापमान कम होने के साथ स्किन का मॉइश्चर लेवल गिरता है जिससे चेहरे पर डलनेस, फ्लेकिनेस और ग्लो की कमी दिखाई देती है। ऐसे में त्वचा को केमिकल प्रोडक्ट्स के बजाय प्राकृतिक अवयवों से बने फेस पैक चाहिए जो स्किन को पोषण देने के साथ-साथ ब्राइटनेस भी बढ़ाएं। इन्हीं में से एक बेहद असरदार विंटर फेस पैक है- ऑरेंज पील पाउडर, गुलाब जल, दूध और हल्दी से बना ग्लो-बूस्टिंग पैक। यह ना सिर्फ त्वचा को चमकदार बनाता है बल्कि सर्दियों में स्किन की हाइड्रेशन, स्मूथनेस और हेल्थ को भी बनाए रखता है।

फेस पैक बनाने के लिए जरूरी सामग्री 1 बड़ा चम्मच ऑरेंज पील पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कच्चा दूध, 1 छोटा चम्मच गुलाब जल, एक चुटकी हल्दी

कैसे बनाएं यह फेस पैक? एक साफ कटोरी में ऑरेंज पील पाउडर लें। इसमें कच्चा दूध डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें गुलाब जल मिलाकर पेस्ट को स्मूद बनाएं। अंत में हल्दी की एक चुटकी डालकर एक चमकदार फेस पैक तैयार करें।

लगाने का तरीका सबसे पहले चेहरे को हल्के क्लींजर से धोकर साफ कर लें। तैयार पेस्ट को पूरे चेहरे और गर्दन पर लगाएं। इसे 15–20 मिनट सूखने दें। गुनगुने पानी से धोकर मॉइश्चराइजर लगाएं। फेस पैक के फायदे संतरे के छिलके: ब्राइटनेस और ग्लो के लिए- ऑरेंज पील विटामिन C का बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत है। यह पिगमेंटेशन और डलनेस कम करते हुए त्वचा को ब्राइट और ग्लोइंग बनाते हैं।

गुलाब जल: सर्दियों में हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए- गुलाब जल स्किन का pH लेवल संतुलित करता है और ड्राई विंटर स्किन को तुरंत हाइड्रेशन प्रदान करता है। यह जलन और रेडनेस को भी शांत करता है।

दूध: कोमलता और एक्सफोलिएशन के लिए- दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा की डेड स्किन हटाकर स्किन को मुलायम, स्मूथ और पोषणयुक्त बनाता है।

हल्दी: नेचुरल ग्लो और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण- हल्दी चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाती है और सर्दियों में होने वाली स्किन इरिटेशन को शांत करती है।